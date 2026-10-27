Kênh TikTok rao bán "phú bà", khiến CĐM bức xúc vì loạt content "bẩn" để câu tương tác

Cộng đồng mạng đang vô cùng bức xúc trước một tài khoản TikTok tự xưng "phú bà" tuyển bạn đời.

Chiêu bài "rao bán phú bà" và kịch bản dựng chuyện đời tư đầy mâu thuẫn

Mạng xã hội phát triển kéo theo vô số chiêu trò giật gân, bất chấp chuẩn mực đạo đức để câu tương tác ngày một tinh vi và lộ liễu hơn. Mới đây, cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng trước sự xuất hiện của tài khoản TikTok mang tên T.N. Thay vì chia sẻ những nội dung mang lại giá trị tích cực cho người xem, tài khoản này liên tục đăng tải hàng loạt video với kịch bản được cắt ghép lộ liễu, cố tình dựng chuyện đời tư nhằm thu hút lượt xem và kéo theo sự phẫn nộ từ cư dân mạng.

Lướt qua trang cá nhân của kênh này, người xem dễ dàng nhận thấy hàng loạt video ngắn với tiêu đề và hình ảnh được thiết kế theo một mô-típ quen thuộc: tự xưng là "phú bà", "mẹ đơn thân giàu có" hoặc người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân đang tha thiết tìm kiếm bạn đời. Các video được đính kèm những dòng chữ gây tò mò cực độ như: "chị năm nay 31 tuổi độc toàn thân...", "em tên N. 199x có 1 con và tiêu chuẩn chọn bạn đời của em là...", hay "mình đã từng có 1 gia đình rất hạnh phúc, người ta bảo mình tốt số khi lấy được người chồng tuyệt vời...". Thoạt nhìn, nhiều người lầm tưởng đây là những dòng nhật ký tâm sự hoặc màn "tuyển chồng" chân thật của một phụ nữ thành đạt.

Thế nhưng, điểm khiến người xem nhanh chóng nhận ra sự giả tạo chính là sự mâu thuẫn đến mức nực cười giữa các nội dung được đăng tải liên tiếp. Ở video này, nhân vật xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, trên tay cầm ly rượu vang cùng lời giới thiệu độc thân kiêu kỳ; nhưng ngay ở video tiếp theo, cô lại hóa thân thành người mẹ đơn thân lam lũ, gương mặt mộc đầy khuyết điểm hoặc sụt sùi kể lể về biến cố gia đình tan vỡ. Tất cả các hình ảnh và câu chuyện dường như được lấy cắp hoặc cắt ghép từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó gán ghép vào một kịch bản "rao bán phú bà" kệch cỡm.

Mục đích duy nhất đằng sau việc dàn dựng này không gì khác ngoài việc đánh vào tâm lý tò mò, thích soi mói đời tư và khát khao đổi đời bằng cách "lái máy bay", "lấy vợ giàu" của một bộ phận người dùng mạng. Nhờ những chiêu trò này, có video trên kênh đã cán mốc hơn 530.000 lượt xem chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện.

Làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng và hồi chuông cảnh báo nội dung "rác"

Sự trỗi dậy của những nội dung như trên đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận. Dưới phần bình luận của các video, đông đảo cư dân mạng đã liên tục để lại lời lẽ bóc trần sự thật, lên án chủ kênh vì hành vi sử dụng content "bẩn" để câu view rẻ tiền. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng việc bịa đặt hoàn cảnh, tự hạ thấp hình ảnh của người phụ nữ hay biến hôn nhân thành món hàng để rao bán không chỉ gây phản cảm mà còn làm lệch lạc nhận thức của giới trẻ về giá trị của tình yêu và cuộc sống gia đình.

Nghiêm trọng hơn, hành vi tự ý sử dụng hình ảnh của người khác để bịa đặt những câu chuyện đời tư sai lệch có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của nhân vật xuất hiện trong ảnh. Không ít người theo dõi còn đặt ra nghi vấn liệu đằng sau những màn "rao bán phú bà", "tuyển phi công" này có ẩn chứa các đường dây lừa đảo tài chính, dụ dỗ người dùng tham gia các nhóm kín, nạp tiền làm nhiệm vụ hay môi giới phi pháp hay không. Trên thực tế, chiêu trò dựng lên một trang cá nhân hào nhoáng, giàu sang rồi từng bước giăng bẫy tình - tiền trên không gian mạng đã không còn là điều hiếm gặp trong thời gian qua.

Sự việc liên quan đến kênh TikTok là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng thả nổi nội dung độc hại trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Để thanh lọc không gian mạng, bên cạnh sự can thiệp từ phía các thuật toán kiểm duyệt của nền tảng, bản thân mỗi người dùng cần phải nâng cao cảnh giác, giữ một cái đầu lạnh trước những chiêu trò giật gân, câu tương tác lộ liễu. Việc kiên quyết nhấn nút báo cáo đối với các tài khoản phát tán nội dung bẩn chính là biện pháp thiết thực nhất để loại bỏ những chiêu trò độc hại, thay vì tò mò tiếp tay lan truyền chúng.