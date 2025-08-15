Khách Việt ăn đặc sản khi đi Trung Quốc, nhận xét: "Đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải làm thế này!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nữ du khách tên T.Hoàng (đến từ Hà Nội) là một ví dụ, liên quan đến trải nghiệm của cô khi thưởng thức ẩm thực bản địa.

Cụ thể, nữ du khách có chuyến đi tới Thành Đô - Cửu Trại Câu, bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên hay những hoạt động được tham gia trong suốt hành trình, điều khiến cô ấn tượng đó là... độ cay của những món ăn. "Đồ ăn ở Thành Đô thật sự rất cay. Đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải làm thế này: Rửa qua thức ăn với nước rồi mới ăn được. Nhưng vẫn ngon nha", T.Hoàng viết trên bài chia sẻ của mình.

Những món ăn cay đến mức phải rửa qua nước trước khi ăn được du khách nhắc tới (Ảnh T.Hoàng)

Ngoài ra, du khách cũng đưa ra lời khuyên cho những người đang và sắp có dự định đi du lịch tại các thành phố Trung Quốc. Đó là tốt hơn hết hãy tự chuẩn bị thêm một chút đồ ăn để phòng trường hợp ẩm thực địa phương không hợp khẩu vị. "Ai chưa quen đồ Trung Quốc nên mang theo một ít mỳ hộp Việt Nam, cơm, lẩu tự sôi hoặc bánh sữa".

Thực tế, việc các du khách nước ngoài như du khách Việt Nam gặp phải rắc rối với ẩm thực Trung Quốc, cụ thể là đồ cay nóng không phải là hiếm. Thế nhưng chính các du khách này cũng phải công nhận, vị cay tê này tạo nên nét đặc trưng không lẫn đi đâu được của những món ăn Trung Hoa.

Thành Đô - thủ phủ của đồ ăn cay Trung Quốc

Thành Đô – thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên – từ lâu được mệnh danh là “kinh đô của đồ ăn cay” ở Trung Quốc. Trong khi nhiều vùng khác cũng ưa vị cay, Thành Đô lại nổi bật nhờ hương vị “mala” (麻辣) – sự kết hợp độc đáo giữa “ma” (tê) từ hoa tiêu Tứ Xuyên và “la” (cay) từ ớt khô.

Thành Đô được xem là một trong những điểm đến có ẩm thực cay nhất Trung Quốc (Ảnh Saigon Times Travel)

Theo Condé Nast Traveler, khí hậu Thành Đô nóng ẩm vào mùa hè và lạnh ẩm vào mùa đông khiến người dân sử dụng nhiều gia vị cay, tê để “trừ ẩm, giữ ấm và kích thích vị giác” . Chính điều kiện tự nhiên này đã hình thành thói quen ăn cay đậm đà, vượt xa mức trung bình của nhiều địa phương khác.

Ẩm thực Tứ Xuyên nói chung, Thành Đô nói riêng, được các chuyên gia đánh giá là có hệ thống phối vị tinh vi, không chỉ “càng cay càng tốt” mà chú trọng cân bằng giữa cay, tê, thơm, mặn, ngọt. Theo Fuchsia Dunlop – tác giả nhiều sách về ẩm thực Trung Quốc – điểm làm nên sự khác biệt của Thành Đô là cách điều chỉnh gia vị để mỗi món đều hài hòa, dù dùng lượng lớn ớt và hoa tiêu.

Không chỉ là cảm giác nóng rát, vị cay ở Thành Đô còn hòa quyện rất hài hòa cùng cảm giác tê nhẹ, tạo nên trải nghiệm vị giác hiếm nơi nào có. Wikipedia ghi nhận Tứ Xuyên hiện là vùng tiêu thụ hoa tiêu và ớt nhiều nhất Trung Quốc, với hơn 20 kiểu phối vị khác nhau, trong đó “mala” là nổi tiếng nhất .

Mọi món ăn đều có sự xuất hiện của ớt bột và tiêu, vị cay nồng, tê (Ảnh Luxury Travel)

Chính sự kết hợp giữa điều kiện khí hậu, truyền thống lâu đời và nghệ thuật chế biến gia vị đã giúp Thành Đô giữ vững danh hiệu “thủ phủ đồ ăn cay” – một điểm đến không thể bỏ qua cho những du khách yêu ẩm thực mạnh mẽ và giàu bản sắc.

Những món ngon mang vị cay tê đặc trưng khi tới Thành Đô

Đến Thành Đô, du khách khó có thể bỏ qua những món ăn mang hương vị cay tê đặc trưng đã làm nên danh tiếng ẩm thực nơi đây. Đứng đầu danh sách là lẩu Tứ Xuyên với nồi nước dùng đỏ rực, ngập ớt khô, hoa tiêu Tứ Xuyên và hàng chục loại thảo mộc. Món ăn mang đến cảm giác vừa cay nồng vừa tê nhẹ lan khắp đầu lưỡi, đặc biệt hợp để thưởng thức trong tiết trời se lạnh.

Đậu phụ Mapo mềm mịn trong sốt đậu cay tê đậm đà, kết hợp thịt bằm và tỏi thơm, ăn kèm cơm trắng vô cùng đưa miệng. Với những ai thích món ăn nhanh, mì Dan Dan với lớp sốt dầu ớt, mè rang và rau muối hay Mala Xiang Guo (nồi xào cay tê) là lựa chọn lý tưởng, vừa thơm vừa đậm vị.

Ảnh ST

Ngoài ra, gà xé sốt cay (Kou Shui Ji) cũng là trải nghiệm đáng thử, khi lớp sốt dậy mùi mè, tỏi và dầu ớt quyện với thịt gà mềm ngọt. Để tận hưởng trọn vẹn hương vị “mala” nguyên bản, du khách nên ghé các địa chỉ nổi tiếng như Shu Daxia Hotpot, Chen Mapo Tofu hay Long Chao Shou, nơi món ăn giữ được sự tinh tế trong gia vị mà vẫn đậm chất Thành Đô.