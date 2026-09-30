"Đó là một cuộc trò chuyện căng thẳng", Ngoại trưởng Johann Wadephul thừa nhận Nga và Đức "không đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính".

Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Nga có văn phòng riêng tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Khi Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bước xuống hành lang ở tầng hai, người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã ngồi sẵn tại bàn đàm phán.

Hai bên bắt tay trước khi bước vào cuộc trao đổi kéo dài khoảng 20 phút.

"Đó là một cuộc trò chuyện căng thẳng", ông Wadephul nói với đài truyền hình Zweites Deutsches Fernsehen sau cuộc gặp, đồng thời thừa nhận hai bên "không đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính".

Tại New York, Ngoại trưởng Đức tiếp tục kêu gọi Moscow bắt đầu đàm phán với Kiev, đồng thời thúc đẩy một thỏa thuận nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Kênh bí mật dẫn đến cuộc gặp

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại New York ngày 26/9 ban đầu gây bất ngờ. Tuy nhiên, theo ông Wadephul, cuộc tiếp xúc này được thúc đẩy thông qua các bên thứ ba.

DW dẫn lời Ngoại trưởng Đức cho biết một số nước đã đóng vai trò trung gian, tạo điều kiện cho cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng Nga và Đức kể từ năm 2022.

"Nhiều đồng nghiệp từ các nước khác đã tiếp cận tôi và cho biết Nga sẵn sàng đàm phán", Ngoại trưởng Đức nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Tagesthemen của đài truyền hình công cộng ARD.

Theo ông, nhiều người đã khuyên ông nên tổ chức cuộc gặp, thậm chí có người còn năn nỉ ông thực hiện điều này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp người đồng cấp Đức Johann Wadephul. Ảnh: Getty

Phía Nga đưa ra cách mô tả khác về việc cuộc gặp được sắp xếp. Ngoại trưởng Lavrov nói tại cuộc họp báo sau phiên họp LHQ rằng ông Wadephul đã đề nghị gặp "vào phút chót, hôm qua hoặc hôm kia". Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow khi đó có một khoảng thời gian trống trước bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng LHQ.

Ông Lavrov cho biết Nga "không bao giờ từ chối cơ hội lắng nghe" các đồng nghiệp, kể cả những người cáo buộc Moscow.

Được biết, một trong những lý do khiến Berlin muốn duy trì liên lạc trực tiếp với Moscow là vụ việc liên quan đến máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle. Đức cho rằng Nga đứng sau vụ việc, trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc này.

Sau đó, Berlin đóng một lãnh sự quán và một trung tâm văn hóa Nga. Moscow gọi cáo buộc của Đức là một "sự khiêu khích bịa đặt".

Đáng chú ý, ông Lavrov cũng xác nhận sau cuộc gặp rằng Nga vẫn duy trì các kênh liên lạc kín với một số nước phương Tây.

Ông nói: "Nếu muốn, vẫn có những kênh liên lạc bí mật để hai bên trao đổi quan điểm."

Nga đánh thẳng vào tham vọng của Đức

Điểm đáng chú ý hơn xuất hiện sau cuộc gặp. Khi bước lên bục phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, ông Lavrov không chỉ bác yêu cầu giảm căng thẳng của Đức mà còn chuyển sang chỉ trích tham vọng của Berlin trong cấu trúc quyền lực quốc tế.

Ngoại trưởng Nga phản đối việc Đức trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nếu cơ quan này được mở rộng.

Ngoại trưởng Nga chỉ trích Đức tại LHQ. Ảnh: AP

Ông Lavrov nói Nga sẽ phủ quyết nỗ lực đưa Đức và Nhật Bản vào nhóm thành viên thường trực do lập trường của hai nước này thời Thế chiến II, trong khi Mỹ từ lâu ủng hộ việc trao ghế thường trực cho Đức, Nhật Bản và Ấn Độ.

Ngoại trưởng Nga đồng thời chất vấn hướng đi quân sự của Berlin: "Berlin có hiểu điều này có thể dẫn tới đâu không? Chẳng lẽ họ chưa rút ra bài học từ Thế chiến II?".

AP dẫn lại phát biểu này trong bối cảnh đại diện Nga cáo buộc Đức là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh nhất và đang muốn trở thành một cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu.

Ngoại trưởng Nga sau đó tiếp tục hạ thấp kết quả cuộc gặp. Ông nói: "So với những tuyên bố công khai hàng ngày của Berlin, tôi không nghe thấy điều gì mới", đồng thời cho rằng ông Wadephul hoàn toàn có thể biến cuộc trao đổi thành một cuộc điện thoại và chỉ cần yêu cầu Moscow đọc các tuyên bố chính thức của Đức.

Trong khi đó, ông Wadephul cho rằng việc hai bên trực tiếp nói chuyện vẫn cần thiết. "Nga phải hiểu rằng chúng tôi sẵn sàng đứng lên và tự bảo vệ mình", Reuters dẫn lời ông Wadephul, đồng thời nhấn mạnh: "Nhưng bây giờ là lúc tôi tin rằng chúng ta cần nói chuyện."