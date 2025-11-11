Khách Việt kể chuyện du lịch điểm nổi tiếng ở Trung Quốc, nhận xét: "Đi rồi mới biết là kiếp nạn!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Sau đây là một ví dụ. Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện 1 video ghi lại cảnh tượng tại Cửu Trại Câu - một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Video cho thấy đoàn người đông đúc, xếp hàng để trải nghiệm tham quan tại đây.

Bên dưới video, một du khách Việt có tài khoản Lê Giang nói: "Đi rồi mới biết là kiếp nạn. Tranh chỗ chụp hình mà đến mức cãi nhau luôn, hôm đó tôi đuối sức thật sự". Bên cạnh bình luận này, nhiều du khách khác cũng nhận xét thêm: "Tôi từng đi đợt đầu tháng 12, người cũng đông nhưng không đến mức như trong video"; "Mùa thu gần như đông nhất nhưng được ngắm cảnh đẹp nên cũng quên hết cả mệt"; "May quá mình đi vào khoảng tháng 7, người vắng nhẹ nhàng".

Cảnh tượng rất đông du khách được cập nhật vào cuối tháng 10 tại Cửu Trại Câu (Ảnh Moon Light Travel)

Trên thực tế, theo nhiều thống kê, mùa thu được đánh giá là mùa cao điểm tại Cửu Trại Câu. Ví dụ như số liệu từ trang chính thức Jiuzhai, xét riêng trong tuần cuối tháng 10/2025, Cửu Trại Câu đón tới 40.000 – 41.000 du khách, đạt gần mức giới hạn tối đa mà khu du lịch cho phép. Ngày 31/10, công viên ghi nhận lượng khách 41.000 người, tương đương gấp 6–7 lần so với những ngày thường chỉ dao động từ 5.000–15.000 khách/ngày – theo thống kê của China Highlights.

Vì sao Cửu Trại Câu "hút" khách vào mùa thu?

Cũng theo trang China Xian Tour, giới hạn tối đa của Cửu Trại Câu là 41.000 khách/ngày trong “mùa cao điểm”. Từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 hằng năm, lượng khách luôn đạt sát ngưỡng này, còn sau ngày 15/11, lượng khách giảm khoảng 70%.

Lý do khiến du khách ùn ùn đổ về thung lũng này chính là vẻ đẹp huyền ảo bậc nhất mùa thu châu Á. Theo chuyên trang Wander In China, đây là thời điểm mà thiên nhiên “mặc đẹp nhất trong năm”: Lá phong, tùng, sơn đỏ, bạch dương... đồng loạt đổi màu, nhuộm rực khắp các sườn núi. Sắc đỏ – vàng – cam hòa cùng xanh ngọc của mặt hồ tạo nên khung cảnh được ví như “bức tranh thần tiên sống động”.

Mùa thu ở Cửu Trại Câu, khung cảnh được đánh giá "đổi màu" đẹp nhất trong năm (Ảnh China Xian Tour)

Cửu Trại Câu nằm ở phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên, thuộc khu tự trị dân tộc Tạng – Khương, cách Thành Đô khoảng 400 km. Thung lũng có độ cao 2.000–3.000 m, gồm ba nhánh chính Shuzheng, Rize và Zechawa, trong đó nổi tiếng nhất là hồ Ngũ Hoa (Five Flower Lake) – mặt nước trong suốt, đáy hồ in rõ rừng cây nhiều màu; thác Nuorilang – dòng nước trắng xóa giữa rừng lá đỏ; hay hồ Gương (Mirror Lake) – nơi phản chiếu toàn bộ bầu trời và núi rừng mùa thu.

Du khách thường chia sẻ rằng, chỉ cần đi dọc lối boardwalk bằng gỗ xuyên rừng, hít căng lồng ngực không khí cao nguyên mát lạnh, nghe tiếng nước chảy và lá rơi xào xạc, là đủ hiểu vì sao nơi đây khiến người ta “phải lòng”. Với các nhiếp ảnh gia và người yêu thiên nhiên, tháng 10 – 11 là “thời điểm vàng” để ghi lại những khung hình hiếm có.

Ảnh Istock, CTGN

Thời gian khác để khám phá Cửu Trại Câu và những lưu ý cần biết

Dù mùa thu là đỉnh điểm du lịch, Cửu Trại Câu vẫn đẹp quanh năm với mỗi mùa mang một sắc thái riêng. Theo China Discovery, mùa xuân (tháng 3–5) là thời gian cây cối hồi sinh, nước tan từ tuyết khiến thác đổ mạnh, phù hợp cho những ai thích khung cảnh tươi mát, ít đông người. Mùa hè (tháng 6–8) có mưa nhẹ, rừng xanh rợp, hồ nước đạt độ trong nhất trong năm. Còn mùa đông (tháng 12–2), Cửu Trại Câu khoác lên lớp tuyết trắng, tạo nên cảnh sắc băng tuyết hư ảo, rất được khách Trung Quốc và Hàn Quốc ưa chuộng.

Thời tiết ở đây thay đổi nhanh do độ cao lớn. Tháng 10–11, nhiệt độ dao động từ 8–19°C, đêm xuống chỉ còn 5°C hoặc thấp hơn. Du khách nên mang theo áo giữ nhiệt, áo khoác gió, giày leo núi và chuẩn bị đồ ăn nhẹ vì di chuyển trong thung lũng có thể mất nhiều giờ. Ngoài ra, mùa cao điểm có thể khiến giá vé và phòng lưu trú tăng nhanh, nên đặt vé sớm ít nhất 1–2 tuần.

Du khách có thể cân đối lựa chọn du lịch Cửu Trại Câu vào những mùa khác, tránh mùa cao điểm (Ảnh ST)

Cửu Trại Câu được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 1992, nhờ sự kết hợp độc đáo giữa địa chất karst, rừng nguyên sinh, hệ sinh thái đa dạng và cảnh quan nước trong vắt đặc trưng. Theo Airial Travel, du khách quốc tế thường kết hợp hành trình tới Thành Đô – Hoàng Long – Cửu Trại Câu, với tuyến bay thẳng đến sân bay Jiuhuang gần khu vực thung lũng.

Những năm gần đây, chính quyền địa phương cũng tăng cường quy định bảo tồn, giới hạn số lượng khách và yêu cầu đặt vé điện tử trước để đảm bảo cảnh quan bền vững. Nhiều chuyên trang du lịch như Wander In China khuyến nghị nên đến sớm trong ngày, tận dụng ánh sáng đầu buổi sáng hoặc chiều để có những bức ảnh “săn thu” đẹp nhất.

Giữa hàng trăm điểm ngắm lá mùa thu châu Á, Cửu Trại Câu vẫn là lựa chọn “đáng giá” nhất bởi vẻ đẹp siêu thực của nước, rừng, đá và ánh sáng. Dù du khách đến vào mùa nào, nơi đây luôn giữ được nét yên bình và kỳ vĩ riêng – một “thung lũng chín bản làng” khiến bất kỳ ai cũng muốn một lần ghé thăm trong đời.