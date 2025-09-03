Khách hàng chuyển gần 370 triệu đồng mua điện thoại

Sự việc xảy ra ngày 6/10/2024, khi anh Trần – chủ 1 cửa hàng điện thoại tại Mã An, Lục Hợp, thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) nhận được lời mời kết bạn từ 1 tài khoản lạ. Sau khi kết bạn, người này cho biết công ty của họ có kế hoạch mua 12 chiếc điện thoại và hỏi cửa hàng có sẵn hàng hay không. Trước đơn đặt hàng lớn, anh Trần khá phấn khởi và nhanh chóng giới thiệu các mẫu điện thoại cùng số lượng hiện có trong kho. Anh báo giá 8.100 NDT cho mỗi chiếc, tổng cộng 97.200 NDT (khoảng 360 triệu đồng).

Điều khiến anh Trần bất ngờ là khách hàng này hoàn toàn không mặc cả, lập tức xin số tài khoản ngân hàng, nói sẽ để bộ phận tài chính chuyển toàn bộ tiền. Sau đó, người này mới yêu cầu anh gửi hàng qua chuyển phát nhanh đến địa chỉ chỉ định.

Cách mua sắm “hào phóng” này đột nhiên không khiến anh Trần vui mừng nữa, trái lại càng làm anh cảnh giác. Anh lập tức liên hệ với công an để xác minh tình hình và nhờ hỗ trợ.

Gặp phải lừa đảo

Sau khi nắm rõ sự việc, lực lượng công an nhận định nhiều khả năng đây là chiêu trò rửa tiền, đồng thời nhắc nhở anh Trần phải cảnh giác, tránh bị lợi dụng làm “công cụ rửa tiền”.

Quả nhiên, ngay trong buổi chiều cùng ngày, đối tượng đã chuyển 100.000 NDT (khoảng 368 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của anh Trần. Ngay sau đó, anh đã báo lại cho công an. Khi xem xét lịch sử giao dịch, phía công an nhanh chóng chỉ ra điểm bất thường:

“Doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng sẽ không dùng tài khoản Alipay cá nhân để mua hàng cho công ty, lại còn không yêu cầu xuất hóa đơn. Như vậy thì lấy gì để thanh toán, quyết toán chi phí?”

Dựa vào kinh nghiệm công tác, công an nhận định số tiền anh Trần nhận được nhiều khả năng là khoản bất hợp pháp do tội phạm lừa đảo mà có. Họ dặn dò anh không sử dụng tài khoản nhận tiền, tạm thời chưa giao hàng, chờ phối hợp với đội phòng chống lừa đảo xác minh rồi mới xử lý tiếp.

Ngay sau đó, đội chống lừa đảo lập tức phối hợp ngân hàng điều tra. Kết quả cho thấy, 100.000 NDT được chuyển vào tài khoản của anh Trần xuất phát từ ông Mã – chủ 1 cửa hàng tạp hóa ở Hà Bắc, chứ không phải từ nhân viên tài chính công ty như lời đối tượng nói. Ông Mã khai rằng trước đó ông quen biết 1 thương gia trên mạng và đã đặt mua khăn tắm, xà phòng cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Sau đó, ông chuyển 100.000 NDT vào tài khoản theo yêu cầu.

Qua xác minh với cơ quan chức năng địa phương, công an Nam Kinh kết luận ông Mã đã gặp lừa đảo qua mạng. Cuối cùng, nhờ sự phối hợp nhiều bên, công an đã hỗ trợ hoàn trả toàn bộ 100.000 NDT cho ông Mã.

Nhờ không bị hoa mắt trước đơn hàng lớn và kịp thời báo công an, anh Trần không chỉ tránh được nguy cơ dính vào đường dây rửa tiền, mà còn giúp một người xa lạ lấy lại 100.000 NDT. Sự cảnh giác và hành động kịp thời của anh đã được lực lượng công an biểu dương.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng

Các đối tượng phạm tội thường giả danh nhà cung cấp trên mạng, lấy lý do “bán hàng” để lừa đảo các tiểu thương. Sau đó, để hợp thức hóa số tiền lừa đảo, chúng lại mạo danh công ty đi “mua hàng” từ những cửa hàng khác, rồi nhanh chóng bán tháo số hàng hóa này, biến tiền lừa đảo thành “khoản thu nhập từ giao dịch hợp pháp”.

Các hộ kinh doanh cần hết sức cảnh giác trước những đơn hàng trực tuyến hoặc ngoại tuyến có giá trị lớn. Cần tuân thủ quy trình thanh toán chặt chẽ, tuyệt đối không nhận những khoản tiền không rõ nguồn gốc, không tùy tiện cung cấp tài khoản ngân hàng hay mã QR thanh toán, để tránh bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền.

Nếu phát hiện bản thân rơi vào bẫy lừa đảo, cần lập tức lưu giữ đầy đủ nội dung trò chuyện, chứng từ giao dịch và báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Theo Baidu