Khai tử Altis, bỏ Fortuner máy dầu: Toyota Việt Nam đã ‘chán’ khách hàng bình dân?

Người Việt từng mặc định mua xe Toyota vì tính thực dụng và chi phí đầu tư ban đầu hợp lý. Nhưng với hàng loạt quyết định "thanh trừng" các phiên bản máy xăng của Camry, máy dầu của Fortuner và khai tử Altis, dường như hãng xe số 1 Nhật Bản đang có một toan tính hoàn toàn khác.

Toyota – thương hiệu ô tô từng được xem là "chân lý" tại thị trường Việt Nam – vừa liên tiếp tung ra những quyết định đầy chấn động. Những thay đổi này diễn ra quá nhanh khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy ngỡ ngàng.

Nhà máy Toyota Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Toyota

Đầu tiên là việc hãng quyết định khai tử huyền thoại Corolla Altis sau hàng chục năm gắn bó. Tiếp đó, hãng loại bỏ phiên bản máy xăng 2.0 Q từng rất dễ tiếp cận của mẫu xe "chủ tịch" Camry. Và đỉnh điểm là vĩnh viễn nói lời chia tay với cỗ máy dầu trứ danh trên dòng SUV quốc dân Fortuner.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, hàng loạt trụ cột mang tính biểu tượng đã bị gạch tên. Vậy chuyện gì đang thực sự xảy ra với hãng xe Nhật Bản? Đây là dấu hiệu của sự thoái trào, hay là phát súng mở màn cho một cuộc đại cách mạng chiến lược?

Thoạt nhìn, việc từ bỏ những mẫu xe quen thuộc có vẻ như là một bước đi đầy rủi ro. Nhiều người e ngại rằng hành động này sẽ khiến Toyota đánh rơi một tệp khách hàng trung thành khổng lồ.

Altis là mẫu xe mới nhất bị Toyota Việt Nam khai tử. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, đằng sau những quyết định tưởng chừng đột ngột ấy lại là một bức tranh toàn cảnh về sự dịch chuyển thị hiếu. Kỷ nguyên của những chiếc sedan cỡ C, cỡ D đang thoái trào để nhường chỗ cho xe gầm cao. Sự ồn ào của máy dầu cũng dần lùi bước trước các công nghệ điện hóa tiên tiến.

Nhưng mục tiêu sâu xa thực sự của Toyota là gì? Để giải mã cuộc đại phẫu danh mục sản phẩm chưa từng có này, không thể chỉ nhìn vào bề nổi. Phải nhìn sâu hơn vào triết lý kinh doanh cốt lõi của một tập đoàn kiểm soát chuỗi cung ứng hiệu quả nhất thế giới.

Tất cả những bí ẩn về chiến lược ngầm, những dự đoán giật mình về tương lai của Toyota sẽ được bóc tách trực diện nhất. Những góc nhìn chuyên sâu từ chuyên gia Nguyễn Thúc Hoàng Linh chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ về thương hiệu này.





Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.



