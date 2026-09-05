Kem Tràng Tiền khép lại một kỷ niệm của người Hà Nội: Sau gần 70 năm, địa chỉ huyền thoại chính thức nói lời tạm biệt

Sau gần 70 năm gắn với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội, một cửa hàng mang tính biểu tượng của Kem Tràng Tiền sẽ chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9/2026.

Kem Tràng Tiền vừa thông báo cửa hàng Flagship 35 Tràng Tiền sẽ chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9/2026. Với nhiều người Hà Nội, đây không đơn thuần là việc một điểm bán đóng cửa, bởi địa chỉ này từ lâu đã gắn với hình ảnh dòng người đứng ăn kem trên phố Tràng Tiền và những chuyến đi dạo quanh hồ Gươm.

Suốt nhiều thập kỷ, Kem Tràng Tiền là một trong những cái tên quen thuộc nhất khi nhắc đến ẩm thực Hà Nội. Với nhiều gia đình, việc ghé Tràng Tiền ăn kem từng là một phần của những buổi đi chơi cuối tuần. Với không ít du khách từ nơi khác đến, chiếc kem được mua và thưởng thức ngay trên phố cũng trở thành một trải nghiệm “nhất định phải có” khi đến khu vực trung tâm Thủ đô.

Chính vì vậy, 35 Tràng Tiền được nhiều người xem là một trong những địa chỉ mang tính biểu tượng của thương hiệu. Thông báo dừng hoạt động cửa hàng này vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt với những người từng gắn những kỷ niệm cá nhân với nơi đây.

Theo thông báo của Kem Tràng Tiền, cửa hàng tại 35 Tràng Tiền “hoàn thành sứ mệnh lịch sử” sau gần 70 năm đồng hành cùng Hà Nội. Tuy nhiên, việc một địa chỉ cũ khép lại không đồng nghĩa thương hiệu rời khỏi khu vực trung tâm hay thu hẹp hoạt động.

Trong thông báo gửi khách hàng, Kem Tràng Tiền cho biết việc dừng hoạt động cửa hàng tại 35 Tràng Tiền là một bước chuyển để thương hiệu tiếp tục đầu tư vào những không gian mới, hướng đến trải nghiệm hiện đại và đa dạng hơn.

Hiện thương hiệu vẫn có các cửa hàng flagship tại phố Hàng Bài, Tràng Tiền và Ngô Quyền, đều nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội.

Điều đáng chú ý là thời điểm một cửa hàng mang tính biểu tượng chuẩn bị khép lại cũng trùng với giai đoạn Kem Tràng Tiền liên tục thử nghiệm những mô hình mới.

Gần đây, thương hiệu mở thêm một điểm bán mới và bắt đầu mở rộng danh mục sản phẩm ngoài kem. Tại Heritage Flagship Store trên phố Hàng Bài, Kem Tràng Tiền lần đầu đưa bánh mì vào thực đơn. Đây là một thay đổi đáng chú ý với thương hiệu vốn gắn chặt trong tâm trí người tiêu dùng với những sản phẩm kem quen thuộc như kem cốm, kem đậu xanh hay kem dừa.

Việc bán thêm bánh mì cho thấy các cửa hàng mới của Kem Tràng Tiền không còn chỉ được định vị là nơi bán một món ăn gắn với mùa hè. Với một mặt bằng tại khu vực trung tâm, thương hiệu có thể khai thác thêm nhiều thời điểm trong ngày và tiếp cận những nhóm khách hàng khác nhau, từ người dân địa phương đến khách du lịch.

Đây cũng là một hướng đi dễ nhận thấy của nhiều thương hiệu lâu năm: giữ lại giá trị nhận diện cũ nhưng thay đổi cách khai thác không gian và mở rộng trải nghiệm để phù hợp với thị trường hiện tại.

Trong trường hợp của Kem Tràng Tiền, gần 70 năm lịch sử vẫn là một tài sản thương hiệu quan trọng. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào một địa chỉ đã trở thành biểu tượng, thương hiệu đang bắt đầu phân bổ câu chuyện đó qua nhiều không gian khác nhau.

Địa chỉ cũ sẽ đóng cửa từ ngày 15/9, nhưng Kem Tràng Tiền vẫn tiếp tục hiện diện trên những tuyến phố trung tâm. Sau gần 70 năm, thương hiệu đang đứng trước một giai đoạn mới, nơi bài toán không chỉ là duy trì một biểu tượng quen thuộc mà còn là tìm cách làm mới trải nghiệm để phù hợp với những thế hệ khách hàng tiếp theo.