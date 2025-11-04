Khách Tây mukbang "mỹ vị nhân gian" của Việt Nam khiến dân mạng nức lòng

Ẩm thực Việt chưa bao giờ khiến du khách quốc tế thất vọng. Từ những món cao lương mỹ vị đến những bữa ăn bình dị nơi góc chợ, tất cả đều có khả năng chạm tới trái tim người thưởng thức.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một du khách phương Tây thưởng thức món ăn Việt đã "gây bão" mạng xã hội, đạt gần 600.000 lượt xem chỉ sau 1 ngày. Điều khiến cộng đồng mạng thích thú không chỉ là biểu cảm say sưa của anh, mà còn là cách anh cảm nhận món ăn ấy - tinh tế, mộc mạc và đầy xúc cảm.

Anh viết:

"Bữa tối với cháo lòng. Một bát cháo ấm áp, mỗi thìa mang theo cảm giác thân thuộc như đang ở nhà. Cháo gạo mịn nấu trong nước dùng đậm đà, phủ lên nhiều loại thịt, rau thơm và vài giọt chanh - vừa dễ chịu, vừa đậm chất Việt. Một cái ôm từ miền quê gói trọn trong bát."

Ngay khi video được chia sẻ, phần bình luận lập tức "bùng nổ" với hàng loạt lời khen:

- "Mỹ vị nhân gian. Thanh niên thật may mắn trong số 8,1 tỉ người còn lại!"

- "Anh Tây này không được để về nước, vì ảnh biết nhiều quá rồi."

- "Đang lạnh mà ông làm tôi thèm quá, lại phải đi mua thôi!"

Món cháo lòng mà anh Tây thưởng thức vốn là món ăn quen thuộc của người Việt, xuất hiện từ thành thị đến làng quê. Bát cháo giản dị gồm gạo nấu nhừ trong nước dùng ninh từ xương và lòng heo, có nơi còn cho thêm gan, dạ dày, huyết để ăn kèm, rắc thêm rau răm, hành lá, chút tiêu thơm - tất cả hòa quyện thành hương vị vừa đậm đà vừa dễ chịu.

Không quá cầu kỳ, không sang trọng, nhưng cháo lòng lại mang đến cảm giác thân thương đặc biệt. Có lẽ vì thế mà người Việt gọi nó bằng cái tên đầy tự hào là "mỹ vị nhân gian." Món ngon sinh ra từ những nguyên liệu bình thường nhất, nhưng chứa đựng trong đó tình quê, sự chăm chút và tinh tế đến khó quên.

Với người Việt, một bát cháo lòng nóng hổi là cách để "sưởi ấm" những ngày mưa lạnh. Còn với vị khách Tây kia, đó là một hành trình chạm tới trái tim - nơi anh tìm thấy sự ấm áp, bình yên và một phần "tâm hồn Việt" mà chẳng cần lời giải thích nào thêm.