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Khoan 15.000 lỗ xuống lớp đá tỷ năm tuổi, 140 tấn khí phun lên ‘ngùn ngụt’ mỗi năm, đáp ứng nhu cầu năng lượng hàng nghìn gia đình

Khánh Linh
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Các nhà khoa học đã phát hiện những lớp đá cổ dưới lòng đất đang giải phóng khí hydro. Điều này cho thấy trái đất có thể chứa những nguồn năng lượng sạch khổng lồ chưa được khai thác.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Toroto và Đại học Ottawa đã nghiên cứu khu vực cao nguyên Canada – một khu vực rộng lớn với nhiều tầng đá cổ. Lần đầu tiên, các nhà khoa học trực tiếp đo lượng hydro được giải phóng từ những phiến đá tỷ năm tuổi này.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences. Nội dung nghiên cứu giúp xác định tiềm năng sử dụng của hydro tự nhiên và giới thiệu chiến lược hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu từ một mỏ đang hoạt động gần Timmins, Ontario. Họ phát hiện ra rằng các lỗ khoan vào đá giải phóng bình quân 8 kg hydro, tương đương một bình ắc quy thông thường. Theo nghiên cứu, khí hydro có thể tiếp tục được giải phóng trong ít nhất 10 năm nữa.

Khi được mở rộng đến gần 15.000 lỗ khoan, sản lượng hydro ước tính vượt 140 tấn mỗi năm. Nghiên cứu ước tính lượng hydro chỉ từ một vị trí có thể tạo ra khoảng 4,7 triệu kW điện mỗi năm, đáp ứng nhu cầu của hơn 400 hộ gia đình.

Hydro đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, với giá trị ước tính khoảng 135 tỷ USD. Hydro được ứng dụng sản xuất phân bón, lương thực, metanol và luyện thép.

Hiện nay, phần lớn hydro được sản xuất từ nhiên liệu hoá thạch, hay còn gọi là hydro xám. Quy trình này thải ra nhiều CO2. Ngay cả hydro xanh sản xuất từ năng lượng tái tạo cũng vẫn còn đắt đỏ và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Trong khi đó, hydro tự nhiên lại ít được chú ý. Các tác giả của nghiên cứu tin rằng hydro tự nhiên có thể giúp giảm cả chi phí sản xuất và lượng khí thải carbon cho ngành khai thác. Hydro được tạo ra gần các khu khai thác mỏ có thể cấp nguồn năng lượng tại chỗ mà không cần đến các hệ thống vận chuyển quy mô lớn.

Theo Sciene Daily

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