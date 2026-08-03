Khoan liên tục 4.000 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 89 triệu thùng

Mỏ dầu mới được phát hiện ở khu vực châu Âu, với trữ lượng khoảng 25-89 triệu thùng dầu.

Tập đoàn năng lượng Equinor (Na Uy) công bố phát hiện một mỏ dầu mới có quy mô thương mại tại khu vực Snorre trên thềm lục địa Na Uy ở Biển Bắc. Mỏ dầu mang tên Omega South (Omega Sør Alfa) được ước tính chứa từ 25 - 89 triệu thùng dầu quy đổi có thể khai thác, đồng thời sẽ được phát triển theo mô hình kết nối trực tiếp với hạ tầng khai thác hiện hữu nhằm rút ngắn thời gian đưa vào sản xuất.

Phát hiện mới được xác định thông qua giếng thăm dò 34/4-19 S thuộc giấy phép khai thác PL057, nằm cách mỏ Snorre khoảng 1,6 km về phía đông. Giếng được giàn khoan Deepsea Atlantic thực hiện tại khu vực có độ sâu mực nước 381 m, khoan xuống độ sâu thẳng đứng 3.872 m và độ sâu đo được 4.090 m dưới mực nước biển trước khi kết thúc tại tầng địa chất Drake thuộc kỷ Jura giữa.

Theo Equinor, quy mô tài nguyên có thể khai thác tại Omega South vào khoảng 4-14,2 triệu m³ dầu quy đổi, tương đương 25-89 triệu thùng dầu.

Kết quả khoan cho thấy giếng đã gặp các lớp đá sa thạch chứa dầu có tổng chiều dày 224,5 m, trong đó khoảng 127 m là các tầng đá có chất lượng chứa từ trung bình đến tốt. Đáng chú ý, quá trình khoan không ghi nhận ranh giới dầu - nước, yếu tố thường được xem là tín hiệu tích cực trong đánh giá tiềm năng mỏ.

Sau khi hoàn tất các công tác kỹ thuật, giếng khoan sẽ được bịt kín tạm thời và bảo tồn để phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo.

Điểm đáng chú ý trong dự án lần này là Equinor dự kiến khai thác mỏ mới thông qua giàn Snorre A và hệ thống hạ tầng dưới biển hiện có thay vì xây dựng các công trình hoàn toàn mới. Omega South chỉ cách các cơ sở khai thác dưới biển khoảng 5 km, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối nhanh với hệ thống đang vận hành.

Theo ông Trond Bokn, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển dự án của Equinor, công ty đang áp dụng phương thức phát triển mới khi chuẩn bị kế hoạch khai thác ngay từ trước thời điểm phát hiện dầu.

Ông cho biết việc tái sử dụng nền móng và một phần giếng thăm dò hiện hữu sẽ giúp cắt giảm đáng kể chi phí đầu tư, đồng thời rút ngắn thời gian đưa mỏ vào khai thác xuống còn khoảng 2-3 năm.

Mỏ Snorre được phát hiện từ năm 1979 và chính thức khai thác từ năm 1992. Trong nhiều năm qua, Equinor liên tục mở rộng khu vực khai thác thông qua các dự án bổ sung, trong đó Dự án Mở rộng Snorre đã bổ sung khoảng 200 triệu thùng dầu, kéo dài tuổi thọ của mỏ đến sau năm 2040.

Theo ông Erik Gustav Kirkemo, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thăm dò và khai thác khu vực phía Nam của Equinor Na Uy, hoạt động thăm dò gần các mỏ đang khai thác đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sản lượng dầu khí của quốc gia.

Ông cho biết phần lớn cơ sở hạ tầng tại các mỏ lâu năm đã được khấu hao, do đó các phát hiện mới có thể được đưa vào khai thác với chi phí cạnh tranh hơn so với việc phát triển các mỏ hoàn toàn độc lập.

Hiện Na Uy vẫn là một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho châu Âu, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu dầu mỏ và 30% nhu cầu khí đốt của khu vực. Trong bối cảnh sản lượng tại nhiều mỏ khai thác lâu năm có xu hướng suy giảm, các doanh nghiệp dầu khí đang đẩy mạnh chiến lược tìm kiếm những mỏ mới có thể tận dụng hạ tầng sẵn có nhằm tối ưu chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian phát triển dự án.

Theo Equinor, phát hiện Omega South tiếp tục khẳng định vai trò của Biển Bắc là khu vực khai thác trọng điểm của Na Uy, đồng thời cho thấy việc kết hợp các phát hiện mới với hệ thống khai thác hiện hữu có thể nâng cao hiệu quả kinh tế và đáp ứng nhu cầu năng lượng của châu Âu trong những năm tới.