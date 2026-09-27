Theo Reuters, phản ứng sau cuộc gặp giữa các bên cho thấy bầu không khí băng giá vẫn tiếp diễn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Đức Johann Wadephul đã có cuộc gặp tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 26/9, đánh dấu cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa 2 nước kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Theo Reuters, phản ứng sau cuộc gặp giữa các bên cho thấy bầu không khí băng giá vẫn tiếp diễn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ông không hề thu nhận thêm điều gì mới mẻ từ người đồng cấp Đức mà Berlin chưa từng đề cập công khai trong các tuyên bố chính thức của mình.

"Tôi đã nói thẳng với ông ấy rằng... ông chỉ cần gọi điện cho tôi và bảo: Hãy đọc tuyên bố của tôi đi", ông Lavrov nói.

Trong một động thái được Reuters đánh giá là minh chứng cho thấy sự nhạy cảm xung quanh cuộc gặp với ngoại trưởng Nga trong thời điểm xung đột, ông Wadephul đã lập tức thông báo cho các đồng minh châu Âu sau cuộc gặp.

Trong tin nhắn gửi đồng minh, ông Wadephul cho biết ông đã "tận dụng cơ hội này để nhắc lại lập trường" của châu Âu về chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine và "kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức, với ưu tiên cấp bách nhất tập trung vào việc xuất khẩu ngũ cốc, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng".

Nội dung cuộc gặp

Dù vậy, các quan chức từ cả hai phía cho biết 2 vị ngoại trưởng đã thảo luận về quan hệ song phương và cuộc xung đột ở Ukraine.

Nguồn tin từ phái đoàn Đức cho biết, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã tận dụng cuộc gặp để thúc giục ông Lavrov làm "mọi thứ có thể để đạt được thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen".

Ông Wadephul đã nói với ông Lavrov rằng: "Thời gian là yếu tố cốt lõi: trước tình trạng thiếu lương thực ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Nam Bán cầu, tất cả các bên phải có thiện chí tham gia một cách mang tính xây dựng".

Ngoại trưởng Đức cũng nói với ông Lavrov rằng "một giải pháp mang tính thực tế có thể dọn đường cho các bước đi cụ thể tiếp theo", theo nguồn tin của Reuters.

Ông Lavrov phát biểu tại họp báo rằng Nga đã thảo luận với Ấn Độ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về các đề xuất nhằm bảo đảm an toàn hàng hải ở Biển Đen, có khả năng thông qua các thỏa thuận song phương giữa Nga và các quốc gia đó.

"Cần phải có các cuộc thảo luận riêng biệt với người Ukraine, không phải bằng ngôn ngữ của những lời thỉnh cầu, mà đúng hơn là những đòi hỏi", ông nói.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng qua Biển Đen của Nga và Ukraine, vốn đã bị sụt giảm nghiêm trọng do các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng biển.

Quan hệ giữa Moscow và Berlin, một đồng minh sát sườn của Ukraine, đã đóng băng kể từ sau chiến dịch quân sự của Nga, và căng thẳng càng leo thang hơn nữa sau vụ việc máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle ở miền đông nước Đức hồi tháng 8.

Trong tháng này, chính phủ Đức đã kết luận Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái bất thành ở sân bay Leipzig/Halle, quyết định đóng cửa một lãnh sự quán và một trung tâm văn hóa Nga tại thủ đô. Cáo buộc này đã bị phía Nga bác bỏ.