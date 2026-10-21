Khí đốt qua Nord Stream sang châu Âu có thể khởi động lại nhanh chóng

Nga tuyên bố sẵn sàng khôi phục ngay lập tức nguồn cung khí đốt cho châu Âu qua nhánh Nord Stream còn nguyên vẹn.

"Nga có thể khôi phục nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu trong một thời gian ngắn trên tuyến đường ống Nord Stream còn hoạt động, và 3 tuyến còn lại có thể được phục hồi về mặt kỹ thuật nếu có nhu cầu", Phó Thủ tướng Alexander Novak tuyên bố ngày 21/10.

Ông phát biểu với RIA Novosti: "Chúng tôi có 1 trong 4 tuyến đang ở trong tình trạng hoạt động. Nếu người tiêu dùng châu Âu hoặc các quốc gia, các nhà chính trị châu Âu muốn, nguồn cung có thể được chuyển qua nhánh này. Điều đó phụ thuộc vào người châu Âu".

Theo ông Novak, việc khôi phục các đợt giao hàng phụ thuộc chủ yếu vào Đức, vì đường ống khí đốt còn lại dẫn đến quốc gia đó.

3 tuyến còn lại, như Phó Thủ tướng ghi nhận, cũng có thể được phục hồi nếu có nhu cầu tương ứng và điều đó là phù hợp. Đồng thời, ông Novak cho rằng có thể bắt đầu các đợt giao hàng trên đường ống còn lại mà không cần chuẩn bị lâu dài.

Đó là nhánh đường ống tuyến B đã hoàn thành đầy đủ và được lấp đầy bằng khí đốt kỹ thuật. Tuy nhiên, theo ông Novak, công trình này vẫn chưa trải qua thủ tục chứng nhận cần thiết do các lệnh trừng phạt áp đặt lên dự án.

Phía Nga khẳng định việc thực sự vận hành đường ống không chỉ phụ thuộc vào sự đồng thuận về mặt chính trị của các nước châu Âu, mà còn đòi hỏi phải tuân thủ các quy trình pháp lý bắt buộc.

Ngày 20/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ không phục hồi đường ống khí đốt Nord Streams, ngay cả khi giá cả tăng lên gấp nhiều lần tại chính quốc gia của ông.

Ông Lavrov nhận định, giờ đây khí đốt của Nga sẽ được Mỹ mua, vì vậy nó sẽ được coi là của Mỹ và được cho là "đã được cải tạo."

Tờ The New York Times thu thập được thông tin cho biết, chính quyền ông Trump đã đề xuất châu Âu khôi phục nguồn cung cấp khí đốt của Nga và hoạt động của Nord Streams.

Nguồn tin trên xác định, chính quyền ở Mỹ đưa ra sáng kiến này như một trong những yếu tố của kế hoạch giải quyết xung đột ở Ukraine.