Tình hình sức khỏe của người chồng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai

Ông Q. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại TP Đồng Nai sáng 3/9, nạn nhân bị thương là ông N.V.Q. (40 tuổi) hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Về tình trạng sức khỏe của ông Q., báo VietNamNet cho biết, chiều 3/9, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, hiện nạn nhân đã tỉnh, có đáp ứng tốt với các chỉ định điều trị. Các chỉ số sinh hiệu ổn định, tình trạng hô hấp được cải thiện.

Hiện ông Q. còn sử dụng thuốc vận mạch liều thấp để hỗ trợ tuần hoàn. Các bác sĩ đang chuẩn bị rút nội khí quản cho nạn nhân.

Trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai thông tin thêm, nạn nhân đã bắt đầu uống được sữa khi có y tá chăm sóc. Trước đó, người đàn ông nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết thương bị đâm, chém trên cơ thể. Các bác sĩ đã truyền cho bệnh nhân khoảng 10 bịch máu và tiến hành phẫu thuật.

Sự việc khiến cả khu phố bàng hoàng, chìm trong đau thương. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo lãnh đạo bệnh viện, ban đầu nạn nhân được tiên liệu nặng. Nhưng qua nhiều giờ theo dõi, kết hợp phương án điều trị nên tạm thời nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Như đã đưa tin, khoảng gần 2 giờ sáng, tại căn nhà ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương. 3 nạn nhân tử vong là: Chị H.T.M. (SN 1990) và 2 cháu N.N.H. (SN 2025); N.T.H. (SN 2015), con của chị M. Nghi phạm gây ra vụ án mạng là Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP.Đồng Nai).

Báo VTC News thông tin, theo cơ quan điều tra, Đức Anh khai nhận là bạn trai của Đ.T.P.A. (SN 2009), sống sát vách nhà ông Q.. Gần đây P.A. nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết cô gái này. Rạng sáng ngày 3/9, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà P.A., trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào nhà.

Phát hiện sự việc, ông Đ.V.R. - bố của P.A. đã bật điện và nói chuyện với Đức Anh nhưng nghi phạm vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà P.A. Vì sợ hãi, ông R. đã chốt chặt các cửa.

Đối tượng sau đó trèo qua mái nhà anh Q., mở cửa tầng 2, đột nhập vào nhà. Thấy động, ông Q. ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Nhìn thấy ông Q., đối tượng cầm dao lao vào tấn công. Ông Q. chạy xuống bếp lấy con dao chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương. Nạn nhân mở cửa chạy ra đường thì bị nghi phạm đuổi theo tấn công đến khi ông Q. gục xuống đường.

Chưa dừng lại, đối tượng quay vào nhà ông Q., chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ chém vợ con ông Q. Lực lượng công an xã sau đó đã có mặt, khống chế, bắt giữ Đức Anh.

Theo Cơ quan điều tra, bước đầu Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.