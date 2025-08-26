Cuối tháng 7/2025, chủ cửa hàng họ Giang tại Vương Thành (Trung Quốc) gặp một khách hàng họ Lưu có biểu hiện kỳ lạ. Người này dùng tiền mặt mua số hàng hoá với tổng giá trị 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) nhưng lại nhờ bà Giang nhận hộ tiền chuyển khoản gấp từ người thân với lý do tài khoản ngân hàng hiện đang bị khoá. Thấy khách mua hàng giá trị cao, bà Giang không nghi ngờ, vui vẻ đồng ý việc nhận tiền hộ.

Sau đó 42.000 NDT (154 triệu đồng) được chuyển vào tài khoản bà Giang, vị khách hẹn tối sẽ quay lại để lấy tiền khi tài khoản đã được kích hoạt lại. Thế nhưng ngay sau khi vị khách này rời đi, bà Giang phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị đóng băng. Lo lắng bản thân bị lừa, người phụ nữ đã đến đồn công an địa phương để trình báo. Đội điều tra hình sự nhanh chóng vào cuộc, xác định số tiền này là tiền lừa đảo. Ngân hàng vừa xác định tài khoản gốc chuyển tiền cho bà Giang có dấu hiệu gian lận nên đã tự động khóa các tài khoản có giao dịch liên quan.

Vị khách có biểu hiện đáng ngờ tại cửa hàng

Cùng ngày, công an Trung Quốc xác định nơi ở của Lưu và bắt giữ nghi phạm thành công. Qua thẩm vấn, Lưu khai nhận biết rõ số tiền chuyển vào tài khoản của bà Giang là tiền thu được từ hoạt động lừa đảo bất hợp pháp. Anh ta làm việc cho một băng nhóm lừa đảo viễn thông, chuyên tìm người cung cấp thẻ ngân hàng để rửa tiền.

Lưu dụ dỗ các nạn nhân như bà Giang bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn như mua hàng giá trị cao, trả hoa hồng hậu hĩnh, lợi dụng lòng tin để sử dụng tài khoản của họ cho các giao dịch bất hợp pháp. Sau khi bị bắt, Lưu bị tạm giữ hành chính theo quy định pháp luật. Hiện tại, công an Vương Thành đang tiến hành thu hồi số tiền bị đánh cắp và điều tra sâu hơn để triệt phá băng nhóm đứng sau.

Lực lượng chức năng cảnh báo mọi người không nên cho mượn, mua bán thẻ ngân hàng hay đồng ý nhận tiền hộ không rõ nguồn gốc số tiền. Đồng thời, cần cảnh giác về những lời hứa hẹn về hoa hồng và lợi ích bất thường từ việc cung cấp thẻ ngân hàng để tránh tiếp tay cho những đối tượng lừa đảo, rửa tiền.