Một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới: Xếp trên Dubai, Paris

Trong những năm gần đây, nhiều thành phố du lịch của Việt Nam liên tiếp được các chuyên trang du lịch quốc tế vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín, từ những điểm đến hấp dẫn châu Á cho tới các thành phố đáng ghé thăm trên thế giới. Mới đây, danh sách này tiếp tục có thêm một cái tên đáng chú ý khi thành phố Huế được Tripadvisor đưa vào top 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới năm 2026.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng du lịch, bởi Huế vốn được biết đến là một thành phố trầm lắng, nổi tiếng với di sản văn hóa và nhịp sống chậm rãi, hơn là một điểm nghỉ dưỡng trăng mật sôi động như nhiều thiên đường du lịch khác.

Theo công bố từ giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Awards 2026 của Tripadvisor, Huế đứng thứ 6 trong danh sách 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới.

Theo thông tin được đăng tải trên VietnamPlus và VOV, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên hàng triệu đánh giá và nhận xét của du khách trên toàn cầu trong vòng 12 tháng. Trong hơn 8 triệu điểm đến, khách sạn và dịch vụ du lịch được giới thiệu trên nền tảng, chỉ khoảng dưới 1% được vinh danh trong giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best.

Điều đáng chú ý là Huế xuất hiện trong bảng xếp hạng cùng nhiều điểm trăng mật nổi tiếng thế giới như Bali (Indonesia), Maldives, Mauritius, Positano (Italy), Napa Valley (Mỹ) hay Saint Lucia. Theo đánh giá của Tripadvisor, Huế mang đến trải nghiệm khác biệt nhờ không gian cổ kính, nhịp sống chậm và cảnh quan thiên nhiên thơ mộng – những yếu tố khiến nhiều cặp đôi lựa chọn nơi đây cho chuyến đi đặc biệt của mình.

Vì sao Huế được xem là điểm đến trăng mật lãng mạn

Không phải là một trung tâm nghỉ dưỡng biển sôi động, Huế lại sở hữu những yếu tố riêng khiến thành phố này được nhiều du khách quốc tế đánh giá cao.

Ảnh Traveloka

Trước hết là hệ thống di sản đặc biệt của cố đô. Quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993, với nhiều công trình lịch sử nổi bật như Đại Nội, các lăng tẩm triều Nguyễn hay chùa Thiên Mụ. Những địa điểm này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn tạo nên không gian cổ kính, giàu tính nghệ thuật.

Bên cạnh đó, sông Hương cũng được xem là một trong những biểu tượng lãng mạn của thành phố. Con sông chảy qua trung tâm Huế, tạo nên khung cảnh nên thơ đặc trưng của vùng đất cố đô. Nhiều du khách lựa chọn đi thuyền trên sông Hương vào buổi tối, nghe ca Huế hoặc dạo bộ dọc hai bờ sông để tận hưởng bầu không khí yên bình.

Theo nhận định được Tripadvisor trích dẫn, chính sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc cổ kính và nhịp sống chậm rãi đã tạo nên sức hút rất riêng cho Huế trong mắt du khách quốc tế.

Ảnh minh hoạ

Sức hút du lịch của Huế ngày càng tăng

Những năm gần đây, Huế không chỉ thu hút du khách nhờ giá trị di sản mà còn phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa và ẩm thực.

Ẩm thực Huế cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều du khách ấn tượng. Những món ăn như bún bò Huế, cơm hến, bánh bèo, bánh nậm hay các loại chè Huế thường được du khách tìm thử khi đến thành phố này.

Theo nhiều chuyên gia du lịch, việc Huế lọt vào danh sách các điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Không chỉ nổi tiếng với giá trị lịch sử và văn hóa, thành phố bên sông Hương còn mang đến một không gian trầm lắng và thơ mộng – điều mà nhiều cặp đôi đang tìm kiếm cho chuyến đi đặc biệt của cuộc đời.