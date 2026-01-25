Chiêu moi tiền người dùng "đầy bịp bợm" của các hãng điện thoại: Phải chăng chúng ta đều bị “nhồi sọ”?

Đứng trong cửa hàng điện thoại, chúng ta sẽ chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc đến mức nghiễm nhiên. Một người đàn ông vừa được trao tay chiếc iPhone mới toanh. Dù sở hữu kính Ceramic Shield, khung titan nhưng ngay cả khi chiếc máy còn chưa kịp khởi động, ông ấy đã lấy từ túi khác ra một chiếc ốp lưng trong suốt và "nhốt" toàn bộ siêu phẩm đó vào lớp nhựa.

Chỉ trong 30 giây, những vật liệu cao cấp mà ông ấy bỏ tiền ra mua đã hoàn toàn biến mất sau lớp vỏ bọc.

Cây bút Ben Khalesi của Android Police cho rằng, đây thực sự là một sự "ảo tưởng tập thể". Chúng ta được nhồi sọ rằng kính là vật liệu duy nhất xứng tầm với một chiếc điện thoại cao cấp.

Vậy tại sao ta lại phải mua ốp nhựa để bảo vệ bản thân khỏi một quyết định thiết kế mà lẽ ra ngay từ đầu không nên tồn tại?

Dưới đây là phân tích cá nhân của Ben Khalesi về một trong những “chiêu moi tiền” tinh vi của các nhà sản xuất điện thoại. Anh cho rằng họ cố tình sử dụng kính trên điện thoại cao cấp và tiếp thị rằng vật liệu này sang trọng, cứng cáp hơn so với nhựa, chỉ để bán thêm ốp lưng và các gói bảo hành rơi vỡ.

Nhưng trên thực tế, nhựa ngày nay bền hơn kính rất nhiều và hoàn toàn có thể mang lại cảm giác cao cấp tương đương.

Thu lợi từ các thiết kế mong manh?

Khi Apple chuyển sang dùng khung titan cho iPhone 15 Pro Max, chi phí ước tính chỉ tăng thêm khoảng 7 USD mỗi máy. Tuy nhiên, khoản đầu tư 7 USD đó cho phép họ quảng cáo điện thoại đạt chuẩn "hàng không vũ trụ", từ đó hợp thức hóa việc tăng giá bán lên đến 1.200 USD dù chẳng thấm vào đâu.

Kính cũng hoạt động theo cách tương tự. Nó là một loại vật liệu "làm màu" nhằm tạo ra cả một nền kinh tế phụ trợ xoay quanh việc bảo vệ thiết bị.

Chúng ta mua AppleCare+, Samsung Care+ và ốp lưng vì biết rằng chỉ một lần lỡ tay làm rơi là sẽ tốn cả gia tài để sửa chữa.

Đơn giản là kính rất giòn. Dù Ceramic Shield hay Gorilla Glass Armor là những cải tiến lớn, chúng vẫn không thể đánh bại các định luật vật lý.

Dù biết kính dễ vỡ nhưng chẳng hiểu sao ngành công nghiệp này lại chẳng có ý định từ bỏ.

Có một loại vật liệu mà ngành công nghiệp này lảng tránh vì nó hoạt động... quá tốt. Đó là Polycarbonate .

Polycarbonate không phải là loại nhựa dùng làm bình sữa. Nó là một loại nhựa nhiệt dẻo hiệu suất cao, một bước đột phá trong khoa học vật liệu và bền hơn kính rất nhiều.

Nhựa rẻ tiền tạo cảm giác "rẻ" vì nó mỏng và rỗng. Còn polymer cao cấp thì đặc và có cấu trúc gia cố chắc chắn.

Vấn đề không nằm ở vật liệu, mà ở chỗ các nhà sản xuất dùng nhựa cho điện thoại giá rẻ, cố tình làm cho chúng có cảm giác ọp ẹp để hướng người dùng mua các dòng máy mặt lưng kính đắt tiền hơn.

Dòng Nokia Lumia đến nay vẫn là "tiêu chuẩn vàng". Những chiếc điện thoại này tránh được cảm giác ọp ẹp của nhựa rẻ tiền nhờ thiết kế nguyên khối dày dặn.

Tương tự, chiếc HTC One X năm 2012 đã chọn polycarbonate thay vì kim loại để giữ trọng lượng nhẹ mà vẫn mang lại cảm giác cao cấp với lớp hoàn thiện nhám mờ. Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề này, mọi người lại đưa ra bốn lập luận phản bác quen thuộc.

1. Nhựa quá dễ trầy xước nên không thể gọi là cao cấp

Ngành công nghiệp lập luận rằng nhựa rất dễ xước. Điều đó đúng một phần. Kính cứng hơn nhiều – đạt độ cứng Mohs 6 hoặc 7 – trong khi nhựa chỉ khoảng 2 hoặc 3.

Nhưng chúng ta đã có giải pháp. Các lớp phủ cứng – giống loại dùng trên ống kính máy ảnh chuyên nghiệp và nội thất ô tô – có thể giúp polycarbonate chống trầy xước cực tốt.

2. Sạc không dây chỉ hoạt động qua mặt lưng kính

Polycarbonate và kính có đặc tính gần như giống hệt nhau khi sóng từ đi qua.

Nhiều đế sạc không dây tốt nhất hiện nay được làm bằng nhựa. Chúng sẽ không thể hoạt động nếu nhựa là vật cản.

Kính chỉ tốt hơn ở chỗ nó chịu được nhiệt độ cao hơn khi cuộn dây sạc nóng lên.

Tuy nhiên, nếu hệ thống sạc của điện thoại nóng đến mức làm chảy cả polycarbonate cao cấp, thì vấn đề của bạn nghiêm trọng hơn nhiều so với cái mặt lưng máy rồi.

3. Tín hiệu 5G cần kính để truyền tải tốt

Các hãng tuyên bố rằng tín hiệu 5G – đặc biệt là băng tần mmWave tần số cao – cần kính để đi qua điện thoại mà không bị suy hao.

Một lần nữa, đây là sự thật nửa vời.

Thứ khiến tín hiệu 5G gặp khó khăn là kim loại, chứ không phải nhựa. Hầu hết các dải ăng-ten trên điện thoại khung kim loại đều được làm bằng nhựa đấy thôi.

4. Mặt lưng kính giúp điện thoại mát hơn nhựa

"Trùm cuối" của những lời bào chữa là độ dẫn nhiệt. Nhiệt là kẻ thù của hiệu năng. Nếu vi xử lý quá nóng, nó sẽ giảm xung nhịp.

Về mặt vật lý, độ dẫn nhiệt của kính là 0,8, tốt hơn so với 0,22 của nhựa, nhưng cả hai đều gần như là chất cách nhiệt khi so với mức 205 của kim loại.

Khả năng tản nhiệt thực sự trên smartphone hiện đại đến từ các tấm graphite, buồng hơi và khung kim loại.

Kính chẳng đóng góp gì nhiều ở đây cả. Nó chỉ mang lại cảm giác mát lạnh khi chạm vào và đánh lừa bộ não rằng thiết bị đang mát mẻ.

Thật trớ trêu khi chính những người đưa ra lập luận này lại là những người đầu tiên ốp nhựa cho điện thoại của mình.

Định nghĩa lại sự "cao cấp"

Chúng ta cần một định nghĩa mới về sự cao cấp. Hãy ngưng giả vờ rằng cao cấp nghĩa là phải đẹp mã, và bắt đầu đòi hỏi cao cấp phải đi đôi với sự bền bỉ. Nếu chúng ta cứ mua kính, họ sẽ vẫn cứ bán kính.

Tôi muốn cầm điện thoại mà không phải nắm quá chặt vì sợ rơi. Tôi muốn nó tự đứng vững mà không cần bộ "khung xương ngoại lai" bằng nhựa. Tôi muốn thấy nhiều điện thoại giống như Motorola ThinkPhone hơn.

Một thiết bị làm từ sợi carbon hoặc polymer siêu cứng, mang lại cảm giác cầm nắm tuyệt vời, nhẹ tựa lông hồng và về cơ bản là "bất khả chiến bại".