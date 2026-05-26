"Ông Phạm Duy vỗ vào đầu tôi nói, con này khá"

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ về cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Bà nói: "Tôi gọi ông Phạm Duy là bố vì ông là bạn bố tôi, mẹ tôi, cùng một thời. Ông nhỏ tuổi hơn bố tôi nhưng bằng tuổi mẹ tôi. Tự nhiên khi gặp ông, tôi nhớ tới bố mình và tôi gọi ông là bố từ ngày đó.

Khánh Ly và Phạm Duy

Tôi nhớ, năm 1962, trước khi lên Đà Lạt tôi có gặp ông Phạm Duy ở rạp Quốc Thanh. Lúc đó, tôi vừa mới bước vào tuổi 16. Tôi chào hỏi ông và xin ông một bài hát để hát.

Ông vỗ vào đầu tôi nói "con này khá". Tức là tôi cũng được theo ý của ông, đại khái là vậy. Lời an ủi của ông cho tôi một niềm tin, một tia hi vọng lóe lên trong đầu óc một đứa nhỏ mới 16 tuổi để đi theo con đường ca hát.

Tôi rất yêu các bài tình ca của ông vì nó đều thể hiện lòng yêu nước. Ông yêu quê hương, đất nước này và yêu con người Việt Nam.

Đó là lí do ông trở về nước lúc cuối đời sau nhiều năm bôn ba xứ người và nằm lại quê hương mình".

Phạm Duy lúc cuối đời

Phạm Duy (1921 – 2013) là một trong những nhạc sĩ lớn và có tầm ảnh hưởng nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Với sự nghiệp kéo dài hơn 70 năm, ông sở hữu một khối lượng tác phẩm đồ sộ thuộc nhiều thể loại, từ tình ca, dân ca cải biên, trường ca cho đến nhạc tâm linh.

Âm nhạc của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu dân gian truyền thống và kỹ thuật âm nhạc phương Tây, tạo nên những giai điệu vừa gần gũi vừa hiện đại. Các tác phẩm tiêu biểu như Tình ca hay các bản Đạo ca đã khẳng định tư duy âm nhạc sâu sắc và khả năng sử dụng ca từ điêu luyện của ông.

Không chỉ phản ánh số phận con người, tình yêu đôi lứa, nhạc Phạm Duy còn gắn liền với những thăng trầm của lịch sử và thân phận quê hương, giá trị nghệ thuật trong tác phẩm của ông là điều khó phủ nhận. Nhìn nhận một cách khách quan, ông là một người lao động nghệ thuật bền bỉ, nghiêm túc và có đóng góp quan trọng trong việc định hình chân dung âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX.