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Khám xét nơi ở của Phùng Hữu Thịnh SN 1960, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật

Duy Anh
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Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Trước đó, ngày 15/6, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh phát hiện đường dây săn bắt, mua bán tê tê từ tỉnh Cà Mau đưa về An Giang tiêu thụ tại phường Rạch Giá, đã kịp thời bắt quả tang Võ Văn Thâu (sinh năm 1984, cư trú ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang) đang vận chuyển 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rắn hổ mang bằng xe mô tô đi tiêu thụ.

Bước đầu xác định, cá thể tê tê là loài tê tê Java thuộc Nhóm IB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Các đối tượng Trương Minh Quang, Nguyễn Văn Linh, Lâm Văn Đảm, Võ Văn Thâu (từ trái qua) (Ảnh: Công an An Giang).

Đối tượng Phùng Hữu Thịnh cùng tang vật (Ảnh: Công an An Giang).

Qua truy xét, kết hợp vận động các đối tượng ra đầu thú, ngày 16/6, các đối tượng Phùng Hữu Thịnh (sinh năm 1960, trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang); Trương Minh Quang (sinh năm 1977, trú tại phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau); Lâm Văn Đảm (sinh năm 1978, trú tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1981, trú tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Khám xét nơi ở của các đối tượng Thâu, Thịnh và Quang, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Tang vật các cá thể tê tê Java và rắn hổ mang bị lực lượng Công an phát hiện thu giữ (Ảnh: Công an An Giang).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Linh khai nhận đã săn bắt được 1 cá thể tê tê rồi giao cho Lâm Văn Đảm mang đi bán. Sau đó, Trương Minh Quang mua lại từ Đảm rồi bán cho Phùng Hữu Thịnh. Thịnh tiếp tục bán lại cho Võ Văn Thâu để hưởng lợi. Khi Thâu đang vận chuyển cá thể tê tê đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

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