Kei car BYD Racco 'xuất ngoại', khó đến Việt Nam vì lý do quen thuộc

Hiện tại, BYD Racco chỉ đang được sản xuất với cấu hình vô lăng đặt bên phải.

BYD Racco không chỉ bán tại Nhật Bản

Sau khi ra mắt tại Nhật Bản, BYD đã công bố kế hoạch đưa mẫu xe điện cỡ nhỏ Racco đến Sri Lanka và Macau, đánh dấu bước mở rộng đầu tiên sang các thị trường sử dụng tay lái bên phải. Hãng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại Macau, và Racco sẽ chính thức ra mắt tại Sri Lanka vào ngày 9/10.

BYD Racco mở rộng thị trường quốc tế. Ảnh: BYD

Racco là mẫu xe đầu tiên của BYD được phát triển dành riêng cho thị trường Nhật Bản, tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về dòng xe "Kei car" của nước này. Đây là mẫu xe điện Kei car đầu tiên đạt phạm vi hoạt động hơn 300 km theo chuẩn WLTC. Theo báo cáo, BYD đã nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 2 tuần sau khi ra mắt.

Racco được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về xe Kei car tại Nhật Bản, vốn quy định giới hạn về kích thước và công suất động cơ. Đổi lại, dòng xe này được hưởng các ưu đãi về thuế, và chủ sở hữu xe Kei car tại một số khu vực nhất định còn được miễn yêu cầu chứng minh có chỗ đậu xe hợp lệ.

Đại diện BYD cho biết hãng đang tích cực đánh giá nhu cầu đối với mẫu Racco tại các thị trường ngoài Nhật Bản và sẽ ưu tiên mở rộng sang những thị trường sử dụng tay lái bên phải. BYD cũng công bố số liệu bán hàng mới cho mẫu xe này, cho biết Racco đã đạt hơn 2.000 đơn đặt hàng kể từ khi ra mắt cách đây hai tháng.

BYD Racco hiện chỉ có tùy chọn tay lái bên phải. Ảnh: BYD

Các thị trường tiềm năng của BYD Racco

Mặc dù BYD chưa công bố lộ trình tiếp theo cho Racco, nhiều khả năng hãng sẽ nhắm đến các thị trường tay lái nghịch – nơi người tiêu dùng chú trọng tính nhỏ gọn và dòng xe Kei car đã được đón nhận. Một thị trường tiềm năng có thể là Hồng Kông (Trung Quốc), nơi hãng xe Nhật Bản Suzuki đã tạo dựng được chỗ đứng cho dòng xe Kei car với các mẫu Hustler, Jimny và Carry.

Một thị trường tiềm năng khác có thể là Vương quốc Anh, nơi Honda đã ra mắt mẫu Super-N – phiên bản có kích thước lớn hơn và công suất mạnh hơn một chút so với mẫu xe điện Kei car N-One tại Nhật Bản. Tương tự, Racco cũng có thể được nâng cấp công suất và điều chỉnh kích thước để phù hợp với các thị trường quốc tế.

BYD hiện diện mạnh mẽ tại Úc – một thị trường sử dụng vô lăng bên phải tương tự Nhật Bản và có tỷ lệ sở hữu xe điện đang gia tăng. Trước đây, Mitsubishi từng cân nhắc đưa mẫu xe điện cỡ nhỏ eK X EV vào thị trường này nhưng cuối cùng đã hủy bỏ kế hoạch do chi phí kiểm định và cấp phép quá cao.

Hiện tại, các thị trường sử dụng vô lăng bên trái, trong đó có Việt Nam, tạm thời bị loại khỏi danh sách cân nhắc. Tại Trung Quốc, phân khúc xe điện siêu nhỏ hiện bị thống trị bởi các mẫu xe có giá khoảng 10.000 USD như Changan Lumin và Wuling Mini EV. Mức giá dự kiến khá cao của Racco có thể khiến mẫu xe này kém hấp dẫn đối với người mua trong nước.

BYD chưa có kế hoạch sản xuất Racco tay lái bên trái. Ảnh: BYD

Thông tin về BYD Racco

BYD Racco có kích thước tổng thể 3.395 x 1.475 x 1.800 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.520 mm. Xe có 4 chỗ ngồi theo đúng quy định dành cho dòng Kei car và sở hữu khoang hành lý dung tích 280 lít. Bán kính quay đầu đạt 4,8 mét, một ưu điểm lớn khi di chuyển trong đô thị chật hẹp.

Mẫu xe siêu nhỏ này được trang bị động cơ điện công suất 47 kW (63 mã lực) đặt ở trục trước – mức công suất tối đa cho phép theo quy định đối với dòng Kei car. Xe đi kèm hai tùy chọn pin LFP dung lượng 22,4 kWh và 35,84 kWh, mang lại phạm vi hoạt động lần lượt là 210 km và 320 km (theo chuẩn WLTC). Giá khởi điểm của xe là 13.600 USD, tương đương 353,3 triệu đồng.

Các đối thủ cạnh tranh chính của Racco tại Nhật Bản bao gồm Nissan Sakura và Mitsubishi eK X EV. Chery cũng đang nhắm đến thị trường Kei car Nhật Bản và đã thành lập một liên doanh để ra mắt các mẫu xe điện thuộc phân khúc này tại đây vào năm 2027.