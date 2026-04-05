Năm 2003, giới khảo cổ thế giới chấn động khi khai quật được thi thể một người phụ nữ tại khu di chỉ Tiểu Hà, thuộc vùng Lop Nur, Tân Cương, Trung Quốc. Dù đã nằm dưới lớp cát sa mạc suốt 4 thiên niên kỷ, xác ướp này vẫn giữ được những đường nét thanh tú và thần thái bình thản như đang chìm trong giấc ngủ sâu, khiến hậu thế phải kinh ngạc gọi bà bằng cái tên "Công chúa Tiểu Hà".

Vẻ đẹp sắc sảo vượt qua ranh giới nghìn năm

Thực tế, nghĩa trang nơi chôn cất vị công chúa này từng được phát hiện vào những năm 1920. Tuy nhiên, do hạn chế về công nghệ thời bấy giờ, cuộc đại khai quật phải tạm dừng và chỉ thực sự trở lại sau đó 60 năm. Khi nắp quan tài được mở ra, các chuyên gia không khỏi sửng sốt trước một nhan sắc "sắc nước hương trời" dường như chưa hề bị sự phân hủy chạm đến.

Sau 4000 năm, làn da của vị công chúa này vẫn giữ được độ đàn hồi kỳ lạ. Những đường nét đặc trưng của một mỹ nhân như sống mũi cao thanh thoát, đôi môi nhỏ nhắn và gương mặt trái xoan hoàn hảo vẫn vẹn nguyên.

Nhà khảo cổ học người Thụy Điển khi trực tiếp chứng kiến đã phải thốt lên những lời đầy mê hoặc rằng "nàng mặc trang phục đẹp đẽ, đội chiếc mũ hình tháp nhọn đặc trưng, mái tóc đen dài được thắt ruy băng màu hồng buông lơi. Đôi mắt nàng khẽ nhắm, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười vĩnh cửu".

Cận cảnh gương mặt được ví như "công chúa ngủ trong rừng"

Bí ẩn về dòng máu lai Á - Âu từ thời tiền sử

Bên cạnh nhan sắc gây bão, điều khiến các nhà khoa học đau đầu nhất chính là kết quả phân tích di truyền. Sau khi thực hiện giám định ADN, các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi phát hiện vị công chúa này là một "bông hồng lai" chính hiệu.

Mã gen cho thấy bà mang trong mình hai dòng máu Á và Âu, với tổ tiên có nguồn gốc từ châu Âu xa xôi. Đây là minh chứng quan trọng cho sự giao thoa văn hóa và chủng tộc mạnh mẽ tại vùng đất Tân Cương từ hàng nghìn năm trước.

Khu di chỉ Tiểu Hà

Khu nghĩa trang Tiểu Hà nơi tìm thấy bà được xác định có khoảng 330 ngôi mộ. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của thời gian và những biến động địa chất đã khiến hơn 160 ngôi mộ bị phá hủy hoàn toàn. Việc tìm thấy và bảo tồn được xác ướp công chúa Tiểu Hà trong trạng thái hoàn mỹ như vậy được xem là một trong những kỳ tích lớn nhất của ngành khảo cổ học hiện đại.

