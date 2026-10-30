Khoan hơn 7.200 mét, liên tiếp phát hiện 3 tầng chứa dầu trữ lượng lên tới 10 tỷ thùng

Một tầng chứa dầu tiếp tục được phát hiện sau nhiều lần khoan sâu.

Ngày 29/10, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Brazil Petrobras thông báo phát hiện thêm một tầng chứa dầu tại giếng thăm dò Morpho, thuộc lô FZA-M-59 trong bể Foz do Amazonas. Đây là lần thứ 3 Petrobras phát hiện dầu tại cùng giếng này, sau các kết quả được công bố vào tháng 8 và đầu tháng 10. Công ty cho biết đã hoàn tất quá trình khoan và thu thập dữ liệu địa chất.

Morpho nằm tại Margem Equatorial - Dải Biên Xích đạo của Brazil, khu vực kéo dài khoảng 2.200 km dọc bờ biển phía bắc và đông bắc nước này. Petrobras coi đây là một trong những vùng thăm dò mới triển vọng nhất nhằm bổ sung trữ lượng dầu khí trong tương lai.

Hành trình tìm dầu tại Morpho bắt đầu từ ngày 20/10/2025, sau khi Petrobras nhận giấy phép môi trường để khoan thăm dò. Giếng có mã 1-BRSA-1405-APS, nằm cách bờ biển Amapá khoảng 175 km và gần 500 km tính từ cửa sông Amazon.

Mặt biển tại vị trí giếng Morpho cách đáy biển khoảng 2.886 m. Theo tài liệu về dự án, Morpho được thiết kế đạt độ sâu cuối khoảng 7.237 m tính từ mặt biển. Như vậy, sau khi đi qua gần 2,9 km nước biển, hệ thống khoan đã phải xuyên thêm hơn 4 km xuống các lớp địa chất dưới đáy đại dương.

Đến tháng 8, Petrobras lần đầu phát hiện hydrocarbon tại Morpho. Dấu hiệu được nhận diện thông qua đo địa vật lý trong giếng và mẫu đá. Phân tích sau đó cho thấy dầu tại tầng này có chất lượng tốt.

Thay vì dừng lại, Petrobras tiếp tục khoan sâu để kiểm tra những tầng địa chất bên dưới. Ngày 2/10, công ty thông báo phát hiện tầng chứa dầu thứ 2. Kết quả được xác định từ dữ liệu đo điện, dấu hiệu trong mẫu đá và các mẫu chất lưu thu được trong quá trình khoan. Đến cuối tháng 10, việc đánh giá các tầng sâu hơn tiếp tục đem lại phát hiện thứ 3. Petrobras sau đó tuyên bố hoàn tất công tác khoan và thu thập dữ liệu địa chất tại Morpho.

Hiện Petrobras chưa công bố trữ lượng dầu cụ thể của Morpho. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Empresa de Pesquisa Energética (EPE), cơ quan nghiên cứu năng lượng thuộc chính phủ Brazil, cho thấy quy mô tiềm năng của khu vực rộng hơn rất lớn. EPE ước tính phần tây bắc bể Foz do Amazonas có khoảng 6,2 tỷ thùng dầu quy đổi có thể thu hồi, trong khi tổng tiềm năng có thể lên tới 10 tỷ thùng dầu quy đổi.

Sự kỳ vọng còn đến từ địa chất. Foz do Amazonas có những nét tương đồng với vùng biển Guyana và Suriname, nơi hàng loạt phát hiện dầu quy mô hàng tỷ thùng đã được thực hiện trong những năm qua. Petrobras cho rằng thành công ở các quốc gia láng giềng củng cố triển vọng thăm dò phía Brazil của cùng hệ thống địa chất.

Dù phát hiện dầu 3 lần, Petrobras sẽ không đưa Morpho vào khai thác ngay. Sau khi hoàn thành công việc, giếng sẽ được đóng và giàn khoan chuyển tới bể Potiguar để khoan mục tiêu Mãe de Ouro. Sau đó, dữ liệu và mẫu thu được sẽ được phân tích để đánh giá hệ thống dầu khí và xác định bước phát triển tiếp theo.

Petrobras dự kiến khoan thêm 3 giếng trong khu vực để đánh giá liệu khai thác thương mại tại Foz do Amazonas có khả thi hay không. Công ty còn có thêm nhiều giếng đang trong quá trình xin giấy phép tại vùng này.

Theo Reuters