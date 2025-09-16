Khách Việt đang ngần ngại mua ô tô chạy xăng, dầu

Theo ghi nhận của VAMA , một bộ phận khách hàng trong nước đang ngần ngại trong việc mua xe mới do có những băn khoăn, lo lắng về tương lai việc sử dụng xe ô tô tại Hà Nội, đặc biệt sau khi Chỉ thị số 20/CT-TTg được ban hành hồi tháng 7.

Thực tế, điều này thể hiện qua con số khi lượng xe mới bán ra trên toàn thị trường đã sụt giảm hai tháng liên tiếp kể từ tháng 6. Trong đó, tháng 8 gần nhất ghi nhận mức giảm mạnh 18%.

Một số người tiêu dùng khác thì lo lắng chiếc xe của mình có được lưu hành trong Hà Nội hay lưu hành như thế nào..., vì e ngại các quy định hạn chế sắp tới và thiếu thông tin rõ ràng về khu vực, cách thức hạn chế cũng như loại xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch/động cơ đốt trong (ICE) nào là đối tượng bị hạn chế.

Chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này, VAMA cho biết rằng chính sách sắp tới của Hà Nội không phải là một lệnh “cấm” xe xăng/dầu như nhiều người lo ngại.

Thay vào đó, theo luật Thủ đô, Hà Nội đang chuẩn bị triển khai quy định về vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ). Căn cứ vào nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội được đăng tải công khai trên trang web của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội để lấy ý kiến của nhân dân thì chính sách này sẽ hạn chế dần theo lộ trình và chủ yếu nhắm vào các phương tiện cũ, không đạt chuẩn khí thải.

Mục tiêu là khuyến khích xe sạch, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo khoảng thời gian để người dân thích ứng với những thay đổi. Theo Dự thảo này thì vùng phát thải thấp sẽ được áp dụng chỉ đối với các xe ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4.

Cũng theo VAMA, các sản phẩm ô tô của các thành viên đều đã đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5. Hiệp hội đã và đang tích cực kiến nghị các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng trạm sạc, ưu đãi thuế phí cho các loại xe thân thiện môi trường như xe Hybrid tự sạc (HEV), xe Hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe thuần điện (BEV), cũng như một lộ trình chuyển đổi dần theo chu kỳ 5 năm/lần để đảm bảo sự ổn định cho thị trường và người dân.