Vụ chở bệnh nhân 16km thu 9,5 triệu đồng: Bệnh viện giải thích lý do xe cấp cứu tư nhân vào trong viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện không cho xe cấp cứu bên ngoài đậu trong khuôn viên.

Sự việc một gia đình phải chi trả 9,5 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc vận mạch để đưa người nhà bệnh nặng từ bệnh viện về nhà với quãng đường 16km đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gửi Sở Y tế Thanh Hóa, phương tiện đưa bệnh nhân H.B.Đ. về nhà là xe cứu thương dịch vụ do gia đình tự liên hệ từ bên ngoài chứ không thuộc sự quản lý của bệnh viện.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, tối 3/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thông tin thêm về vụ việc. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, sau khi gia đình bệnh nhân Đ. liên hệ, chiếc xe cấp cứu từ bên ngoài vào đưa bệnh nhân về nhà. Khoảng 2 năm nay, bệnh viện không cho xe cấp cứu bên ngoài đậu trong khuôn viên.

Theo lãnh đạo bệnh viện, nhóm người làm dịch vụ vận chuyển cấp cứu thường trà trộn vào bệnh viện, đến những khoa, phòng có bệnh nhân nặng, cấp cứu để tiếp cận người nhà và tư vấn dịch vụ.

Khi có người nhà liên hệ, những người này sẽ cho xe vào đưa bệnh nhân về. Người nhà và nhà xe tự thỏa thuận chi phí dịch vụ. Việc này đôi khi bệnh viện cũng không thể kiểm soát hết được. Lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm, tại Thanh Hóa, Sở Y tế chưa cấp phép cho đơn vị tư nhân nào được cung cấp loại dịch vụ này nên đơn vị đã có báo cáo Công an, Sở Y tế vào cuộc xử lý.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa không cho xe cấp cứu bên ngoài đậu trong khuôn viên.

Bên cạnh đó, về thông tin một bác sĩ đi cùng tư vấn gia đình sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định đó không phải người của bệnh viện, mà là nhân viên của nhà xe.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết đơn vị đang cho làm rõ danh tính người trên xe cấp cứu này.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao phản ánh của gia đình ông H.B.Đ. Cụ thể, ông Đ. có thời gian điều trị tại Khoa hồi sức tích cực 1 - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do bệnh tình nặng, gia đình có nguyện vọng đưa ông Đ. về nhà và tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển.

Trong quá trình đưa bệnh nhân về nhà, một bác sĩ đi cùng tư vấn gia đình sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh, thuốc này nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Ông H.T.K., con trai ông Đ. cho biết, gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với giá 600.000 đồng/chai, tương đương 4,2 triệu đồng/ngày. Người nhà đã đồng ý và thanh toán tiền thuốc trực tiếp cho bác sĩ trên xe. Tuy nhiên sau đó, gia đình tìm hiểu giá loại thuốc trên tại một số nhà thuốc và cho rằng mức giá đã trả cao hơn nhiều so với giá bán trên thị trường cùng thời điểm.

Ngoài ra, gia đình còn phải trả thêm 5,3 triệu đồng cho việc vận chuyển bệnh nhân về nhà (quãng đường khoảng 16km) và các thiết bị như ống thở, máy hút đờm,...

Thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 3/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đơn vị này đã có văn bản gửi Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến sự việc.Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa phải báo cáo kết quả xác minh vụ việc về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 5/9 để hai bên phối hợp xử lý.