Cảnh tượng ngay lúc này tại ngọn núi cao thứ 2 Nam Bộ: Nhiều người không tin vào mắt mình

Những ngày gần đây, hình ảnh được người dân và du khách ghi lại tại khu vực dẫn lên núi Chứa Chan (Đồng Nai) khiến nhiều người bất ngờ. Con đường từng gập ghềnh đất đá, vốn chỉ quen thuộc với dân trekking và phượt thủ, nay đã xuất hiện nhiều đoạn được đổ bê tông, mở rộng, tạo cảm giác thuận tiện hơn cho việc di chuyển.

Không ít người từng leo núi nhiều năm trước chia sẻ rằng họ “không tin vào mắt mình” khi trở lại. “Trước kia leo lên cực lắm, đường trơn trượt, mùa mưa gần như phải dắt bộ. Giờ nhìn khác hẳn”, một du khách bình luận dưới hình ảnh ghi lại cảnh thi công.

Ảnh Người Xuân Lộc

Từ cung đường đất đỏ đến diện mạo mới

Núi Chứa Chan (còn gọi là Gia Lào, Gia Ray) thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cao khoảng 837m so với mực nước biển và được mệnh danh là “đệ nhị thiên sơn” Nam Bộ. Trong nhiều năm, đường lên núi chủ yếu là lối mòn tự phát hoặc đường đất đá, phục vụ người hành hương và khách leo núi.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế thời gian gần đây cho thấy tuyến đường bộ kết nối từ chân núi lên cao đã được triển khai nhiều hạng mục. Một số đoạn đã hoàn thành đổ bê tông, mặt đường rõ ràng và bằng phẳng hơn trước.

Đường lên đỉnh núi trước kia được đánh giá hiểm trở, chỉ phù hợp cho những người có kinh nghiệm (Ảnh IViVu)

Sự thay đổi này không diễn ra ngẫu nhiên. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – giải trí núi Chứa Chan, với quy mô khoảng 106,85 ha.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu vực này, làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Báo Lao Động thông tin tỉnh đã giao hơn 1 triệu m² đất cho dự án du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng tại núi Chứa Chan.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Theo nội dung báo cáo được công bố, dự án định hướng phát triển khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – giải trí, với các hạng mục như khu lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ tham quan. Một số phương án quy hoạch trước đây cũng đề cập đến hệ thống kết nối lên núi như cáp treo hoặc đường chuyên dụng.

Việc cải thiện hạ tầng giao thông được xem là bước đi quan trọng nếu muốn nâng tầm Chứa Chan trở thành điểm đến quy mô lớn. Trong các cuộc họp rà soát tiến độ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh thủ tục triển khai.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục vẫn trong quá trình hoàn thiện thủ tục và triển khai từng phần. Việc bê tông hóa một số đoạn đường được xem là bước khởi đầu cho quá trình thay đổi diện mạo khu vực.

Khu vực núi Chứa Chan sẽ hình thành 1 khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Vì sao Chứa Chan luôn hút khách?

Không chỉ gây chú ý bởi những thay đổi hạ tầng, núi Chứa Chan vốn đã là điểm đến quen thuộc của du khách Đông Nam Bộ. Ngọn núi này được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, nổi bật với hệ sinh thái rừng tự nhiên và khí hậu mát mẻ hơn khu vực đồng bằng xung quanh.

Trên núi có Chùa Bửu Quang (thường gọi chùa Gia Lào), là điểm hành hương đông khách mỗi dịp lễ, Tết. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, có thời điểm đầu năm mới, khu vực núi Chứa Chan đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, lễ chùa.

Ảnh Báo Dân tộc và phát triển

Du khách đến chùa du xuân (Ảnh Báo Đồng Nai)

Ngoài yếu tố tâm linh, nơi đây còn hấp dẫn bởi hoạt động trekking, săn mây sáng sớm, ngắm toàn cảnh Xuân Lộc từ độ cao gần 840m. Từ TP.HCM, du khách chỉ mất khoảng 2–3 giờ di chuyển là có thể tiếp cận khu vực chân núi, kết hợp tham quan vườn cây ăn trái và các điểm sinh thái lân cận.



