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Khoan liên tục 58 lỗ, phát hiện gần 300 tấn vàng và 880 tấn bạc, thân quặng vẫn chưa có điểm dừng

Vu Lam
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Gần 60 mũi khoan đã tìm thấy hệ thống khoáng sản 286 tấn vàng và 880 tấn bạc. Tuy nhiên, giới hạn của thân quặng vẫn được tiếp tục xác định.

Phát hiện mang tên Snip North, thuộc dự án Bronson Corridor của Seabridge Gold tại vùng Golden Triangle, phía tây bắc tỉnh British Columbia (Canada). Đây là khu vực nổi tiếng với hàng loạt hệ thống đồng - vàng lớn và cũng là nơi Seabridge sở hữu dự án KSM cách đó khoảng 30 km.

Snip North bắt đầu thu hút sự chú ý sau chiến dịch thăm dò năm 2024. Các mũi khoan liên tiếp xuyên qua những khoảng đá chứa vàng và đồng dài hàng trăm mét. Đầu năm 2025, khoáng hóa đã được nhận diện trên chiều dài khoảng 2 km và ít nhất 600 m theo hướng dốc.

Seabridge sau đó đã tăng mạnh quy mô khoan để tìm ranh giới thân quặng. Một trong những kết quả nổi bật nhất đến từ giếng SN-25-25. Mũi khoan sâu gần 818 mét xuyên qua 729 mét đá khoáng hóa liên tục, với hàm lượng trung bình 0,48 gram vàng mỗi tấn và 0,16% đồng.

Bên trong khoảng này còn có đoạn dài 254 mét đạt trung bình 0,77 gram vàng mỗi tấn và 0,31% đồng. Theo Seabridge, kết quả củng cố nhận định Snip North là một hệ thống đồng - vàng porphyry có kích thước và tính liên tục đáng kể.

Đến cuối năm 2025, các mũi khoan đã xác định vùng khoáng hóa kéo dài khoảng 2.100 mét, ít nhất 600 mét theo hướng dốc và rộng tới 700 mét. Đáng chú ý, giới hạn của nó vẫn chưa được xác định khi khoáng hóa tiếp tục mở xuống sâu về phía tây bắc cũng như dọc phương về phía bắc và phía tây.

Ngày 15/4/2026, Seabridge lần đầu công bố ước tính tài nguyên khoáng sản cho Snip North.

Mô hình được xây dựng từ dữ liệu của 58 lỗ khoan kim cương thực hiện từ năm 2006 đến 2025. Trong đó, Seabridge thực hiện 47 lỗ, còn 11 lỗ do các đơn vị trước đó khoan. Gần 28.000 khoảng mẫu phân tích được sử dụng để xây dựng mô hình địa chất và tính lượng kim loại dưới lòng đất.

Kết quả cho thấy Snip North có khoảng 605,7 triệu tấn quặng thuộc nhóm tài nguyên ước tính, với hàm lượng trung bình 0,47 gram vàng mỗi tấn, 1,5 gram bạc mỗi tấn và 0,07% đồng. Khối quặng này được ước tính chứa 286 tấn vàng. Ngoài ra còn có 880 tấn vàng, cùng gần 419.000 tấn đồng.

Điểm khiến Snip North tiếp tục được chú ý là gần 300 tấn vàng mới chỉ nằm trong phạm vi mà dữ liệu hiện tại cho phép lập mô hình.

Theo Seabridge, mỏ tài nguyên này vẫn mở theo nhiều hướng. Các nhà địa chất cho rằng hệ thống khoáng hóa được hình thành liên quan đến một hệ magma - thủy nhiệt đồng vàng porphyry, nhưng khối magma xâm nhập được xem là nguồn của hệ thống này vẫn chưa được tìm thấy.

Việc tìm thấy nguồn xâm nhập có ý nghĩa bởi đây có thể là chìa khóa giúp các nhà địa chất hiểu đầy đủ hơn cấu trúc Snip North và xác định những vùng khoáng hóa mới.

Hiện tại, Seabridge tiếp tục lên kế hoạch khoan thêm ít nhất 15.000 mét, tương đương khoảng 17-20 lỗ, nhằm tìm giới hạn của thân quặng.

Theo Seabrige Gold

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Tags

Golden

British Columbia

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