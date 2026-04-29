Giá vàng giảm mạnh không phanh

Tính đến 10h sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức từ 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tức là giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác trên thị trường như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý… cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng về mốc 166 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Vàng nhẫn cùng chiều giảm với vàng miếng, với mức điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, vàng nhẫn của Phú Quý hiện giao dịch ở mức giá từ 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Mi Hồng dao động quanh mức 163,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI, Bảo tín Minh Châu lại niêm yết ở mức từ 163 – 166 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng nhẫn ở mức từ 163 – 165,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng giảm mạnh cũng khiến nhiều người mua vàng hồi trên 190 triệu đồng/lượng cũng đứng ngồi không yên. Theo tìm hiểu của PV, trong bối cảnh giá vàng liên tục giảm trong những ngày gần đây, nhiều nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy bất an, nhất là khi giá hiện tại chênh lệch với hồi mua đỉnh là hơn 25 triệu đồng/lượng. Dù nỗ lực về bờ, nhưng do mua vàng theo cảm xúc và biến động thị trường ngắn hạn nên vẫn cảm thấy lo ngại vì tiền “nằm im”, chưa sinh lời.

Cùng thời điểm trên, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.590 USD/ounce, giảm mạnh 85 USD/ounce so với phiên trước. Đây được coi nguyên nhân chính kéo giá vàng trong nước đi xuống, nhất là trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu có xu hướng chốt lời và dịch chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư khác.

Trước đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng thế giới giao ngay niêm yết ở mức 4,594 USD/ounce, giảm gần 90 USD. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch, giá vàng có thời điểm xuống sát 4.550 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 2/4.

Vì sao giá vàng giảm rất mạnh?

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá vàng giảm mạnh là do nỗi lo về lạm phát kéo dài, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không hài lòng với đề xuất mới của Iran để chấm dứt chiến sự. Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi kết quả từ phiên họp chính sách tuần này của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed).

Đáng chú ý, trong bối cảnh như hiện nay, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Mỹ và các nước G7 dự kiến sẽ giữ nguyên mức lãi suất trong tuần này. Cuộc họp của Fed bắt đầu từ sáng 29/4 và sẽ kết thúc vào chiều 30/4, với tuyên bố chính sách kèm theo cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Các nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phiên họp tuần này.

Giới chuyên gia cho rằng, đây có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương của Canada, Anh, Đức và Nhật Bản cũng được dự báo là duy trì lãi suất ổn định.

Ông Peter Grant - Phó chủ tịch Zaner Metals cho biết: "Các diễn biến gần đây khiến thị trường vàng bi quan về tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Chính quyền ông Trump cũng đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran, khiến eo biển Hormuz vẫn đóng”.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo là còn biến động mạnh, đặc biệt là khi thị trường chờ kết quả cuộc họp của Fed. Nếu như Fed tiếp tục giữ quan điểm cứng rắn về lãi suất, thì vàng có thể còn chịu thêm sức ép về giảm giá.

Với thị trường vàng vật chất, Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu ròng hơn 47.800 tấn từ Hong Kong trong tháng 3, tức là tăng gần 2.500 tấn so với tháng trước đó. Trung Quốc cũng hiện là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.