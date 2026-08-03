HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoan liên tục 4.000 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 89 triệu thùng

Khánh Vy
|

Mỏ dầu mới được phát hiện ở khu vực châu Âu, với trữ lượng khoảng 25-89 triệu thùng dầu.

Tập đoàn năng lượng Equinor (Na Uy) công bố phát hiện một mỏ dầu mới có quy mô thương mại tại khu vực Snorre trên thềm lục địa Na Uy ở Biển Bắc. Mỏ dầu mang tên Omega South (Omega Sør Alfa) được ước tính chứa từ 25 - 89 triệu thùng dầu quy đổi có thể khai thác, đồng thời sẽ được phát triển theo mô hình kết nối trực tiếp với hạ tầng khai thác hiện hữu nhằm rút ngắn thời gian đưa vào sản xuất.

Phát hiện mới được xác định thông qua giếng thăm dò 34/4-19 S thuộc giấy phép khai thác PL057, nằm cách mỏ Snorre khoảng 1,6 km về phía đông. Giếng được giàn khoan Deepsea Atlantic thực hiện tại khu vực có độ sâu mực nước 381 m, khoan xuống độ sâu thẳng đứng 3.872 m và độ sâu đo được 4.090 m dưới mực nước biển trước khi kết thúc tại tầng địa chất Drake thuộc kỷ Jura giữa.

Theo Equinor, quy mô tài nguyên có thể khai thác tại Omega South vào khoảng 4-14,2 triệu m³ dầu quy đổi, tương đương 25-89 triệu thùng dầu.

Kết quả khoan cho thấy giếng đã gặp các lớp đá sa thạch chứa dầu có tổng chiều dày 224,5 m, trong đó khoảng 127 m là các tầng đá có chất lượng chứa từ trung bình đến tốt. Đáng chú ý, quá trình khoan không ghi nhận ranh giới dầu - nước, yếu tố thường được xem là tín hiệu tích cực trong đánh giá tiềm năng mỏ.

Sau khi hoàn tất các công tác kỹ thuật, giếng khoan sẽ được bịt kín tạm thời và bảo tồn để phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo.

Điểm đáng chú ý trong dự án lần này là Equinor dự kiến khai thác mỏ mới thông qua giàn Snorre A và hệ thống hạ tầng dưới biển hiện có thay vì xây dựng các công trình hoàn toàn mới. Omega South chỉ cách các cơ sở khai thác dưới biển khoảng 5 km, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối nhanh với hệ thống đang vận hành.

Theo ông Trond Bokn, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển dự án của Equinor, công ty đang áp dụng phương thức phát triển mới khi chuẩn bị kế hoạch khai thác ngay từ trước thời điểm phát hiện dầu.

Ông cho biết việc tái sử dụng nền móng và một phần giếng thăm dò hiện hữu sẽ giúp cắt giảm đáng kể chi phí đầu tư, đồng thời rút ngắn thời gian đưa mỏ vào khai thác xuống còn khoảng 2-3 năm.

Mỏ Snorre được phát hiện từ năm 1979 và chính thức khai thác từ năm 1992. Trong nhiều năm qua, Equinor liên tục mở rộng khu vực khai thác thông qua các dự án bổ sung, trong đó Dự án Mở rộng Snorre đã bổ sung khoảng 200 triệu thùng dầu, kéo dài tuổi thọ của mỏ đến sau năm 2040.

Theo ông Erik Gustav Kirkemo, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thăm dò và khai thác khu vực phía Nam của Equinor Na Uy, hoạt động thăm dò gần các mỏ đang khai thác đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sản lượng dầu khí của quốc gia.

Ông cho biết phần lớn cơ sở hạ tầng tại các mỏ lâu năm đã được khấu hao, do đó các phát hiện mới có thể được đưa vào khai thác với chi phí cạnh tranh hơn so với việc phát triển các mỏ hoàn toàn độc lập.

Hiện Na Uy vẫn là một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho châu Âu, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu dầu mỏ30% nhu cầu khí đốt của khu vực. Trong bối cảnh sản lượng tại nhiều mỏ khai thác lâu năm có xu hướng suy giảm, các doanh nghiệp dầu khí đang đẩy mạnh chiến lược tìm kiếm những mỏ mới có thể tận dụng hạ tầng sẵn có nhằm tối ưu chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian phát triển dự án.

Theo Equinor, phát hiện Omega South tiếp tục khẳng định vai trò của Biển Bắc là khu vực khai thác trọng điểm của Na Uy, đồng thời cho thấy việc kết hợp các phát hiện mới với hệ thống khai thác hiện hữu có thể nâng cao hiệu quả kinh tế và đáp ứng nhu cầu năng lượng của châu Âu trong những năm tới.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại