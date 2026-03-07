Khách Việt chia sẻ hình ảnh khách sạn 5 sao ở Dubai trước khi bị trúng tên lửa

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang vừa qua, một sự cố bất ngờ xảy ra tại 1 khách sạn 5 sao - khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nằm trên đảo nhân tạo biểu tượng của Dubai, được nhiều người quan tâm. Cụ thể, đang được nhắc tới là khách sạn 5 sao Fairmont The Palm.

Một du khách người Việt mới đây còn đăng tải hình ảnh cô chụp hình trước khách sạn khi khu vực này chưa gặp sự cố. Theo The Guardian, Independent, một số mảnh vỡ từ tên lửa hoặc drone đã rơi xuống khu vực dân sự, trong đó Fairmont The Palm bị ảnh hưởng. Các báo cáo ban đầu cho biết, mảnh vỡ rơi gần khu vực lối vào khách sạn, gây cháy cục bộ và tạo cột khói lớn khiến nhiều du khách trong khu nghỉ dưỡng hoảng loạn.

Hình ảnh được du khách chia sẻ với chú thích: Khách sạn Fairmont The Palm trước khi bị ảnh hưởng bởi tên lửa (Ảnh L.P.Thảo)

Nhiều hãng tin cho hay, 4 người bị thương nhẹ, chủ yếu do mảnh vỡ và sức ép từ vụ nổ. Lực lượng cứu hỏa Dubai đã nhanh chóng khống chế đám cháy trong thời gian ngắn. Không có thông tin về thương vong nghiêm trọng.

Sau sự cố, chính quyền Dubai khẳng định tình hình đã được kiểm soát. Một số khu vực của khách sạn phải xử lý và sửa chữa, song hoạt động của khu nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục diễn ra, và các cơ quan chức năng cũng trấn an rằng thành phố vẫn an toàn đối với du khách quốc tế.

Hình ảnh 1 khu vực khách sạn bốc cháy do ảnh hưởng bởi mảnh tên lửa (Ảnh Independent)

Khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng trên đảo cọ nổi tiếng của Dubai

Fairmont The Palm được khai trương vào năm 2012 và là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm trên Palm Jumeirah, hòn đảo nhân tạo hình cây cọ nổi tiếng của Dubai.

Resort này có 381 phòng và suite, phần lớn sở hữu ban công hướng biển hoặc nhìn ra đường chân trời của khu Dubai Marina. Thiết kế của khách sạn mang phong cách hiện đại kết hợp cảm hứng Trung Đông, với các không gian mở rộng ra bãi biển.

Một trong những điểm thu hút du khách là bãi biển riêng dài gần 500 m, nơi du khách có thể tắm nắng, bơi lội hoặc tham gia các hoạt động thể thao nước như chèo kayak, paddleboard. Bên cạnh đó, khu resort còn có nhiều hồ bơi ngoài trời, trong đó có các bể bơi hướng thẳng ra vịnh Ba Tư.

Toàn cảnh khách sạn (Ảnh Destination)

Nhờ vị trí nằm trên thân đảo cọ – khu vực trung tâm của Palm Jumeirah – từ khách sạn du khách có thể dễ dàng di chuyển tới các khu giải trí, bến du thuyền và trung tâm mua sắm nổi tiếng của Dubai.

Hệ thống dịch vụ, ẩm thực và spa cao cấp

Ngoài không gian nghỉ dưỡng ven biển, Fairmont The Palm còn được biết đến với hệ thống tiện ích cao cấp phục vụ cả khách nghỉ dưỡng và khách công tác.

Khu resort sở hữu khoảng 8 nhà hàng và quầy bar, phục vụ nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, từ buffet quốc tế đến hải sản Địa Trung Hải hay steakhouse kiểu Brazil. Nhiều nhà hàng được thiết kế ngay sát bãi biển, tạo trải nghiệm ăn tối ngoài trời – một hoạt động được du khách đặc biệt yêu thích khi đến Palm Jumeirah.

Khách sạn cũng có Willow Stream Spa, thương hiệu spa đặc trưng của hệ thống Fairmont, với các phòng trị liệu riêng, khu xông hơi và không gian thư giãn nhìn ra biển. Bên cạnh đó là phòng gym hiện đại, các lớp yoga và khu thể thao. Đối với gia đình, khu nghỉ dưỡng còn có câu lạc bộ trẻ em Fairmont Falcons Kids’ Club, nơi tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo và trò chơi cho trẻ nhỏ.

Một vài hình ảnh khác về khách sạn (Ảnh Tổng hợp)

Nhờ sự kết hợp giữa vị trí ven biển, hệ thống tiện ích phong phú và tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao, Fairmont The Palm từ lâu được xem là một trong những khu nghỉ dưỡng tiêu biểu của Dubai – điểm đến quen thuộc của nhiều du khách quốc tế khi tới thành phố này.

Dù sự cố tại Fairmont The Palm đã nhanh chóng được kiểm soát và Dubai vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế, vụ việc cũng là lời nhắc nhở rằng những yếu tố địa chính trị có thể tác động bất ngờ đến hoạt động du lịch. Với những du khách đang có kế hoạch đến Trung Đông, các chuyên gia khuyến nghị nên thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan ngoại giao, hãng hàng không và chính quyền địa phương, đồng thời theo dõi các cảnh báo an ninh để chủ động điều chỉnh lịch trình khi cần thiết



