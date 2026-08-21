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Kết hôn 8 năm, nuôi 3 con gái, người đàn ông bàng hoàng khi cả 3 đều không cùng huyết thống

Phạm Trang
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Một người đàn ông ở Thiểm Tây, Trung Quốc phát hiện cả 3 con gái được nuôi dưỡng trong 8 năm đều không có quan hệ huyết thống với mình. Kết quả này vừa được giám định tư pháp xác nhận.

Ngày 6/8, anh Wei (tên đã được thay đổi) cho biết, kết quả giám định tư pháp trong vụ việc của gia đình anh đã được công bố. Kết luận xác nhận 3 con gái của anh không có quan hệ huyết thống sinh học với cha.

Kết quả này trùng khớp với các lần xét nghiệm ADN trước đó do anh Wei tự thuê đơn vị giám định thực hiện. Vụ việc hiện được TAND quận Nam Trịnh, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây thụ lý và chuẩn bị đưa ra xét xử.

Anh Wei quen và đăng ký kết hôn với vợ vào năm 2017. Sau 8 năm chung sống, hai người có 3 con gái. Con lớn hiện 8 tuổi, cặp song sinh chào đời vào tháng 7/2025 và vừa tròn 1 tuổi.

Theo lời kể của anh Wei, cuộc sống gia đình những năm đầu khá bình lặng. Tuy nhiên, từ năm 2024, anh bắt đầu nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường.

Anh cho biết con gái lớn luôn được vợ chăm sóc, trong khi sau khi cặp song sinh hết thời gian ở cữ, hai bé được đưa về quê để bà nội chăm sóc. Người vợ ít khi hỏi han hoặc quan tâm đến các con.

Trong thời gian này, anh Wei từng bắt gặp vợ đi cùng một người đàn ông lạ. Người phụ nữ nhiều lần đưa ra lý do ra ngoài như đi phỏng vấn xin việc hoặc gặp bạn bè. Anh cũng phát hiện camera trong nhà và camera hành trình nhiều lần bị ngắt kết nối.

Dù nảy sinh nghi ngờ, sau khi vợ mang thai cặp song sinh, anh vẫn cố gắng hàn gắn quan hệ và duy trì gia đình.

Đến tháng 4/2026, sau khi đọc một tin tức trên mạng liên quan đến quan hệ huyết thống, những nghi ngờ trước đó khiến anh quyết định đi xét nghiệm ADN cho các con.

Anh tìm đến một trung tâm giám định tại Quảng Châu và tự mình làm thủ tục xét nghiệm quan hệ huyết thống. Mẫu của cặp song sinh và con gái lớn được gửi đi theo từng đợt. Sau lần xét nghiệm đầu tiên, anh tiếp tục thay đổi mẫu để kiểm tra lại.

Tổng cộng, anh Wei nhận được 4 báo cáo xét nghiệm và tất cả đều cho cùng một kết luận: 3 bé gái không phải con ruột của anh.

Anh thông báo kết quả cho vợ, nhưng người phụ nữ không chấp nhận giá trị của các báo cáo do cá nhân tự thuê giám định. Cô cho rằng chỉ chấp nhận kết luận từ giám định tư pháp.

Hai bên không thể thống nhất, anh Wei sau đó khởi kiện ra tòa. Theo trình tự tố tụng, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định ADN theo yêu cầu của tòa án.

Tại buổi giám định, người vợ vẫn khẳng định những đứa trẻ là con của anh Wei. Thái độ kiên quyết của cô khiến anh từng nghi ngờ liệu những kết quả xét nghiệm trước đó có xảy ra sai sót hay không.

Anh tiếp tục liên hệ với trung tâm giám định tại Quảng Châu và được đơn vị này cho biết các mẫu đã được kiểm tra, đối chiếu nhiều lần.

Kết quả giám định tư pháp sau đó xác nhận kết luận của 4 báo cáo trước đó: 3 bé gái không có quan hệ huyết thống về mặt di truyền với anh Wei.

"Tôi rất tức giận, nhưng cũng bất lực", anh Wei nói với Phong Diện tin tức sau khi nhận được báo cáo giám định tư pháp từ luật sư.

Anh cho biết dù đã dự đoán kết quả sau nhiều lần xét nghiệm trước đó, việc chính thức nhận được văn bản giám định tư pháp vẫn khiến anh khó bình tâm.

Sau khi hoàn tất giám định, anh Wei ở lại quê một thời gian để chăm sóc mẹ và hai bé song sinh trước khi trở lại Ninh Ba để giải quyết công việc.

Theo luật sư Fu Jian, người đại diện cho anh Wei, thân chủ đưa ra 3 yêu cầu trong vụ kiện gồm chấm dứt quan hệ hôn nhân; yêu cầu người vợ hoàn trả các khoản chi phí nuôi dưỡng phát sinh trong nhiều năm như sinh hoạt, sữa bột, giáo dục; đồng thời yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.

Anh Wei cho biết mình không có ý định trả đũa. Điều anh quan tâm là quyền lợi hợp pháp của bản thân, đồng thời thương mẹ và những đứa trẻ không có lỗi trong sự việc.

Sau khi kết quả giám định tư pháp được công bố, vụ việc đang chờ được đưa ra xét xử.

Nguồn: Sina

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