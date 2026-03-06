Chính thức: Một dịch vụ ở vịnh Hạ Long dừng vĩnh viễn sau 12 năm, nhiều người chưa kịp trải nghiệm

Vịnh Hạ Long từ lâu đã là một trong những điểm du lịch quen thuộc của Việt Nam, thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế nhờ cảnh quan hàng nghìn đảo đá vôi độc đáo cùng hệ thống dịch vụ du lịch đa dạng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, thông tin một dịch vụ từng gây tò mò với nhiều du khách – bay thủy phi cơ ngắm cảnh vịnh – sẽ chính thức dừng hoạt động vĩnh viễn sau hơn một thập kỷ khai thác đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, theo Tiền Phong, dịch vụ thủy phi cơ tại Hạ Long do Công ty Hàng không Hải Âu (Hai Au Aviation) khai thác và chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 9/2014. Các chuyến bay ngắm cảnh thường kéo dài khoảng 25 phút, xuất phát từ khu vực Tuần Châu (Quảng Ninh). Thông tin trên tờ Người Lao Động, công ty đã thông báo dịch vụ này sẽ chính thức dừng khai thác vĩnh viễn từ ngày 1/4/2026.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Ngắm cảnh bằng thuỷ phi cơ - Trải nghiệm độc đáo của vịnh di sản

Ngắm cảnh bằng thuỷ phi cơ từng được đánh giá là dịch vụ trải nghiệm độc đáo của vịnh Hạ Long, bên cạnh các tour du thuyền hay tham quan hang động quen thuộc. Trong hành trình bay, du khách có thể quan sát nhiều địa danh quen thuộc của vịnh Hạ Long như đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Thiên Cung hay các cụm đảo đá vôi đặc trưng của di sản thiên nhiên thế giới. Theo thông tin từ Tiền Phong, máy bay được sử dụng là loại Cessna Grand Caravan C208B-EX, một dòng thủy phi cơ có hai phao nổi giúp cất và hạ cánh trực tiếp trên mặt nước.

Mỗi chuyến bay thường chở khoảng 12 hành khách cùng hai phi công, cho phép du khách chụp ảnh và quan sát toàn cảnh vịnh từ độ cao vài trăm mét. Giá vé cho chuyến bay ngắm vịnh thường dao động khoảng 1,6–2 triệu đồng mỗi người cho khoảng 25 phút bay.

Vậy có nghĩa là, sau hơn 12 năm hoạt động, việc dừng dịch vụ thủy phi cơ đồng nghĩa với việc khép lại một trải nghiệm du lịch từng khiến nhiều du khách tò mò khi đến Hạ Long. Nhiều người sau khi biết thông tin này phải tiếc nuối vì chưa kịp trải nghiệm thử dịch vụ này.

Ảnh minh hoạ

Trên các nền tảng du lịch quốc tế như Tripadvisor, Klook hay Google Reviews, dịch vụ thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long từng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ du khách. Theo tổng hợp các đánh giá trên Tripadvisor, nhiều du khách cho rằng khung cảnh vịnh nhìn từ trên không mang lại cảm giác “ngoạn mục” và giúp quan sát rõ quy mô của hàng nghìn đảo đá vôi trên mặt biển.

Một số nhận xét trên Klook cũng cho rằng khoảnh khắc máy bay lướt trên mặt nước rồi tăng tốc cất cánh là trải nghiệm khá thú vị và hiếm gặp tại nhiều điểm du lịch ở châu Á.

Du khách vẫn còn nhiều lựa chọn trải nghiệm khác tại Hạ Long

Việc dừng dịch vụ thủy phi cơ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động du lịch khác trên vịnh Hạ Long. Theo thông tin từ UNESCO, vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới nhờ hệ thống đảo đá vôi và cảnh quan karst độc đáo.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, du khách đến Hạ Long hiện vẫn có nhiều lựa chọn trải nghiệm quen thuộc như du thuyền tham quan vịnh và ngủ đêm trên vịnh, kết hợp các hoạt động như chèo kayak, bơi lội hay câu mực đêm.

Ngoài ra, hoạt động chèo kayak khám phá các hang và vịnh nhỏ cũng được nhiều du khách quốc tế yêu thích, đặc biệt tại các khu vực như hang Luồn hoặc vịnh Lan Hạ. Các điểm tham quan nổi tiếng như hang Sửng Sốt, động Thiên Cung hay đảo Ti Tốp vẫn là những điểm dừng quen thuộc trong nhiều tuyến tham quan trên vịnh.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh các hoạt động trên vịnh, thành phố Hạ Long còn có nhiều điểm vui chơi khác như cáp treo Nữ Hoàng và khu giải trí Sun World Hạ Long tại khu vực Bãi Cháy, theo thông tin từ các doanh nghiệp du lịch địa phương.

Sau hơn một thập kỷ khai thác, dịch vụ thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long chính thức khép lại. Dù vậy, với hệ thống cảnh quan đặc sắc và nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, Hạ Long vẫn tiếp tục là một trong những điểm đến nổi bật của du lịch Việt Nam.