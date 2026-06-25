Khoan liên tục nhiều mũi xuống tầng địa chất, phát hiện những thân quặng đồng dài 67-73m, dự án 420 triệu tấn đứng trước cơ hội tăng gấp đôi sản lượng

Faraday Copper vừa phát hiện các vùng khoáng hóa đồng lớn gần bề mặt tại dự án Copper Creek, tạo cơ sở gia tăng trữ lượng khai thác lộ thiên trong tương lai.

Faraday Copper - một công ty thăm dò khoáng sản và phát triển dự án có trụ sở tại Canada vừa công bố kết quả từ chiến dịch khoan thăm dò quy mô 40.000 mét tại dự án Copper Creek, bang Arizona, Mỹ. Các kết quả mới từ 18 lỗ khoan dọc theo Quốc lộ 77 cho thấy sự xuất hiện của các dải khoáng hóa đồng có độ dày lớn và nằm rất gần mặt đất.

Tại khu vực American Eagle, 4 trên 5 lỗ khoan đã ghi nhận khoáng hóa đồng đáng kể trong phạm vi 40 mét tính từ mặt đất. Cụ thể, lỗ khoan FCD-26-169 cắt qua đoạn khoáng hóa dài 67 mét với hàm lượng đồng 0,3% từ độ sâu 30 mét. Trong khi đó, lỗ khoan FCD-26-171 ghi nhận 71 mét quặng có hàm lượng 0,41% từ độ sâu 80 mét, bao gồm đoạn giàu quặng dài 35 mét với hàm lượng đồng đạt 0,58%.

Ở phía đông khu vực Copper Giant, hoạt động thăm dò cũng mang lại kết quả tích cực. Lỗ khoan FCD-26-173 cắt qua thân quặng dài 73 mét với hàm lượng đồng 0,31% ngay từ bề mặt, trong đó có 37 mét đạt hàm lượng 0,45% ở độ sâu từ 20 mét. Kết quả này giúp Faraday xác định thêm một vùng khoáng hóa oxit đồng mới chưa từng được phát hiện trước đây.

Theo các chuyên gia phân tích của National Bank Financial, dữ liệu mới tiếp tục củng cố triển vọng mở rộng tài nguyên lộ thiên tại Copper Creek. Chương trình khoan năm nay được kỳ vọng sẽ góp phần nâng đáng kể quy mô tài nguyên hiện có.

Theo báo cáo công bố tháng 2/2023, dự án hiện sở hữu nguồn tài nguyên đo lường và ước tính khoảng 421,9 triệu tấn quặng, tương đương 4,2 tỷ pound đồng, 74,6 triệu pound molypden và 15,5 triệu ounce bạc. Các kết quả mới thậm chí mở ra khả năng quy mô tài nguyên lộ thiên tại khu vực này có thể tăng gấp đôi trong tương lai.

Mặc dù các kết quả thăm dò cho thấy tín hiệu tích cực, cổ phiếu Faraday Copper trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto vẫn giảm 3,6% xuống còn 5,38 đô la Canada trong phiên sáng thứ Tư, tương ứng mức vốn hóa khoảng 1,6 tỷ đô la Canada. Diễn biến này xảy ra sau khi công ty thông báo tạm dừng hoạt động khoan để chờ hoàn tất thương vụ mua lại khu đất San Manuel liền kề từ tập đoàn BHP của Australia. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Faraday đã đạt thỏa thuận trao đổi 30% cổ phần để đổi lấy quyền sở hữu khu đất này.

Doanh nghiệp cho biết chương trình khoan hiện đã hoàn thành các mục tiêu liên quan đến việc mở rộng tài nguyên lộ thiên, do đó việc tạm dừng hoạt động là phù hợp với kế hoạch phát triển dự án. Công tác thực địa dự kiến sẽ được nối lại vào mùa thu năm nay sau khi thương vụ hoàn tất.

Faraday kỳ vọng việc tích hợp San Manuel với Copper Creek sẽ tạo ra một dự án quy mô lớn hơn, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong kế hoạch phát triển chuỗi sản xuất đồng nội địa.



