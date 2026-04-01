HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khánh Ly đứng trước nhà 106 Hàng Bông: "Chẳng có ai ra mở cửa cho tôi cả"

Tùng Ninh |

"Khi đứng trước căn nhà 106 Hàng Bông, ước muốn của tôi là gõ cửa căn nhà đó và người mở cửa sẽ là bố tôi" – Khánh Ly nói.

Mới đây, tập đầu tiên chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội đã lên sóng. Tại đây, nữ danh ca từ Mỹ trở về Hà Nội tới phố Hàng Bông tìm lại căn nhà số 106 nơi mình từng sống những năm tháng ấu thơ. Bà ngậm ngùi, xúc động đứng lặng người trước căn nhà một lúc lâu.

Khánh Ly đứng trước nhà 106 Hàng Bông: "Chẳng ai ra mở cửa cho tôi cả" - Ảnh 1.

Khánh Ly

Bà chia sẻ: "Trong cuộc đời của tôi, cho đến bây giờ, nếu có điều gì tôi không thể quên được là căn nhà mà tôi đã ở và cách xa rất nhiều năm. Tôi cứ nghĩ không bao giờ tôi có thể trở về cái nơi tôi đã có một khoảng thời gian đáng quý ấy.

Nhưng sau cùng, tôi đã được trở về đó. Không bao giờ tôi nghĩ điều đó xảy ra. Khi đứng trước căn nhà 106 Hàng Bông, ước muốn của tôi là gõ cửa căn nhà đó và người mở cửa sẽ là bố tôi.

Nhưng tôi không gõ cửa vì chẳng có ai ra mở cửa cho tôi cả. Đó là một ngôi nhà đơn giản như bao ngôi nhà khác. Tôi ở đó với bà nội tôi. Tôi ở đó trong những năm trông chờ được nhìn lại thân phụ của mình.

Tôi học nội trú, chỉ về căn nhà đó mỗi tối cuối tuần. Bà tôi là một người đặc biệt. Bà không biết chữ, và chỉ được người ta dạy ký một chữ duy nhất là tên của bà.

Khánh Ly đứng trước nhà 106 Hàng Bông: "Chẳng ai ra mở cửa cho tôi cả" - Ảnh 2.

Khánh Ly ôm bạn

Cứ cuối tuần, tôi lại về nhà ở với bà. Mẹ tôi buôn bán xa nên gửi chị em tôi vào nội trú. Tôi chỉ là đứa nhỏ 7, 8 tuổi, chạy ra đường chơi. Tôi chơi ở phố Hàng Bông, cứ chạy dọc theo con đường đó.

Tôi chạy từ 106 Hàng Bông tới Hồ Hoàng Kiếm, cứ chạy chơi một mình như thế. Tôi vẫn nuôi trong lòng một ước mơ là trong lúc chạy chơi như vậy sẽ gặp được bố mình, rằng bố mình sẽ trở về tìm tôi".

Cũng tại đây, Khánh Ly lần đầu gặp lại hai người bạn hàng xóm nối khố thưở nhỏ sau hàng chục năm xa cách. Hai người bạn vô cùng bất ngờ khi thấy Khánh Ly xuất hiện, liền lao tới ôm chầm lấy Khánh Ly và thốt lên: "Mai à! Trời ơi, lâu lắm rồi. Mai đang tìm lại chốn cũ à?".

Ba người cùng nhau ôn lại kỷ niệm tuổi thơ, khi còn là những đứa trẻ chơi trốn tìm ngoài phố, dưới cột đèn cũ.

Tags

hà nội

Mỹ

sao Việt

Trịnh Công Sơn

Hàng Bông

Khánh Ly

nhạc Trịnh

nhà khánh ly

nhà hàng bông

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại