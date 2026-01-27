Khoảnh khắc ám ảnh khi Galaxy S25 Plus đang cắm sạc "nổ như bỏng ngô" giữa đêm: Người dùng Samsung chú ý!

Vụ cháy Galaxy S25 Plus gần đây đã gây xôn xao đối với người dùng điện thoại Samsung nói riêng và người dùng điện thoại có thói quen sạc đêm nói chung.

Dưới đây là hình dung rõ hơn về vụ việc, những trải nghiệm đầy ám ảnh gây tổn thương tâm lý của người trong cuộc, cũng như những điều nên và không nên làm nếu rơi vào tình huống tương tự.

Âm thanh lạ phát từ điện thoại

Giữa đêm khuya, người vợ tỉnh giấc vì những tiếng động mà chồng cô mô tả là "nghe như tiếng nổ bỏng ngô trong lò vi sóng". Ban đầu, cô chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra tiếng nổ đến từ chiếc điện thoại của mình – một chiếc Samsung Galaxy S25 Plus đang cắm sạc trước khi đi ngủ, giờ đây đang cháy xèo xèo trên tấm thảm.

Chỉ chưa đầy hai phút trôi qua từ lúc cặp đôi phát hiện chiếc Galaxy S25 Plus bốc cháy cho đến khi ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, người dùng giấu tên này nói với Android Authority rằng những tổn thất để lại – về thể chất, tinh thần và tâm lý – đã kéo dài hơn đêm định mệnh ấy rất nhiều.

Mặc dù các vụ cháy pin điện thoại thông minh không quá phổ biến và chưa có bằng chứng nào cho thấy đây là lỗi diện rộng trên các dòng điện thoại Samsung hiện nay, nhưng trải nghiệm của người dùng này là một lời nhắc nhở quan trọng về những rủi ro khi điện thoại bắt lửa và cách ứng phó trong tình huống nguy cấp.

Khi hỏa hoạn xảy ra, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy. Hầu hết mọi người sẽ vớ lấy nước mà không kịp suy nghĩ xem đó có phải là cách tốt nhất để dập lửa hay không. Đó chính xác là những gì người dùng này đã làm, và khi nhìn lại, anh ước mình đã có quyết định khác.

"Khi thấy khói bốc ra từ điện thoại, phản ứng đầu tiên của tôi là đổ nước vào nó," anh kể lại. "Sau đó, tôi làm ướt mấy chiếc áo phông và ném trùm lên thiết bị."

Dù may mắn dập tắt được ngọn lửa thấy được bằng mắt thường, nhưng phương pháp này chưa hẳn tối ưu vì phản ứng hóa học bên trong viên pin vẫn tiếp diễn.

"Thiết bị tiếp tục bốc khói thêm khoảng 15 đến 20 phút nữa," anh cho biết. Mọi thứ sau đó trở nên hỗn loạn khi anh mang điện thoại ra ngoài và lực lượng cứu hộ bắt đầu ập đến.

Mặc dù đám cháy đã được dập tắt, nhân viên trực tổng đài cảnh sát vẫn yêu cầu xe cứu hỏa đến kiểm tra. Một đội cứu hỏa đã có mặt và bắt đầu điều tra, nhưng vì vụ cháy liên quan đến pin lithium-ion, họ đã nâng mức độ cảnh báo của sự việc.

"Lính cứu hỏa sau đó đã gọi cho điều tra viên chuyên về các vụ phóng hỏa," anh kể. "Và để sở cứu hỏa có thể tiếp nhận thiết bị, điều tra viên phóng hỏa buộc phải gọi đội rà phá bom mìn."

Hãy thử hình dung: Một đội rà phá bom mìn được điều động đến nhà dân giữa đêm khuya, chỉ vì một chiếc điện thoại đang sạc bằng phụ kiện chính hãng. Tuy nhiên, người dùng này cho biết đó chưa phải là phần đáng sợ nhất của đêm hôm ấy.

"Khoảnh khắc đáng sợ nhất là khi nhận ra gia đình tôi đã hít phải rất nhiều khói lithium và không biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của chúng tôi trong nhiều năm tới," anh chia sẻ.

Nguyên nhân do đâu?

Theo báo cáo điều tra chính thức từ sở cứu hỏa mà Android Authority dẫn lại, pin lithium-ion của điện thoại đã xảy ra hiện tượng quá nhiệt không kiểm soát khi đang sạc trên thảm phòng ngủ, làm cháy sàn nhà xung quanh. Vụ việc được phân loại là tai nạn ngẫu nhiên, và sở cứu hỏa kết luận ngọn lửa bắt nguồn từ bên trong chiếc Samsung Galaxy S25 Plus.

Trong khi đó, tuyên bố chính thức của Samsung lại vẽ nên một bức tranh khác. Hãng cho biết theo phân tích của họ, nguyên nhân sự cố là do "tác động ngoại lực". Dù vậy, Samsung cũng thừa nhận thiếu bằng chứng xác thực để đi đến kết luận này cũng như xác định yếu tố chịu trách nhiệm cuối cùng.

"Mặc dù phân tích của chúng tôi kết luận nguyên nhân là do tác động ngoại lực, nhưng không đủ bằng chứng để xác định yếu tố chịu trách nhiệm cho sự cố đơn lẻ này. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với khách hàng để đi đến giải pháp," Samsung tuyên bố.

"Chúng tôi phải chờ đợi rất nhiều," nạn nhân cho hay.

Chiêu moi tiền người dùng "đầy bịp bợm" của các hãng điện thoại: Phải chăng chúng ta đều bị “nhồi sọ”? Các nhà sản xuất điện thoại đã cố tình khiến điện thoại của bạn dễ hỏng hơn nhưng chúng ta thì vẫn đang chi một đống tiền cho họ.

Sau khi kết luận điều tra chỉ ra nguyên nhân do pin Galaxy S25 quá nhiệt, nạn nhân bắt đầu liên hệ với Samsung. Anh đánh giá trải nghiệm với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của hãng là "nhìn chung khá tệ".

"Việc cố gắng liên hệ với người có thẩm quyền giải quyết tình huống của chúng tôi khó khăn một cách không cần thiết. Ban đầu chúng tôi liên hệ qua WhatsApp, nhưng sau gần một tiếng trao đổi, nhân viên tư vấn lại báo rằng đội ngũ WhatsApp chỉ phục vụ thị trường Singapore. Sau đó, chúng tôi tìm được liên kết email đến Văn phòng CEO của Samsung và vấn đề mới được chuyển lên cấp cao hơn khá nhanh."

"Người quản lý khiếu nại ban đầu rất tuyệt vời. Lịch sự và cập nhật thông tin nhanh chóng," anh nhận xét. Nhưng mọi chuyện dường như thay đổi khi hồ sơ được chuyển sang đại diện bảo hiểm của Samsung.

"Đó là lúc thái độ làm việc thay đổi," anh kể. "Những câu hỏi của tôi liên tục nhận được câu trả lời 'Tôi không biết' hoặc 'Tôi không chắc'. Tôi cảm giác như mình bị lảng tránh."

Người dùng cho biết cuối cùng Samsung đã thừa nhận trách nhiệm và đồng ý chi trả chi phí cho chiếc điện thoại, hóa đơn y tế, tiền lương bị mất và chi phí dọn dẹp. Anh xác nhận các khoản bồi hoàn này được thực hiện khá kịp thời.

"Tôi không ngạc nhiên khi họ thừa nhận trách nhiệm," anh nói. "Nhưng tôi vô cùng thất vọng về mức bồi thường của họ. Việc đề nghị 500 USD mỗi người cho việc hít phải hóa chất độc hại cảm giác như một sự xúc phạm, khi mà phần cứng lỗi của họ đã trực tiếp đe dọa sức khỏe tương lai của gia đình tôi."

Theo quan điểm của anh, Samsung đã giải quyết những thiệt hại hữu hình nhưng lại phớt lờ những cái giá vô hình – nỗi sợ hãi, chấn thương tâm lý và sự bất an về sức khỏe lâu dài.

"Tôi rất tích cực tập thể dục và thiền định," anh chia sẻ. "Nhưng kể từ vụ cháy, dung tích phổi của tôi đã giảm rõ rệt. Chúng tôi vẫn cảm thấy những cơn nóng bừng trong người suốt cả ngày."

Tác động tâm lý cũng dai dẳng không kém.

"Tôi trở nên cảnh giác hơn nhiều khi sạc thiết bị vào ban đêm. Nhưng vợ tôi mới thực sự bị chấn thương tâm lý. Cô ấy từ chối sạc điện thoại trừ khi cô ấy còn thức và ở gần đó để giám sát."

Vào ban đêm, giờ đây cô cất điện thoại vào một hộp silicone, không phải vì ai bảo cô làm thế, mà vì điều đó giúp cô cảm thấy đủ an toàn để ngủ.

Chính vì những lý do này và tác động của vụ việc đối với gia đình, anh cảm thấy sự đền bù của Samsung đến nay là chưa thỏa đáng.

"Một giải pháp công bằng cần thực sự thừa nhận các rủi ro sức khỏe lâu dài và chấn thương tâm lý mà họ đã gây ra," anh nói. "Chứ không phải một khoản tiền cho có lệ."

Bài học rút ra

Người dùng này đã xử lý đúng nhiều bước – những việc mà hầu hết mọi người sẽ không nghĩ tới trong lúc hoảng loạn. Anh lập tức liên hệ với cảnh sát để đảm bảo vụ việc được ghi nhận chính thức. Quyết định đó đã kích hoạt chuỗi điều tra liên quan đến cứu hỏa, điều tra viên, đội rà phá bom mìn và cả Samsung.

Vì điều này có thể xảy ra với điện thoại của bất kỳ hãng nào, không riêng gì Samsung, việc nắm rõ các bước này có thể tạo ra sự khác biệt lớn, giúp cơ quan chức năng ghi lại sự việc và đảm bảo nhà sản xuất phải phản hồi khiếu nại của bạn.

Tuy nhiên, anh cũng ước mình đã làm tốt hơn ở một số điểm.

"KHÔNG ĐƯỢC DÙNG NƯỚC ĐỂ DẬP ĐÁM CHÁY PIN LITHIUM! Ước gì tôi biết điều đó trước vụ việc này, tôi chỉ được lính cứu hỏa cho biết sau khi đã dập lửa. Tôi cũng ước có những nguồn thông tin rõ ràng hơn về những việc cần làm ngay sau khi hít phải khói lithium," anh chia sẻ.

Các cơ quan an toàn phòng cháy chữa cháy thường khuyến cáo rằng đám cháy pin lithium-ion rất khó dập tắt và có thể bùng phát trở lại ngay cả khi ngọn lửa có vẻ đã tắt. Ưu tiên hàng đầu là tạo khoảng cách an toàn, tránh hít phải khói độc và để lực lượng chuyên nghiệp xử lý, đặc biệt là trong nhà. Theo quy trình an toàn phòng cháy, việc dùng nước tấn công trực tiếp được ưu tiên nhưng chỉ khi có trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) đầy đủ và mặt nạ phòng độc. Trong trường hợp này, người dùng đã đổ nước trực tiếp lên điện thoại đang cháy mà không có thiết bị bảo hộ, điều này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hơn nhiều.

Người dùng này không cho rằng mọi người nên hoảng loạn về điện thoại của mình. Nhưng anh tin rằng mọi người cần được trang bị kiến thức.

"Những sự cố này hiếm gặp, nhưng khi chúng xảy ra, sự thiếu hụt thông tin an toàn rõ ràng thật sự đáng sợ," anh lưu ý.

Niềm tin của anh vào Samsung chắc chắn đã bị lung lay, mặc dù ban đầu anh nghĩ đây chỉ là sự cố đơn lẻ.

"Tôi nhận ra đây là một vấn đề lặp lại đối với chúng tôi: cả hai thiết bị Galaxy S22 trước đây của chúng tôi đều bị phồng pin trong vòng một năm. Thật sốc khi vào năm 2025, sau thảm họa Note 7, Samsung vẫn chưa làm chủ được các tiêu chuẩn an toàn pin cơ bản," anh nói.

Cần làm gì nếu điện thoại bốc cháy

Nếu điện thoại của bạn bốc cháy, đây là các bước để xử lý tình huống hiệu quả hoặc ngăn chặn nó ngay từ đầu.

Trước khi xảy ra: Giảm thiểu rủi ro

Sử dụng bộ sạc và cáp chính hãng hoặc từ thương hiệu uy tín.

Ngưng sử dụng phụ kiện hư hỏng hoặc điện thoại bị phồng pin.

Không sạc thiết bị trên giường, ghế sofa, thảm hoặc dưới gối.

Tránh sạc khi không có người giám sát hoặc sạc qua đêm nếu có thể.

Trong khi xảy ra: Đặt an toàn lên hàng đầu

Di chuyển mọi người ra xa ngay lập tức và tránh hít phải khói hoặc khí độc.

Không chạm tay trần vào điện thoại đang cháy hoặc bốc khói.

Nếu có thể, hãy tạo khoảng cách và gọi cứu hỏa thay vì tự xử lý.

Tránh dùng nước để dập lửa trong nhà. Pin lithium-ion có thể phản ứng khó lường.

Sau khi xảy ra: Ghi lại và báo cáo