Khánh Ly đi tìm người yêu mất tích: "Tôi đã sống với hi vọng được gặp lại anh trong suốt 15 năm"

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã tiết lộ về mối tình của bà với người bạn trai tên Đông Phong ở Huế.

Khánh Ly

Bà nói: "Tôi gặp Đông Phong ở Huế ngay sau khi tôi ly dị. Có người nói rằng vì Đông Phong mà tôi ly dị, điều đó hoàn toàn không hề đúng. Những người biết rõ chuyện này có Ngọc Minh, Lan Ngọc, Hồng Vân.

Chuyện tôi yêu Đông Phong chẳng liên quan gì. Tôi gặp Đông Phong ở Huế khi đi thăm ông Trịnh Công Sơn. Đông Phong là người cho tôi biết thế nào là sự chia sẻ, dịu dàng, an ủi mà một người đàn bà cần.

Nghĩ đến Đông Phong, nhớ về Đông Phong, nhìn Đông Phong tôi lại buồn, ghét chiến tranh. Tôi không chấp nhận một lý do gì khiến những người yêu thương nhau phải mất nhau, trong đó có tôi.

Nhưng tôi chẳng làm được gì, tôi chỉ biết khóc. Thời gian chúng tôi gặp nhau bao giờ cũng ngắn ngủi. Cả hai chẳng nói với nhau hết được những gì muốn nói.

Chỉ một hai tiếng đồng hồ ở sân bay, rồi người lên tàu, người đi xe, mỗi người một hướng, kéo dài thêm nỗi niềm. Chỉ vài chục phút im lặng bên nhau trong nhà thờ đổ nát, bên tượng đài Đức Mẹ cũng khiến tôi mãn nguyện.

Tôi không phủ nhận một điều, là tôi yêu anh và anh yêu tôi. Đó là tình yêu đầu tiên của tôi ở lứa tuổi gần 30, tôi mới biết thế nào là tình yêu.

Cuộc tình của chúng tôi cũng khốc liệt lắm dù chúng tôi chỉ gặp nhau không quá 10 lần. Đôi khi, chúng tôi chỉ gặp nhau ở sân bay, ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi tôi lại lên máy bay về Sài Gòn".

Nữ danh ca chia sẻ thêm về việc "mất tích" của người yêu: "Anh đã mất ở Đà Nẵng. Tôi đã đi hỏi thăm, tìm anh ở khắp nơi nhưng không ai thấy anh. Không ai nói được một điều nào về sự mất tích của anh.

Tôi đã sống với hi vọng được gặp lại trong suốt 15 năm. Phải qua 15 năm đó, tôi mới tự nhắc mình rằng anh thực sự đã chết rồi, không còn sống.

Tôi vẫn tôn thờ hình ảnh và tình yêu đó vì đó là tình yêu đích thực mà tôi có trong đời sống này".