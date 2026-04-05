HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khai quật xác ướp "công chúa ngủ trong rừng" 4.000 năm tuổi, chuyên gia giám định ADN phát hiện danh tính không ngờ

Chi Chi |

Sau 4.000 năm, làn da của mỹ nhân này vẫn giữ được độ đàn hồi kỳ lạ.

Năm 2003, giới khảo cổ thế giới chấn động khi khai quật được thi thể một người phụ nữ tại khu di chỉ Tiểu Hà, thuộc vùng Lop Nur, Tân Cương, Trung Quốc. Dù đã nằm dưới lớp cát sa mạc suốt 4 thiên niên kỷ, xác ướp này vẫn giữ được những đường nét thanh tú và thần thái bình thản như đang chìm trong giấc ngủ sâu, khiến hậu thế phải kinh ngạc gọi bà bằng cái tên "Công chúa Tiểu Hà".

Vẻ đẹp sắc sảo vượt qua ranh giới nghìn năm

Thực tế, nghĩa trang nơi chôn cất vị công chúa này từng được phát hiện vào những năm 1920. Tuy nhiên, do hạn chế về công nghệ thời bấy giờ, cuộc đại khai quật phải tạm dừng và chỉ thực sự trở lại sau đó 60 năm. Khi nắp quan tài được mở ra, các chuyên gia không khỏi sửng sốt trước một nhan sắc "sắc nước hương trời" dường như chưa hề bị sự phân hủy chạm đến.

Khai quật xác ướp "công chúa ngủ trong rừng" 4.000 năm tuổi, chuyên gia giám định ADN phát hiện danh tính không ngờ - Ảnh 1.

Sau 4000 năm, làn da của vị công chúa này vẫn giữ được độ đàn hồi kỳ lạ. Những đường nét đặc trưng của một mỹ nhân như sống mũi cao thanh thoát, đôi môi nhỏ nhắn và gương mặt trái xoan hoàn hảo vẫn vẹn nguyên.

Nhà khảo cổ học người Thụy Điển khi trực tiếp chứng kiến đã phải thốt lên những lời đầy mê hoặc rằng "nàng mặc trang phục đẹp đẽ, đội chiếc mũ hình tháp nhọn đặc trưng, mái tóc đen dài được thắt ruy băng màu hồng buông lơi. Đôi mắt nàng khẽ nhắm, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười vĩnh cửu".

Khai quật xác ướp "công chúa ngủ trong rừng" 4.000 năm tuổi, chuyên gia giám định ADN phát hiện danh tính không ngờ - Ảnh 2.

Cận cảnh gương mặt được ví như "công chúa ngủ trong rừng"

Bí ẩn về dòng máu lai Á - Âu từ thời tiền sử

Bên cạnh nhan sắc gây bão, điều khiến các nhà khoa học đau đầu nhất chính là kết quả phân tích di truyền. Sau khi thực hiện giám định ADN, các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi phát hiện vị công chúa này là một "bông hồng lai" chính hiệu.

Mã gen cho thấy bà mang trong mình hai dòng máu Á và Âu, với tổ tiên có nguồn gốc từ châu Âu xa xôi. Đây là minh chứng quan trọng cho sự giao thoa văn hóa và chủng tộc mạnh mẽ tại vùng đất Tân Cương từ hàng nghìn năm trước.

Khai quật xác ướp "công chúa ngủ trong rừng" 4.000 năm tuổi, chuyên gia giám định ADN phát hiện danh tính không ngờ - Ảnh 3.

Khu di chỉ Tiểu Hà

Khu nghĩa trang Tiểu Hà nơi tìm thấy bà được xác định có khoảng 330 ngôi mộ. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của thời gian và những biến động địa chất đã khiến hơn 160 ngôi mộ bị phá hủy hoàn toàn. Việc tìm thấy và bảo tồn được xác ướp công chúa Tiểu Hà trong trạng thái hoàn mỹ như vậy được xem là một trong những kỳ tích lớn nhất của ngành khảo cổ học hiện đại.

Thục Hán bị diệt, một đội quân chạy ra nước ngoài, mang theo tiên đoán của Khổng Minh: Kết quả ứng nghiệm
Tags

xác ướp

khai quật

khảo cổ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

01:12
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại