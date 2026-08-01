HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kết thúc một kỷ nguyên - Heckler & Koch nâng cấp lô súng trường L85 cuối cùng

Sao Đỏ
|

Chi nhánh tại Anh của Công ty Heckler & Koch (Đức) đã nâng cấp lô súng trường tấn công L85 mới nhất cho Lục quân Hoàng gia.

- Ảnh 1.

Ngày 30/7, nhà sản xuất Đức đã hoàn tất việc nâng cấp lô 15.600 khẩu súng trường tấn công L85 theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Anh.

Như vậy Heckler & Koch UK đã hoàn thành chương trình cung cấp hơn 40.000 khẩu SA80A3 cho Lục quân Hoàng gia.

Theo thông tin được công bố trên trang web đấu thầu chính thức của chính phủ, kể từ tháng 1 năm nay, Vương quốc Anh đã bắt đầu quá trình tìm kiếm vũ khí thay thế cho những khẩu SA80 (L85) trong khuôn khổ Dự án Grayburn.

- Ảnh 2.

Một binh sĩ Anh với súng trường tấn công L85A3 (SA80).

SA80 là một hệ thống súng trường kiểu bullpup (tay cò phía trước băng đạn) được Lực lượng vũ trang Anh đưa vào sử dụng từ năm 1985.

Năm 2000, Bộ Quốc phòng nước này đã ký hợp đồng với Công ty Heckler & Koch của Đức để hiện đại hóa sâu rộng khoảng 200.000 khẩu súng trường loại này lên phiên bản L85A2.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Quân đội Anh đã khởi động chương trình Cải tiến Giữa vòng đời, theo đó súng trường được nâng cấp lên tiêu chuẩn L85A3 và tiếp tục phục vụ cho đến giữa những năm 2030.

Đặc điểm của khẩu SA80A3 (L85A3) bao gồm:

  • Cỡ nòng 5,56×45mm NATO;
  • Chiều dài ~785mm;
  • Nòng súng dài 518mm;
  • Trọng lượng rỗng ~4kg;
  • Hộp tiếp đạn có dung tích 30 viên;
  • Chế độ bắn - phát một và tự động.

Hiện chưa rõ Lục quân Hoàng gia sẽ lựa chọn súng trường tấn công thế hệ mới từ nhà sản xuất nào để thay thế những khẩu SA80A3 khi mốc thời gian thay thế không còn dài.

Không loại trừ khả năng đó sẽ là một phiên bản dựa trên HK416 của Đức, hoặc một loại súng của Mỹ với loại đạn 6,8x51mm đang được thử nghiệm.

Theo Militarnyi
Đào liên tục 11km, hàng xóm của Việt Nam xác lập kỷ lục mới, tương lai có thể xô đổ thành tích của Châu Âu
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Heckler & Koch

súng trường L85

vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại