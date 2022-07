Khám phá nguồn gốc đặc biệt của món thịt kho Đông Pha trứ danh khiến du khách “say đắm”

Sở hữu nền ẩm thực vô cùng đa dạng, phong phú và lâu đời, Trung Quốc được mệnh danh là 1 trong 3 nền ẩm thực được yêu thích nhất thế giới với nhiều món ăn độc đáo với nguồn gốc thú vị. Theo khảo sát của tổ chức nghiên cứu quốc tế YouGov, một trong những món ăn khiến nhiều khách du lịch “say đắm” nhất khi tới Trung Quốc du lịch trải nghiệm chính là món thịt kho Đông Pha.



Món ăn này không chỉ khiến du khách cảm thấy thích thú vì hương vị đậm đà, độc đáo mà còn cảm thấy tò mò về tên gọi cùng nguồn gốc của nó. Hãy cùng khám phá nguồn gốc đặc biệt của món ăn này ngay dưới đây.

Nguồn gốc đặc biệt của thịt kho Đông Pha

Món thịt kho Đông Pha được sáng tạo và chế biến bởi nhà thơ nổi tiếng Tô Đông Pha thời Bắc Tống. Tuy nhiên, ít ai biết đến món ăn này ban đầu có một tên khác, theo dòng lịch sử cùng vài lần đổi tên món ăn này sau cùng mới được gọi là thịt kho Đông Pha.

Tô Thức hiệu là Tô Đông Pha, mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống. Ông được người xưa và nay biết đến với khả năng sáng tác văn thơ xuất chúng. Tuy nhiên, ít ai biết đến Tô Đông Pha còn là một người vô cùng đam mê ẩm thực và thích nấu nướng. Thậm chí vì quá yêu ẩm thực mà có không ít bài thơ của ông viết ra đều có sự liên kết với các món ăn khác nhau trong đó.

Với niềm đam mê nấu nướng, Tô Đông Pha trong giai đoạn sống ở Từ Châu, Giang Tô lần đầu tiên đã chế biến ra món 回赠肉 (Huízèng ròu) có nghĩa là món “thịt đáp lễ”.

Ảnh minh họa.

Vì sao lại có tên là “thịt đáp lễ”

Theo tư liệu lịch sử ghi lại, vào giai đoạn Tô Đông Pha nhậm chức làm quan tại Từ Châu không may xảy ra lũ lụt, vỡ đê khiến cuộc sống của người dân vô cùng đói khổ lầm than. May mắn sau hơn 70 ngày đêm cầm cự, cuối cùng Tô Đông Pha cùng người dân Từ Châu cũng vượt qua được nạn này.

Khi đó để tỏ lòng biết ơn tới vị quan hiền lành, tài trí, người dân đã cùng nhau gom thịt lợn mang sang biếu Tô Đông Pha làm quà. Thay vì từ chối người dân, Tô Đông Pha đã nhận số thịt đó và chế biến thành món thịt kho với công thức đặc biệt của riêng ông, sau đó đem tặng lại từng hộ dân như lời cảm ơn. Chính vì hành động đáp lễ khéo léo này của Tô Đông Pha nên món ăn thịt kho này ban đầu được gọi tên là “thịt đáp lễ”.

Món thịt kho chín mềm, thơm lừng, tan ngay trong miệng mà không hề bị ngấy khiến người dân vô cùng yêu thích. Từ đó bắt đầu được lưu truyền rộng rãi khắp trong dân gian.

Hoàn thiện công thức và nguồn gốc tên gọi thịt kho Đông Pha

Tuy nhiên ở Từ Châu chưa được bao lâu, Tô Đông Pha bị đổ oan tội và biếm ra Hoàng Châu, Hồ Bắc, Trung Quốc. Sau thời gian khó khăn tại đây, Tô Đông Pha được quay lại Hàng Châu. Chính tại đây ông đã hoàn thiện công thức món thịt kho của mình khi kết hợp nó với rượu Thiệu Hưng, thứ rượu được mệnh danh là “hoàng tửu” nổi tiếng của Trung Quốc.

Từng miếng thịt lợn ba chỉ được thái miếng vuông lớn, sau khi được chiên sơ qua dầu nóng với phần da giòn vừa đủ sẽ được ướp, đun nhỏ lửa và hầm trong nhiều giờ với gia vị đặc trưng, cùng rượu Thiệu Hưng đến khi miếng thịt chín mềm. Món ăn tuy đơn giản nhưng hương vị vô cùng đậm đà, cực thích hợp ăn với cơm và xôi trắng đã được người dân nơi đây đặc biệt yêu thích.

Ảnh minh họa.

Để thể hiện sự tôn trọng cùng yêu mến của người dân nơi đây với món ăn nên họ đã quyết định lấy tên của ông đặt cho món thịt kho này.

Sau này, một chủ nhà hàng lớn ở đất Hàng Châu đã thu thập công thức chuẩn và đưa món ăn này vào danh sách những món ăn đặc biệt của nhà hàng. Từ đó, món ăn này càng được nhiều người dân biết tới và trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc.

Thịt kho Đông Pha ngày nay

Cho tới hiện tại, thịt kho Đông Pha với hương vị thơm ngon đã trở thành một nét đẹp của ẩm thực Trung Quốc. Mặc dù du khách có thể bắt gặp món ăn này ở nhiều nơi, nhưng để thưởng thức thịt kho Đông Pha “chính tông” hãy tới Hàng Châu, Trung Quốc. Vì đây là nơi vẫn giữ nguyên được “công thức” chuẩn chỉnh và đúng vị nhất, tuy có chút thay đổi nhỏ đó là bổ sung thêm cải xanh và gừng để phù hợp với khẩu vị của người hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên được phần tinh túy nhất của món ăn đặc biệt này.

Ảnh minh họa.

Nếu bạn có cơ hội tới Hàng Châu, Trung Quốc du lịch, hãy nhớ thưởng thức món ăn đặc biệt này nhé.

https://soha.vn/kham-pha-nguon-goc-dac-biet-cua-mon-thit-kho-dong-pha-tru-danh-khien-du-khach-say-dam-20220702175203536.htm