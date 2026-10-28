Khám xét nơi ở, tạm giữ hình sự Đỗ Anh Thư SN 1999

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đỗ Anh Thư và Vũ Xuân Chung.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội ngày 28/10/2026 cho biết đã phối hợp Công an xã Tam Hưng phát hiện vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật và khẩn trương làm rõ hành vi của các đối tượng.

Trước đó, sáng ngày 13/10/2026, tại khu vực thôn Dư Dụ, xã Tam Hưng, Công an xã Tam Hưng tiến hành xét nghiệm nhanh đối với Đỗ Anh Thư (sinh năm 1999; chỗ ở hiện nay: xã Đại Thanh, Hà Nội), cho kết quả dương tính với ma túy loại MET.

Tại cơ quan Công an, Thư khai nhận vừa đi cai nghiện về, đối tượng đã mua ma túy từ Vũ Xuân Chung (sinh năm 1980; hộ khẩu thường trú tại phường Tây Tựu, nơi ở hiện nay tại xã Đại Thanh, Hà Nội) để sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Khám xét nơi ở của Thư, lực lượng chức năng thu giữ 485,632 gam Methamphetamine, 3,239 gam Heroin, một cân điện tử và điện thoại di động phục vụ giao dịch.

Đối tượng Thư (trái) và Chung - Ảnh: Công an Hà Nội

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung, lực lượng chức năng thu giữ 58,738 gam Methamphetamine, 17,834 gam Ketamine, 6,579 gam viên nén ma túy, 80 triệu đồng cùng các thiết bị điện tử. Đồng thời, quá trình xét nghiệm cho kết quả Chung dương tính với ma túy loại MET và MDMA.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đỗ Anh Thư và Vũ Xuân Chung phục vụ điều tra tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.