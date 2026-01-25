Galaxy S26 lại bị đồn "sao y bản chính" giống đời cũ: Samsung bắt người dùng phải chịu đựng đến bao giờ?

Dòng Galaxy S26 của Samsung đang cận kề ngày ra mắt. Nếu thường xuyên theo dõi các tin đồn trong giới công nghệ, hẳn bạn cũng đoán được rằng thế hệ năm nay sẽ khó có những nâng cấp mang tính đột phá. Thậm chí, nhiều dấu hiệu cho thấy S26 chỉ là một phiên bản "bình mới rượu cũ", sao chép y nguyên từ dòng Galaxy S25 năm ngoái.

Chọn giải pháp an toàn không phải là nước đi mới mẻ đối với Samsung; thực tế, đây đã trở thành chiến lược chủ đạo của hãng trong vài năm trở lại đây. Với tư cách là một người hâm mộ Android và yêu thích công nghệ, sự thiếu hụt tính sáng tạo này thật khó để chấp nhận. Thế nhưng, xét trên khía cạnh kinh doanh, chiến lược này lại đang phát huy tác dụng đối với gã khổng lồ Hàn Quốc, cây bút Joe Maring của Android Authority nhận định.

Nhưng Samsung có thể duy trì cách làm này trong bao lâu? Liệu người dùng có đạt đến giới hạn chịu đựng, hay các khách hàng của Samsung vẫn vui vẻ bỏ tiền ra mua một chiếc điện thoại y hệt mỗi năm?

Galaxy S26 là minh chứng cho thấy Samsung đang cạn kiệt ý tưởng

Với mỗi đợt ra mắt dòng Galaxy S trong vài năm qua, nhận định chung của giới công nghệ gần như không đổi: đó là những chiếc điện thoại tốt, nhưng lại giống phiên bản tiền nhiệm đến mức gây nản lòng.

Galaxy S24 là một thiết bị Android chắc chắn với nhiều tính năng AI mới, nhưng lại thiếu vắng những thay đổi đáng kể về phần cứng so với S23. Đến lượt S25, sự nâng cấp thậm chí còn nhạt nhòa hơn, hầu như không có cải tiến nào về phần cứng hay phần mềm để phân biệt với S24.

Galaxy S26 được dự báo sẽ tiếp nối xu hướng này. Các tin đồn và báo cáo đều "nhá hàng" về một chiếc điện thoại gần như giống hệt S25. Tuy nhiên, việc nghe nói Samsung đang "lười biếng" là một chuyện, còn việc tận mắt chứng kiến sự trì trệ đó lại là một câu chuyện khác.

Hãy nhìn vào bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa Galaxy S25 và Galaxy S26 (dựa trên các nguồn tin rò rỉ). Dù thông số của S26 chưa được xác nhận chính thức, nhưng càng đọc xuống dưới danh sách, bạn sẽ càng cảm thấy thất vọng.

Độ phân giải màn hình, độ sáng và tần số quét? Giữ nguyên. Cảm biến máy ảnh? Y hệt. Tốc độ sạc? Không đổi. Viên pin? Chỉ nhỉnh hơn một chút, nhưng vẫn thua xa so với các đối thủ cạnh tranh. Đây không phải là những thông số tồi, nhưng chúng hoàn toàn không có gì mới mẻ. Mặc dù đúng là hầu hết các hãng smartphone đều tái sử dụng một số linh kiện qua các đời máy, nhưng mức độ tận dụng lại của Samsung thực sự đáng báo động.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc Samsung tái sử dụng thông số của năm ngoái; trong một số trường hợp, linh kiện thậm chí chẳng hề thay đổi từ năm 2022. Điều này thể hiện rõ nhất khi bạn nhìn vào phần cứng máy ảnh.

So sánh thông số camera của Galaxy S22 với các thông số tin đồn của Galaxy S26, bạn sẽ thấy chúng giống hệt nhau. Camera chính, camera góc siêu rộng và camera tele đều y chang trên một chiếc máy ra mắt năm 2022 và một chiếc sắp trình làng vào năm 2026. Đã có vô số cuộc cách mạng về nhiếp ảnh di động diễn ra trong 4 năm qua, nhưng nếu bạn là một người dùng Samsung trung thành, có lẽ bạn sẽ chẳng hề hay biết điều đó.

Chưa kể, thiết kế phần cứng của Samsung cũng rơi vào tình trạng bế tắc tương tự. Đặt Galaxy S23, S24 và S25 cạnh nhau, bạn sẽ rất khó phân biệt đâu là máy nào. Đương nhiên, dòng Galaxy S26 dự kiến cũng sẽ giữ nguyên ngoại hình đó, ngoại trừ một chút thay đổi nhỏ ở cụm camera.

Dù muốn hay không, đây là con đường mà Samsung đã chọn. Từ một thương hiệu từng được xem là sáng tạo và tiên phong bậc nhất, Samsung đã tự định vị mình trở thành một trong những cái tên nhàm chán nhất thị trường. Và dù chúng ta có không thích điều này đến đâu, có lẽ chiến lược này sẽ chưa thể sớm thay đổi.

Nhàm chán với chúng ta, nhưng lại "hời" cho Samsung

Trong khi chúng ta dễ dàng chỉ trích sự trì trệ của Samsung, điều thú vị là các "Samfans" dường như không quan tâm – hoặc ít nhất là không quan tâm đến mức ngừng mua sản phẩm. Doanh số dòng Galaxy S vẫn tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm, và Galaxy S25 thậm chí còn nổi lên như một trong những dòng máy thành công nhất từ trước đến nay.

Dẫn chứng cụ thể: chỉ mất đúng 21 ngày để dòng S25 cán mốc 1 triệu máy bán ra, trở thành mẫu smartphone bán chạy nhanh nhất trong lịch sử công ty. Kỷ lục trước đó thuộc về dòng Galaxy S24, nhưng S25 đã cán đích sớm hơn tới 7 ngày.

Những con số ấn tượng đó vẫn tiếp tục duy trì sau giai đoạn mở bán. Đến cuối tháng 6/2025, Samsung đã bán được tổng cộng 20,22 triệu chiếc Galaxy S25, tăng 12,2% so với cùng kỳ của dòng S24. Thậm chí đến tận tháng 11/2025 – gần tròn một năm tuổi đời của sản phẩm – doanh số bán ra vẫn chứng kiến một đợt tăng trưởng đột biến đầy bất ngờ, vượt xa các mẫu Galaxy S trước đó ở cùng thời điểm trong vòng đời.

Chuyện Samsung bán được nhiều điện thoại không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, việc hãng có thể liên tục phá vỡ các kỷ lục doanh số mà không cần bất kỳ cải tiến hay thay đổi ý nghĩa nào trên dòng Galaxy S mới là điều đáng suy ngẫm.

Dù nhiều quan điểm cho rằng Galaxy S25 series là một nỗi thất vọng. Thế nhưng, những con số lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Samsung có thể duy trì điều này trong bao lâu?

Một mặt, việc điện thoại Galaxy S bán chạy là điều dễ hiểu. Giống như Apple, Samsung là một thương hiệu lớn đến mức quy mô và vị thế của họ quan trọng không kém gì bản thân sản phẩm. Với độ nhận diện thương hiệu, các chiến dịch marketing khổng lồ, khuyến mãi mạnh tay và hệ thống phân phối rộng khắp, gần như không thể không cân nhắc một chiếc điện thoại Samsung khi người dùng muốn mua một chiếc Android mới.

Mặt khác, bạn phải hình dung rằng Samsung không thể cứ mãi "thả trôi" như thế này. Ngay cả khi một bộ phận lớn người mua điện thoại Samsung không quá am hiểu công nghệ, chắc chắn vẫn phải có đủ lượng khách hàng nhận ra sự thiếu nỗ lực và tham vọng của hãng.

Khi đã nhận ra điều này, liệu các fan của Samsung có đạt đến giới hạn chịu đựng và chuyển sang thương hiệu khác? Hay họ đơn giản là không quan tâm? Liệu người dùng Samsung phổ thông có vui vẻ tiếp tục mua một chiếc điện thoại gắn mác Samsung bất kể nó giống chiếc điện thoại cũ của họ đến mức nào?

Không có câu trả lời chính xác. Samsung chắc chắn biết mình đang làm gì, và cho đến nay, những nước đi an toàn liên tiếp của họ đang mang lại lợi nhuận khổng lồ.

“Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ rằng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra" – mọi sự kiên nhẫn đều có giới hạn và sự thay đổi là điều tất yếu sẽ phải đến, sớm hay muộn mà thôi”, cây bút Joe Maring đánh giá.