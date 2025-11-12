Khách Tây liều thử loại quả Việt bị các khách sạn "cấm cửa", dân mạng lập tức đồng cảm

Với không ít du khách nước ngoài, ẩm thực Việt Nam luôn ẩn chứa những điều bất ngờ - đôi khi là ngọt ngào, đôi khi lại… "nặng đô" hơn tưởng tượng. Một vị khách Tây mới đây đã chia sẻ trải nghiệm mà anh gọi là "đáng nhớ nhất" trong hành trình khám phá Việt Nam, khi thử ăn một loại quả đặc biệt đến mức bị "cấm cửa" ở nhiều khách sạn.

Mọi chuyện bắt đầu khi anh đến sạp trái cây bày bán ven đường, nơi người bán giới thiệu một loại quả "rất nổi tiếng của Việt Nam, nhưng không phải ai cũng dám thử". Tò mò trỗi dậy, anh quyết định mua và nhờ người bán bổ ra tại chỗ để "trải nghiệm hương vị chân thật nhất". Chỉ vài giây sau, khi lớp vỏ dày được tách ra, hương thơm nồng nàn - hay với một số người là "mùi tấn công khứu giác" - lập tức lan tỏa khắp nơi.

Loại quả đó chính là sầu riêng - đặc sản miền nhiệt đới, được nhiều người Việt mê mẩn nhưng cũng khiến không ít người... phải bỏ chạy. Dường như đã được cảnh báo trước, anh chàng Tây vẫn kiên quyết thử, xem "liệu nó có thực sự đáng sợ như lời đồn".

Tuy nhiên, khi miếng sầu riêng đầu tiên chạm môi, gương mặt anh lập tức biến sắc. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, cười gượng vài lần, cuối cùng anh vẫn phải thừa nhận rằng nó quá "nặng đô". Một vài giây sau, anh buông tay, vừa cười vừa lắc đầu chịu thua.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số bình luận của dân mạng Việt. Nhiều người bật cười, nhưng cũng có người đồng cảm:

- "Mình cũng vậy á, thử bao lần vẫn không ăn nổi."

- "Thôi nói chung ngửi mùi là hoa mắt chóng mặt rồi, từ sầu tươi cho tới bánh nhân sầu…"

- "Tôi cũng chịu, chỉ cần ai bóc sầu ở gần là phải tránh xa 10 mét."

Tuy vậy, không ít người lại cho rằng, sầu riêng là món "phải yêu từ từ". Có người từng không chịu nổi mùi nhưng chỉ sau vài lần "làm quen", lại mê đắm cái béo ngậy và vị ngọt đậm không lẫn vào đâu được. Một tài khoản bình luận: "Cứ ăn được rồi là nghiện, không dứt ra nổi đâu".

Quả thật, sầu riêng từ lâu đã là một phần đặc trưng của ẩm thực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Không chỉ có mùi vị đặc biệt, loại quả này còn được ví như "vua của các loại trái cây" nhờ hương thơm mạnh, vị ngọt béo và giá trị dinh dưỡng cao. Ở Việt Nam, sầu riêng được trồng nhiều tại các tỉnh miền Tây, ngoài ăn như trái cây còn được dùng làm nguyên liệu cho hàng loạt món ăn hấp dẫn như chè sầu, kem sầu, bánh pía, bánh crepe sầu riêng…

Dù vậy, với những ai chưa quen, sầu riêng vẫn là "thử thách" không dễ vượt qua. Và có lẽ, với vị khách Tây trong câu chuyện kia, đó sẽ mãi là một kỷ niệm khó quên - vừa "khó nhằn", vừa đậm hương vị Việt theo đúng nghĩa đen.