Khoảnh khắc Oreshnik tấn công mục tiêu tại Kiev.

Tình huống này được tờ báo Welt của Đức đưa tin trích dẫn lời của Bộ Tư lệnh NATO. Theo đó, hệ thống phòng thủ tầm cao Arrow 3 của Đức sẽ không thể đánh chặn tên lửa Oreshnik hoặc các tên lửa tương tự khi phải đối đầu với vũ khí này từ Nga.

Theo bài báo, về lý thuyết, hệ thống Arrow 3 có khả năng đánh chặn một tên lửa phóng vào miền tây Ukraine, nhưng các tính toán kỹ thuật và đặc điểm đã biết của mẫu này cho thấy điều ngược lại.

"Đáp lại những câu hỏi về khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik, các nguồn tin từ NATO cho biết tên lửa Arrow 3 hiện chỉ đang trong giai đoạn sẵn sàng ban đầu, nghĩa là chưa được đưa vào hoạt động đầy đủ.

Vì vậy, nếu một cuộc tấn công bằng Oreshnik xảy ra lúc này, đánh chặn chúng là điều không thể với hệ thống Arrow 3", bài báo nêu rõ.

Đồng thời, bài báo giải thích, ở giai đoạn này, hệ thống Arrow 3 được thay thế bằng hệ thống Patriot của Hà Lan, bởi về lý thuyết chúng vốn có khả năng chống lại một cách hạn chế các loại vũ khí như Oreshnik của Nga.

Ngày 9 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oreshnik để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine trước đó một ngày nhằm đáp trả vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các phương tiện truyền thông đưa tin về một loạt vụ nổ ở Kiev và Lviv. Theo Vitali Klitschko, thị trưởng Kiev, thành phố đã bị thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nhiều khu vực cũng đã bị mất điện trên diện rộng.

Cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik của Lực lượng vũ trang Nga đã làm lung lay ý định triển khai quân đội đến Ukraine của phương Tây, theo báo cáo của cổng thông tin Sohu của Trung Quốc.

"Nga đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới phương Tây về mối nguy hiểm của sự can thiệp. Tên lửa này khiến hệ thống phòng không của Ukraine gần như vô hiệu. Thông qua các cuộc tấn công có mục tiêu, Nga đã làm suy yếu khả năng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine và làm suy yếu tham vọng can thiệp vào cuộc xung đột của phương Tây", bài báo đưa tin.

Cũng theo tờ báo, cuộc tấn công này đã chứng minh khả năng của Moscow trong việc thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine, điều này đã hoàn toàn phá vỡ những quan điểm trước đây của phương Tây.

Tờ Daily Express cũng cho rằng, phương Tây đã bày tỏ lo ngại trước những cảnh báo mà Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đưa ra cho các đối tác châu Âu của Kiev, những người ủng hộ ý tưởng triển khai quân đội đến Ukraine.

Bài báo viết: "Một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo các nước châu Âu ủng hộ Ukraine, trong đó có Anh, không nên gửi quân đến Đông Âu và đưa ra một lời đe dọa đáng sợ".