Khoan xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ dầu trữ lượng hơn 730 triệu thùng, lập kỷ lục cả nước

Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc đua năng lượng ngoài khơi với một trong những dự án dầu khí đáng chú ý nhất những năm gần đây, đó là mỏ dầu nặng Kenli 10-2 tại biển Bột Hải.

Với trữ lượng khoảng 100 triệu tấn dầu địa chất, tương đương hơn 730 triệu thùng dầu, đây được xem là mỏ dầu địa tầng thạch học ngoài khơi nông lớn nhất mà Trung Quốc từng phát hiện và đưa vào khai thác thương mại.

Theo Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc CNOOC, Kenli 10-2 nằm ở phía nam biển Bột Hải, khu vực ngoài khơi phía bắc Trung Quốc. Dù độ sâu nước biển tại đây chỉ khoảng 20 mét, mỏ dầu này lại được đánh giá cực kỳ phức tạp do chứa dầu nặng có độ nhớt cao, khó khai thác hơn rất nhiều so với dầu nhẹ thông thường.

Điểm đáng chú ý nhất của Kenli 10-2 chính là quy mô trữ lượng. Theo Reuters và các tài liệu kỹ thuật của CNOOC, mỏ chứa khoảng 100 triệu tấn dầu địa chất, tương đương khoảng 730-735 triệu thùng dầu. Đây là lượng dầu được xác nhận tồn tại trong tầng chứa thông qua các chương trình khoan và khảo sát địa chất quy mô lớn. Với tiêu chuẩn ngành dầu khí quốc tế, một mỏ trên 500 triệu thùng đã được xem là phát hiện lớn, trong khi Kenli 10-2 vượt xa ngưỡng đó.

Nếu tính theo giá dầu quanh mức 70 USD/thùng, lượng dầu tại Kenli 10-2 có giá trị hơn 50 tỷ USD.

Việc phát hiện và khai thác Kenli 10-2 không hề đơn giản. Các kỹ sư Trung Quốc phải sử dụng công nghệ khảo sát địa chấn 3D ngoài khơi để xác định cấu trúc tầng chứa nằm sâu dưới đáy biển. Sau đó, hàng loạt giếng khoan thăm dò được triển khai nhằm xác minh quy mô thân dầu, độ dày tầng chứa và đặc tính địa chất.

Khó khăn lớn nhất nằm ở bản chất của dầu. Dầu nặng tại Kenli 10-2 đặc và khó chảy, gần giống nhựa đường hơn là dầu lỏng thông thường. Nếu chỉ dùng công nghệ khoan truyền thống, dầu sẽ không thể di chuyển đủ nhanh lên bề mặt để khai thác hiệu quả. Vì vậy, CNOOC phải triển khai hệ thống khai thác nhiệt quy mô lớn ngoài khơi - điều hiếm thấy ngay cả với các mỏ dầu nặng trên thế giới.

Theo mô tả kỹ thuật, dự án sử dụng kết hợp nhiều công nghệ như bơm ép nước, bơm hơi nước chu kỳ và bơm ngập hơi nước liên tục. Nguyên lý hoạt động là đưa hơi nước nhiệt độ cao xuống tầng dầu để làm nóng dầu nặng, giảm độ nhớt và giúp dầu loãng hơn trước khi được hút lên mặt biển.

Đây là công nghệ đòi hỏi lượng năng lượng khổng lồ và hệ thống thiết bị cực kỳ phức tạp, bởi mọi thứ phải vận hành trên các giàn khoan ngoài khơi trong môi trường biển có độ ăn mòn cao. CNOOC cho biết riêng giai đoạn đầu của dự án đã bao gồm 1 giàn trung tâm, 2 giàn đầu giếng và tổng cộng 79 giếng phát triển.

Trong số đó có hàng chục giếng khai thác dầu, giếng thu hồi nhiệt và giếng bơm ép nước. Toàn bộ hệ thống tích hợp hơn 240 bộ thiết bị quan trọng, vừa phục vụ khai thác dầu thông thường vừa vận hành hệ thống gia nhiệt cho dầu nặng.

Theo kế hoạch, Kenli 10-2 sẽ đạt sản lượng đỉnh khoảng 19.400 thùng dầu quy đổi mỗi ngày trong năm 2026. Dù sản lượng này chưa thể so sánh với các “siêu mỏ” Trung Đông, giá trị của Kenli 10-2 nằm ở chỗ nó giúp Trung Quốc mở rộng khả năng khai thác các mỏ dầu khó và giảm phụ thuộc vào dầu nhập khẩu.

Trong 2 năm gần đây, Trung Quốc liên tiếp công bố nhiều phát hiện dầu khí quy mô lớn ngoài khơi, đặc biệt tại biển Bột Hải và Biển Đông. Điều này phản ánh chiến lược mới của Bắc Kinh là chuyển mạnh sang khai thác ngoài khơi sâu hơn, phức tạp hơn và yêu cầu công nghệ cao hơn, trong bối cảnh nhiều mỏ dầu trên đất liền đã bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng.

Theo Reuters




