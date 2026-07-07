Chỉ sau khi thử gần 20 loại bún, phở tại Việt Nam, TikToker người Nga Sam in Vietnam đã tự tin nghĩ mình sắp "phá đảo" ẩm thực Việt. Thế nhưng, hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng nhanh chóng khiến anh nhận ra mình mới chỉ khám phá một phần rất nhỏ trong kho tàng món nước đồ sộ của dải đất hình chữ S.

Việt Nam vốn được xem là "thiên đường ẩm thực" với kho tàng món ăn phong phú đến mức ngay cả người Việt cũng khó có thể nhớ hết tên. Mỗi vùng miền lại sở hữu những đặc sản riêng, từ nguyên liệu, cách chế biến cho tới hương vị và cả tên gọi. Chỉ riêng các món nước như phở, bún, hủ tiếu, bánh canh, miến... cũng đã có hàng trăm biến tấu khác nhau, trải dài khắp Bắc - Trung - Nam. Có những món chỉ khác nhau một loại topping, nhưng cũng đủ tạo nên một phiên bản hoàn toàn mới.

Ảnh: Sưu tầm

Mới đây, TikToker người Nga Sam in Vietnam khiến nhiều người thích thú khi đăng tải đoạn video hài hước nói về độ "vô tận" của ẩm thực Việt Nam. Theo Sam, mỗi lần quay trở lại Việt Nam, anh đều đặt mục tiêu khám phá thêm các món ăn địa phương. Tưởng rằng sau khi ăn thử gần 20 loại bún và phở, mình đã gần hoàn thành "bộ sưu tập", nhưng ngay lập tức, cư dân mạng Việt Nam lại nhiệt tình "khai sáng" rằng danh sách ấy mới chỉ là... phần nổi của tảng băng chìm.

TikToker người Nga Sam in Vietnam khiến nhiều người thích thú khi đăng tải đoạn video hài hước nói về độ "vô tận" của ẩm thực Việt Nam. Nguồn: Sam in Vietnam

Càng đọc bình luận, Sam càng ngỡ ngàng khi liên tục được giới thiệu thêm hàng chục, rồi hàng trăm món khác mà anh chưa từng nghe tên. Điều này khiến nam TikToker phải hài hước đặt câu hỏi: "Bao giờ danh sách này mới kết thúc?"

Để trả lời câu hỏi ấy, cộng đồng mạng Việt Nam lập tức vào cuộc. Không ít người thừa nhận rằng ngay cả bản thân sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cũng chưa chắc đã thưởng thức hết các món nước trên khắp cả nước.

Thậm chí, nhiều người còn thi nhau liệt kê một danh sách dài khiến ai đọc cũng phải "hoa mắt": từ phở bò tái, phở tái nạm, phở gầu, phở sốt vang, phở gân, phở gà, phở vịt, phở ngan, phở cuốn, phở chiên phồng, phở xào, phở trộn, phở khô Gia Lai, phở chua Lạng Sơn, phở ngô Hà Giang... cho đến bún bò Huế, bún riêu cua, bún riêu ốc, bún thang, bún mọc, bún cá Hải Phòng, bún sứa Nha Trang, bún mắm, bún quậy Phú Quốc, bún đỏ Buôn Ma Thuột, bún cua Gia Lai, bún gỏi dà Vũng Tàu, bánh đa cua, bánh canh, hủ tiếu, mì Quảng, cao lầu, miến lươn,... Danh sách kéo dài đến mức chính Sam cũng chỉ biết "chịu thua".

Nhiều người Việt thú nhận dù đã sống 30-40 năm nhưng cũng chưa thể ăn hết các món nước Việt Nam. Ảnh: Bích Ngọc

Nhiều bình luận hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý:

"Ăn xong mì, bún, phở các thứ rồi thì mình ngó qua các món chè nhé."

"Người gốc Việt còn phải xem bình luận để coi mình bỏ sót món nào đây."

"Nói thật với bạn, tôi sống 40 năm ở Việt Nam rồi, từ lúc oe oe đến giờ vẫn chưa thử hết các loại phở, bún, chưa kể các món khác."

"Sống ở đây thêm 20 năm nữa, lấy một cô vợ Việt là biết hết."

"Ăn xong mì, bún, miến, phở rồi thì mình ngó qua các món chè, các loại bánh nhé. À còn chưa tính đến cháo."

"Ở Hà Nội thôi, đi từ đầu phường đến cuối phường cũng đã có hơn hai chục loại rồi."

"Các món nước ở Việt Nam đa dạng lắm. Cùng một món nhưng mỗi tỉnh, mỗi quán lại có công thức nước dùng riêng, ăn mãi cũng không hết."

"Ngoài bún, phở thì bánh mì cũng rất phổ biến. Bạn phải thử bánh mì thịt nướng, bánh mì heo quay, bánh mì Hà Nội, bánh mì Đồng Tiến..."

Không ít người Việt cũng thú nhận rằng, có lẽ sống cả đời ở Việt Nam cũng chưa chắc đã khám phá hết nền ẩm thực nước nhà. Chỉ riêng phở bò đã có hàng loạt biến thể như tái, chín, nạm, gầu, gân, viên, sốt vang...

Cùng một món nhưng mỗi tỉnh, mỗi quán lại có công thức nước dùng riêng, tạo nên sự đa dạng, phong phú. Ảnh: Bích Ngọc

Phở gà lại có gà lườn, gà đùi, gà quay, gà nướng, phở trộn, rồi có 7749 phiên bản khác như phở cuốn, phở chua, phở xào... Bún thì còn phong phú hơn với bún chả, bún mọc, bún riêu, bún ốc, bún dọc mùng, bún cá, bún hải sản, bún sườn, bún mắm, bún bò Huế... Chưa kể, cùng một tên gọi nhưng mỗi địa phương lại có cách nấu, cách nêm nếm, nguyên liệu và hương vị khác nhau, tạo nên bản sắc riêng khó trộn lẫn.

Và đó mới chỉ là câu chuyện của các món nước. Bên cạnh đó còn có cả một "vũ trụ" bánh, chè, xôi, cháo, cơm, gỏi, cuốn, đồ nướng hay các món ăn vặt đặc trưng của từng vùng miền. Chính sự đa dạng ấy đã làm nên sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam - một nền ẩm thực không chỉ có phở như nhiều du khách quốc tế vẫn nghĩ, mà còn sở hữu vô số món ngon xứng đáng được biết đến và lan tỏa rộng rãi hơn trên bản đồ ẩm thực thế giới.