Khả Ngân nói 6 chữ về Nhan Phúc Vinh, netizen chốt hạ "cuồng chồng là đây!"

Động thái mới của Khả Ngân về Nhan Phúc Vinh đang gây chú ý.

Mới đây, Khả Ngân khiến dân tình thích thú khi có động thái đáng chú ý dành cho Nhan Phúc Vinh giữa lúc nam diễn viên chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh mới. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ phát cuồng, thích thú trước mối quan hệ của cặp "bố mẹ trẻ".

Cụ thể, Khả Ngân vừa chia sẻ hình ảnh First Look Poster của Viên Đạn Cuối Cùng - bộ phim mới nhất có sự tham gia của Nhan Phúc Vinh - kèm dòng trạng thái chỉ đúng 6 chữ: "Trời ơi, dữ dội vậy trời". Dù không trực tiếp nhắc tên Nhan Phúc Vinh trong phần chú thích, động thái này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả cũng như các đồng nghiệp, nhất là những người vốn yêu thích mối quan hệ của cặp đôi.

Khả Ngân chia sẻ về màn tái xuất của Nhan Phúc Vinh (Ảnh: Chụp màn hình)

Phía dưới bài đăng, netizen, đồng nghiệp lập tức vào cuộc, hài hước nhận xét Khả Ngân "cuồng chồng", đồng thời thích thú trước cách cô nàng công khai ủng hộ người thương. Trong khi Nhan Phúc Vinh đang gây chú ý với tạo hình mới, Khả Ngân cũng góp phần khiến màn tái xuất của anh xã tương lai trở nên rộn ràng hơn theo cách rất riêng.

Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh vốn là một trong số những cặp đôi showbiz được cư dân mạng quan tâm nhất hiện tại. Mối quan hệ của hai người được công khai từ cuối tháng 8 khi Nhan Phúc Vinh đăng ảnh khoe khoảnh khắc được Khả Ngân nhận lời cầu hôn. Từ đó đến nay, hai người liên tục "phát cẩu lương" cũng như xác nhận tin vui về con gái đầu lòng. Hiện cư dân mạng đang mòn mỏi mong chờ ngày cặp đôi tổ chức đám cưới.

Mối quan hệ của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả (Ảnh: FBNV)

Về dự án mới của Nhan Phúc Vinh, Viên Đạn Cuối Cùng do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, lấy cảm hứng từ kỳ tích giành huy chương vàng Olympic Rio 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Trong phim, Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai chính, tái hiện nhân vật có thật gắn với một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của thể thao Việt Nam.

Bên cạnh Nhan Phúc Vinh trong vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Viên Đạn Cuối Cùng còn quy tụ dàn diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc như Lee Kyung Young, Lee Jung Eun, Thanh Hương, Jung Il Woo,...Sự góp mặt của dàn diễn viên hai quốc gia không chỉ góp phần tái hiện môi trường thi đấu quốc tế mà còn mở ra những mối quan hệ đan xen giữa các nhân vật. Đặc biệt, câu chuyện về HLV Park Chung Gun và các xạ thủ Việt Nam khai thác những bất đồng ban đầu do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, cùng quá trình từng bước xây dựng sự thấu hiểu và niềm tin trong hành trình hướng đến mục tiêu chung.

(Ảnh: NSX)

Tác phẩm dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết Dương lịch 2027.