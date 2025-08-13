Đảo duy nhất ở Việt Nam có 5 ngọn núi lửa: Cách đất liền 30km, du khách nhận xét "Cảnh như trong phim"

Nhắc tới những địa điểm mang yếu tố biển có cảnh quan đẹp ở Việt Nam, không thể không nhắc tới những hòn đảo xa bờ. Sở hữu vị trí đặc biệt, những hòn đảo này được đánh giá mang vẻ đẹp hoang sơ hơn, giữ được đa phần những nét đẹp tự nhiên mà tạo hoá ban tặng.

Trong đó, có cả những nơi được du khách ví mang cảnh quan như nước ngoài. Hòn đảo sau đây là một ví dụ như thế - đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng gần 30km. Đặc biệt, đảo Lý Sơn chính là hòn đảo duy nhất ở nước ta từng có tới 5 ngọn núi lửa lớn, giờ đây để lại những tàn tích là những cảnh quan độc đáo.

Nhiều năm trở lại đây, khi xu hướng du lịch bụi, du lịch gần gũi với thiên nhiên được nhiều người quan tâm hơn, Lý Sơn cũng dần trở thành điểm đến 'quen mặt'. Thậm chí có nhiều du khách còn ví nơi này như một "Maldives của Việt Nam" bởi dòng nước trong xanh bên bờ cát trắng, không khí trong lành và đời sống bản địa đặc sắc.

Ảnh VinWonders

Đảo duy nhất ở Việt Nam có 5 ngọn núi lửa

Với diện tích khoảng hơn 10km2, trên đảo Lý Sơn từng có tới 5 ngọn núi lửa lớn. Đây được đánh giá là đặc điểm tự nhiên hiếm có xét cả ở Việt Nam nói riêng cũng như khu vực Đông Nam Á nói chung.

Thống kê từ Tổng Cục Du lịch, 5 ngọn núi lửa này bao gồm: Thới Lới, Giếng Tiền, Hòn Vung, Hòn Sỏi và Hòn Tay. Đã tắt từ hàng triệu năm trước, giờ đây tàn tích của những ngọn núi lửa này tạo nên địa hình kỳ thú hấp dẫn du khách.

Trong đó, Thới Lới là nơi cao nhất đảo, nơi du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh biển đảo Lý Sơn. Trên đỉnh núi còn có hồ nước ngọt - từng là miếng núi lửa. Đây chính là nguồn cung cấp nước sinh hoạt quý giá cho người dân trên đảo.

Trên đỉnh núi lửa Thới Lới hiện nay có hồ nước ngọt (Ảnh Lê Travel)

Tiếp đến là núi Giếng Tiền, có vị trí nằm giữa các cách đồng tỏi. Đây được đánh giá là điểm đến dễ đi với mọi đối tượng du khách, phù hợp với chuyến đi trekking nhẹ nhàng kết hợp ngắm cảnh và tìm hiểu đời sống nông nghiệp địa phương.

3 ngọn núi lửa còn lại là Hòn Vung, Hòn Sỏi và Hòn Tai gần nhau, tạo thành cụm cảnh quan ven biển với các vách đá bazan đen, uốn lượn có phần kỳ lạ do nham thạch tạo thành. Từ đó nơi này phù hợp với những du khách muốn chụp ảnh hay khám phá sinh thái biển.

Ngoài khám phá, tham quan dấu tích của 5 ngọn núi lửa lớn, du khách đến với Lý Sơn cũng có thể tận hưởng bãi biển ở những bãi tắm, những điểm check in nổi tiếng như Hang Câu, Cổng Tò Vò, hay những ngôi làng bản địa mộc mạc, giản dị, gần gũi.

Hang Câu (ảnh trái) và Cổng Tò Vò (ảnh phải) là điểm check in nổi tiếng ở Lý Sơn (Ảnh Traveloka)

"Đến Lý Sơn, nhìn ngắm hòn đảo xanh xinh đẹp với những làng chài, những ô ruộng vuông vắn, lắng nghe câu chuyện của những người dân hiền hòa, thân thiện nơi đây, tôi thấy mình như lạc vào bộ phim Hàn Quốc vậy. Cảnh như trong phim", du khách có tài khoản Linh.X (đến từ Sơn La) chia sẻ.

"Mình đã bất ngờ khi thấy Lý Sơn vẫn giữ được nét hoang sơ, bình yên vốn có. Người dân cực kỳ thân thiện, đồ ăn trên đảo ngon mà lại còn rẻ nữa. Xứng đáng là một trong những điểm nhấn định phải đến vào mùa hè", du khách có tài khoản C.Đ.Giang (đến từ Hà Nội) nói thêm.

Với những ai yêu thích tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử trên đảo, đừng bỏ lỡ hệ thống di tích như đình làng An Hải, Âm Linh Tự hay chùa Hang, nơi lưu giữ nhiều câu chuyện gắn với lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Khung cảnh đảo Lý Sơn được du khách nhận xét như trong phim (Ảnh Linh X./Check in Vietnam)

Ảnh C.Đ.Giang/Check in Vietnam

Đặc khu Lý Sơn hướng tới phát triển mạnh du lịch cộng đồng

Trước kia, Lý Sơn là huyện đảo, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng kể từ sau ngày 1/7/2025, nơi này chính thức mang tên gọi là một đặc khu - đặc khu Lý Sơn. Với bước ngoặt mới, chính quyền địa phương cũng đặt ra nhiều mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu quan trọng, hướng Lý Sơn trở thành điểm đến mạnh về du lịch cộng đồng.

Theo Báo Văn Hóa, ý Sơn hiện có hơn 50 homestay, nhiều nơi thiết kế theo phong cách hòa hợp thiên nhiên và tổ chức các hoạt động trải nghiệm: trồng tỏi trên đất núi lửa, cùng ngư dân ra khơi đánh bắt cá, lặn ngắm san hô, hay tham gia chế biến các món hải sản tươi. Đây là mô hình du lịch cộng đồng đang được chính quyền đặc khu ưu tiên, nhằm tăng thu nhập cho người dân và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Không chỉ lưu trú, Lý Sơn còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ tham quan. Tổng Cục Du lịch thống kê, đến nay, 28 di tích và danh lam thắng cảnh đã được gắn mã QR, giúp du khách tra cứu ngay tại điểm đến về lịch sử, văn hóa thông qua hình ảnh, video minh họa. Toàn đảo sở hữu hơn 50 di tích lịch sử – văn hóa, trong đó có 6 di tích quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể và 19 di tích cấp tỉnh.

Những homestay đậm nét bản địa ở Lý Sơn (Ảnh Check in Vietnam)

Về định hướng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên báo Tuổi Trẻ, du lịch hiện đóng góp khoảng 50% giá trị sản xuất của Lý Sơn và mục tiêu là nâng con số này lên 75% trong vòng 5 năm tới khi đặc khu đi vào vận hành ổn định. Quy hoạch giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050 xác định Lý Sơn là trung tâm du lịch biển – đảo của tỉnh, phát triển hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác di sản và mở rộng kinh tế đêm.

Có thể thấy, với lợi thế về cảnh quan, địa chất, di sản và hướng đi rõ ràng trong phát triển du lịch cộng đồng bền vững, Đặc khu Lý Sơn đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu cho du khách yêu biển đảo.