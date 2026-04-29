Keppel khởi kiện đối tác Việt ra trọng tài quốc tế vì khoản nợ thuế gần 7.000 tỷ tại tòa tháp 88 tầng ở Thủ Thiêm

Ngày 27/4/2026, Keppel Ltd. công bố công ty con Corredance Pte. Ltd. (CD) đã nộp thông báo trọng tài lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) chống lại ba đối tác gồm Denver Power Ltd, Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái.

Nội dung khởi kiện tập trung vào các khiếu nại liên quan đến thỏa thuận đầu tư ký ngày 2/3/2016 giữa các bên tại Liên doanh Thành phố Đế Vương. Tranh chấp phát sinh sau khi liên doanh này nhận thông báo xác định khoản tiền sử dụng đất bổ sung trị giá khoảng 6.877 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Phía Keppel yêu cầu các đối tác phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi hoàn mọi tổn thất phát sinh liên quan đến nghĩa vụ tài chính này.

Áp lực từ nợ thuế quá hạn

Sự kiện pháp lý này diễn ra trong bối cảnh Cục Thuế TP.HCM đang thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đối với chủ đầu tư dự án Empire City. Tính đến ngày 26/3/2026, Liên doanh Thành phố Đế Vương ghi nhận tổng nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp ở mức 6.972,9 tỷ đồng.

Trong số này, phần nợ quá hạn trên 90 ngày đạt mức 1.648 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng đã phát đi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Sỹ Nhân, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của liên doanh, nếu nghĩa vụ ngân sách không được hoàn tất sau 30 ngày kể từ khi ban hành thông báo vào đầu tháng 4/2026.

Căn cứ pháp lý và kiến nghị của doanh nghiệp

Phía Corredance lập luận rằng trách nhiệm thanh toán khoản phí bổ sung thuộc về các đối tác dựa trên các cam kết và đảm bảo ghi nhận trong thỏa thuận đầu tư. Các cam kết này liên quan đến các phê duyệt sử dụng đất và các khoản phí đi kèm mà liên doanh đã nhận được cho dự án.

Hiện tại, Liên doanh Thành phố Đế Vương đã gửi văn bản kiến nghị chính thức tới các cơ quan chức năng để xem xét lại quyết định cũng như định mức của khoản tiền sử dụng đất bổ sung nói trên.

Trong thời gian chờ phản hồi, Keppel đánh giá dự án Empire City vẫn giữ được khả năng sinh lời dựa trên giá trị sổ sách của quỹ đất, tuy nhiên lợi nhuận tổng thể sẽ bị ảnh hưởng nếu các đối tác không gánh chịu hoàn toàn chi phí phát sinh.

Quy mô dự án và thay đổi quy hoạch

Empire City là khu phức hợp quy mô 14,5 ha tại lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, nổi bật với quy hoạch tòa tháp đa chức năng Empire 88 Tower cao 88 tầng.

Sau khi được điều chỉnh quy hoạch vào năm 2017, dự án đã tăng tổng diện tích sàn xây dựng lên hơn 763.438 m2 và nâng số lượng nhà ở lên 3.787 căn.

Mặc dù đã bàn giao hơn 1.200 căn hộ cho cư dân, dự án hiện đang đối mặt với tình trạng đình trệ kéo dài do chưa dứt điểm các nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận của cơ quan thanh tra.

Việc xác định lại giá đất theo các tiêu chí mới khiến nghĩa vụ tài chính tăng mạnh so với con số 3.600 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã hoàn tất nộp vào năm 2017.