Sự xuất hiện cùng nhau của MC Khánh Vy và ca sĩ Phương Mỹ Chi tại một sự kiện mới đây đang thu hút sự chú ý.

Sáng 24/11, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), quy tụ đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng và các gương mặt trẻ. Trong đó, khoảnh khắc MC Khánh Vy và Phương Mỹ Chi cùng xuất hiện, chụp ảnh chung nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Trong khung hình chung, cả hai gây ấn tượng với visual rạng rỡ, mỗi người một phong cách nhưng đều toát lên vẻ trẻ trung, thanh lịch. Nếu Khánh Vy ghi điểm với hình ảnh duyên dáng, chỉn chu thì Phương Mỹ Chi cũng nổi bật với nét đẹp ngọt ngào, trưởng thành. Không chỉ có ngoại hình sáng, cả hai còn được chú ý bởi hành trình hoạt động nghệ thuật, công việc và những dấu ấn riêng ở tuổi đời còn trẻ.

Khánh Vy và Phương Mỹ Chi cùng chung khung hình

Đáng chú ý, cả Khánh Vy và Phương Mỹ Chi đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Tại sự kiện lần này, Phương Mỹ Chi còn đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu, chia sẻ về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại hội nhập. Trong khi đó, Khánh Vy cũng chia sẻ những suy nghĩ về việc lan tỏa văn hóa Việt Nam thông qua công việc, tiếng nói và sự sáng tạo của người trẻ.

Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, cả hai đều có điểm chung là sự chủ động, năng động và tinh thần không ngừng học hỏi. Khung hình chung lần này cũng là dịp để khán giả nhìn thấy hai gương mặt Gen Z tiêu biểu cùng góp mặt trong một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa.

Cả hai thường cùng xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn, thu hút sự chú ý với diện mạo xinh đẹp

Khánh Vy sinh năm 1999, được đông đảo khán giả biết đến từ video nói 7 thứ tiếng từng gây sốt trên mạng xã hội. Từ một hiện tượng mạng, cô từng bước khẳng định bản thân trong vai trò MC, biên tập viên và nhà sáng tạo nội dung.

Nữ MC tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt và thường xuyên đảm nhận vai trò dẫn dắt các chương trình, sự kiện lớn. Bên cạnh công việc truyền hình, Khánh Vy còn phát triển các nội dung về học tập, ngoại ngữ, kỹ năng và cuộc sống trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người theo dõi.

Còn Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Với chất giọng ngọt ngào cùng khả năng thể hiện các ca khúc dân ca, cô từng được gọi với biệt danh "cô bé dân ca".

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi có nhiều bước chuyển mình trong âm nhạc, không ngừng thử nghiệm những màu sắc mới nhưng vẫn giữ chất liệu văn hóa Việt làm dấu ấn riêng. Năm 2025, cô tiếp tục gây chú ý khi giành hạng 3 chung kết chương trình âm nhạc quốc tế Sing! Asia.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc và định hướng nghệ thuật. Việc được lựa chọn đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cũng là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của nữ ca sĩ.