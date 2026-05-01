Khách gửi tiết kiệm 38 triệu đồng, 15 ngày sau nhận được 1 hợp đồng bảo hiểm, ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi làm đúng quy trình”

Ngày 12/10/2020, bà Quách, trú tại huyện Linh Xuyên, Quế Lâm, Trung Quốc, đến chi nhánh Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc để thay đổi số điện thoại liên kết với thẻ ATM. Tại đây, một nữ nhân viên giao dịch đã hỗ trợ bà tải ứng dụng ngân hàng và hoàn tất việc cập nhật thông tin.

Thời điểm đó, tài khoản của bà Quách có hơn 14.000 NDT. Với mong muốn gia tăng lãi suất, bà đề nghị gửi 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) dưới dạng tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Theo lời bà, nhân viên ngân hàng đã tư vấn phương án “mỗi năm gửi 10.000 NDT, liên tục trong 5 năm” với lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm thông thường. Tuy nhiên, bà khẳng định không hề được thông báo đây thực chất là sản phẩm bảo hiểm.

Sau khi đồng ý, bà được đưa vào một phòng riêng cạnh sảnh giao dịch. Tại đây, bà giao điện thoại cho nhân viên xử lý toàn bộ thao tác mà không được giải thích cụ thể.

“Tôi chỉ học hết tiểu học, điện thoại chỉ dùng để nghe gọi và nhắn tin. Bảo tôi tự thao tác ứng dụng là điều không thể”, bà nói.

Khoảng 15 ngày sau, bà Quách nhận được một bản “hợp đồng bảo hiểm”, song cho rằng đó chỉ là tài liệu quảng cáo nên không để ý. Trong thời gian tiếp theo, bà nhiều lần nhận cuộc gọi và tin nhắn từ công ty bảo hiểm nhưng đều nghĩ là quảng cáo hoặc cuộc gọi rác nên bỏ qua.

Theo bà Quách, nguyên nhân khiến bà không nghi ngờ là bởi bà luôn tin rằng số tiền của mình đang được gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Chỉ đến tháng 3/2021, khi nghe chủ nhà nơi mình làm việc trao đổi về bảo hiểm, bà mới nhớ đến hợp đồng đã nhận trước đó. Sau khi hỏi lại, bà Quách được xác nhận số tiền 10.000 NDT không phải tiền gửi tiết kiệm mà đã được dùng để mua bảo hiểm thương mại.

Ngày 4/3/2021, bà Quách quay lại chi nhánh ngân hàng để yêu cầu hoàn trả số tiền với lý do bị “lừa mua bảo hiểm”. Tuy nhiên, phía ngân hàng ban đầu không đồng ý, cho rằng giao dịch là hợp pháp và đã được khách hàng tự nguyện thực hiện.

Theo bà Quách, nhân viên ngân hàng còn khuyên bà tiếp tục duy trì hợp đồng với lý do lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm. Không chấp nhận, bà kiên quyết yêu cầu hoàn tiền.

Ngày 5/3/2021, giám đốc chi nhánh cùng quản lý sảnh đã đưa bà đến làm việc với công ty bảo hiểm. Sau buổi trao đổi, phía công ty bảo hiểm cho biết sẽ phản hồi trong vòng 3–5 ngày làm việc.

Ngày 9/3/2021, đại diện chi nhánh ngân hàng cho biết không có hành vi lừa dối. Theo lãnh đạo chi nhánh, nhân viên đã giải thích rõ đây là sản phẩm bảo hiểm, bao gồm cả quyền lợi và mức sinh lời. Sau khi biết lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm, bà Quách đã đồng ý tham gia.

Ngoài ra, phía ngân hàng cho biết quy trình mua bảo hiểm có bước xác nhận trực tuyến, bao gồm xác thực giấy tờ tùy thân và nhận diện khuôn mặt, và khách hàng đều đã hoàn tất các bước này. Về việc sử dụng điện thoại, lãnh đạo chi nhánh khẳng định khách hàng tự thao tác, nhân viên chỉ ngồi bên cạnh hướng dẫn.

Đại diện ngân hàng cũng cho biết đơn vị có đầy đủ giấy phép phân phối sản phẩm bảo hiểm, và việc giới thiệu các sản phẩm tài chính như tiền gửi, bảo hiểm, quỹ hay trái phiếu là quy trình nghiệp vụ thông thường.

Sau quá trình trao đổi, ngân hàng đã chấp thuận hoàn trả 10.000 NDT cho bà Quách. Số tiền sẽ được chuyển lại tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc.

Qua vụ việc trên, đại diện cơ quan quản lý thuộc Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc tại Quế Lâm cho biết khách hàng gửi tiền gặp tình huống tương tự có thể gửi khiếu nại tới bộ phận hành chính của ngân hàng. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, có thể tiếp tục phản ánh lên cơ quan giám sát.

Cơ quan này cho biết luôn có bộ phận tiếp nhận khiếu nại trực tiếp và sẽ tiến hành xác minh, điều tra khi nhận được phản ánh từ người dân.

(Theo Nhật báo thanh niên Bắc Kinh)