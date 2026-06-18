Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Nguyễn Phương Thảo SN 1987

Nguyễn Phương Thảo (SN 1987), viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai, bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác do tự ý sửa chữa nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Hòa Quân, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Bị can Thảo hiện là viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Phương Thảo tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra xác định: trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, thông qua mối quan hệ quen biết, một số người dân đã nhờ Nguyễn Phương Thảo làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp gia tăng diện tích đất. Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật, Nguyễn Phương Thảo đã tự ý sửa chữa, làm sai lệch nội dung trên 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi bàn giao lại cho người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo lệnh và thi hành khám xét chỗ ở của đối tượng Nguyễn Phương Thảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Phương Thảo đã xâm phạm đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của chủ sử dụng đất.

Đến ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất việc khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can này.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.