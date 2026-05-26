HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam vừa lần đầu vào top 10 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực mang về 6,6 tỷ USD

Minh Hằng
|

Đây là lần đầu tiên Việt Nam vào top 10 quốc gia trên toàn cầu trong lĩnh vực quan trọng này.

Ảnh minh họa: Phụ nữ mới

Ảnh minh họa: Phụ nữ mới

Lĩnh vực này là thép .

Theo Hiệp hội Thép thế giới (Worldsteel), trong tháng 4/2026, sản lượng thép thô (phôi thép) của Việt Nam ước tính đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Với sản lượng này, V iệt Nam đã chính thức vượt qua Italia để vào top 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, Iran, quốc gia trong top 10 từ tháng 2/2026 trở về trước, đã tụt xuống vị trí thứ 12, với 1,8 triệu tấn. Nguyên nhân là do 2 nhà máy thép của Iran là Khuzestan và Mobarakeh bị Israel ném bom, do đó làm tê liệt ngành công nghiệp thép tại quốc gia này.

Worldsteel cho biết, tính lũy kế 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam đánh giá, ngành thép của nước ta đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Cụ thể, nếu như năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép xây dựng phục vụ thị trường thì sau 10 năm (từ năm 2010 đến nay), ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc.

Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp thép của nước ta hiện đã tự chủ sản xuất được tất cả các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế, từ phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng (điện gió, giàn khoan…) đến công nghiệp quốc phòng.

Đáng chú ý, có nhiều khu liên hợp sản xuất thép quy mô lớn, hiện đại được đầu tư, đi vào hoạt độngở Việt Nam như Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, tiên phong sản xuất các loại thép khó, chất lượng cao như thép cơ khí chế tạo, thép tanh bố lốp ô tô, thép dây hàn, thép làm lò xo, ốc vít, thép làm cẩu, dự ứng lực. Ngoài ra, khu liên hợp này còn sản xuất thép thanh ray đường sắt cao tốc, thép hình.

- Ảnh 1.

Việt Nam vừa vào top 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất thế giới. Ảnh minh họa

Trong năm 2025, sản lượng sản xuất thép thô của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong năm năm trở lại đây. Đáng chú ý, tiêu thụ đạt 24,1 triệu tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,15 triệu tấn, tăng 12,8% so với cùng kỳ 2024.

Tổng kim ngạch xuất khẩu thép Việt Nam trong năm 2025 đạt khoảng 6,63 tỷ USD, với khối lượng xuất khẩu đạt xấp xỉ 10,06 triệu tấn.

Một tập đoàn có đóng góp lớn cho ngành thép Việt Nam

- Ảnh 2.

Tập đoàn Hòa Phát đóng góp lớn vào sản lượng thép của cả nước. Ảnh: Moit

TIN LIÊN QUAN

Trên thực tế, năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô, với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, vào top 11 thế giới. Trong đó, riêng Tập đoàn Hòa Phát đóng góp vào sản lượng chung của cả nước là 11 triệu tấn, tương đương với 44,7%. Các vị trí tiếp đến là các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel), Formosa...

Trong năm 2026, ngành thép Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ 8 -10%, dự báo sản xuất thép thành phẩm giai đoạn này sẽ đạt 33 - 34,5 triệu tấn và nhu cầu tiêu thụ thép trong nước ước đạt khoảng 26 triệu tấn.

Đáng chú ý, trong năm 2026, sản lượng thép thô của Hòa Phát dự kiến đạt trên 14 triệu tấn, tăng 30% so với năm 2025. Với sản lượng này, vị thế top 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới của Việt Nam sẽ được giữ vững.

Tags

Việt Nam

thép

sản xuất thép

hòa phát

ngành thép

tỷ usd

Top 10 thế giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Nhà di động “bất khả xâm phạm": Chống đạn, chống nổ, đầy đủ tiện nghi cao cấp

Nhà di động “bất khả xâm phạm": Chống đạn, chống nổ, đầy đủ tiện nghi cao cấp

01:17
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại