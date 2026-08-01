Kết thúc một kỷ nguyên - Heckler & Koch nâng cấp lô súng trường L85 cuối cùng

Chi nhánh tại Anh của Công ty Heckler & Koch (Đức) đã nâng cấp lô súng trường tấn công L85 mới nhất cho Lục quân Hoàng gia.

Ngày 30/7, nhà sản xuất Đức đã hoàn tất việc nâng cấp lô 15.600 khẩu súng trường tấn công L85 theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Anh.

Như vậy Heckler & Koch UK đã hoàn thành chương trình cung cấp hơn 40.000 khẩu SA80A3 cho Lục quân Hoàng gia.

Theo thông tin được công bố trên trang web đấu thầu chính thức của chính phủ, kể từ tháng 1 năm nay, Vương quốc Anh đã bắt đầu quá trình tìm kiếm vũ khí thay thế cho những khẩu SA80 (L85) trong khuôn khổ Dự án Grayburn.

Một binh sĩ Anh với súng trường tấn công L85A3 (SA80).

SA80 là một hệ thống súng trường kiểu bullpup (tay cò phía trước băng đạn) được Lực lượng vũ trang Anh đưa vào sử dụng từ năm 1985.

Năm 2000, Bộ Quốc phòng nước này đã ký hợp đồng với Công ty Heckler & Koch của Đức để hiện đại hóa sâu rộng khoảng 200.000 khẩu súng trường loại này lên phiên bản L85A2.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Quân đội Anh đã khởi động chương trình Cải tiến Giữa vòng đời, theo đó súng trường được nâng cấp lên tiêu chuẩn L85A3 và tiếp tục phục vụ cho đến giữa những năm 2030.

Đặc điểm của khẩu SA80A3 (L85A3) bao gồm:

Cỡ nòng 5,56×45mm NATO;

Chiều dài ~785mm;

Nòng súng dài 518mm;

Trọng lượng rỗng ~4kg;

Hộp tiếp đạn có dung tích 30 viên;

Chế độ bắn - phát một và tự động.

Hiện chưa rõ Lục quân Hoàng gia sẽ lựa chọn súng trường tấn công thế hệ mới từ nhà sản xuất nào để thay thế những khẩu SA80A3 khi mốc thời gian thay thế không còn dài.

Không loại trừ khả năng đó sẽ là một phiên bản dựa trên HK416 của Đức, hoặc một loại súng của Mỹ với loại đạn 6,8x51mm đang được thử nghiệm.