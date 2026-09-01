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Khoảnh khắc kinh hoàng lũ đổ ập, cuốn trôi người, nhà trong khu dân cư Nepal

Kông Anh/VTC News
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Trận lũ quét xảy ra ở biên giới Nepal - Trung Quốc để lại hậu quả thảm khốc về người lẫn tài sản khi nó đổ ập xuống khu dân cư chỉ trong tích tắc.

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lớn có tốc độ dòng chảy rất mạnh đổ xuống khu dân cư trong vài giây ngắn ngủi khiến mọi người không kịp trở tay. Nhiều người được nhìn thấy đang đi trên đường cũng bị dòng nước cuốn trôi và vài giây sau đó, những tòa nhà 2 tầng kiên cố phía sau lưng họ đổ sập.

Góc quay khác cho thấy hình ảnh tương tự khi dòng nước đổ xuống từ núi cuốn trôi toàn bộ khu dân cư và sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp.

Khoảnh khắc kinh hoàng lũ đổ ập, cuốn trôi người, nhà trong khu dân cư Nepal

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, chỉ có một tháp nước nằm trên vùng núi cao là công trình duy nhất còn sót lại ở khu vực cảng Gyirong, nơi cửa khẩu biên giới Trung Quốc - Nepal bị tàn phá bởi trận lũ lụt lớn cách đây gần một tuần. Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau thảm họa cho thấy cơ sở biên giới phần lớn bị phá hủy bởi làn sóng băng, bùn và nước.

CCTV thông tin thêm công tác sửa chữa khẩn cấp trong khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn và máy xúc gặp khó khăn trong việc di chuyển do đường đi hẹp. Những ngày mưa liên tục cũng gây ra một số vụ sạt lở đá. Nhiều dây thang dài được chuẩn bị sẵn trong trường hợp công nhân cần thoát hiểm khẩn cấp.

Khoảnh khắc kinh hoàng lũ đổ ập, cuốn trôi khu dân cư Nepal - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm tại lối vào đường hầm Nhà máy thuỷ điện Chilime. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có “13 công dân Mỹ đã đến được nơi an toàn ở Nepal” và khoảng 80 người vẫn đang mất tích ở “khu vực biên giới Nepal/Trung Quốc” sau trận lũ lụt tàn phá hồi tuần trước.

Con số này thấp hơn so với những con số được công bố trước đó. Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott nói với ABC rằng có khoảng 85 người Mỹ mất tích trong khu vực.

Các chiến dịch cứu hộ đã phải tạm dừng nhiều lần kể từ ngày 28/8 do thời tiết xấu và mối lo một hồ nước hình thành tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc sau thảm họa có thể gây ra đợt lũ mới. Những lo ngại gia tăng sau khi nước từ hồ bắt đầu tràn vào các con sông của Nepal.

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lũ quét

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