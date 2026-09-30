Kế nghi binh của Ukraine khiến Nga tổn thất 2.000 quân, mất đầu cầu quan trọng

Quân đoàn số 3 của Ukraine đã đánh lừa Nga về hướng tấn công chính của cuộc phản công, giành lại khu định cư trọng yếu Nove.

Ukraine chiếm trung tâm trọng yếu

Chiến dịch Vivaldi, do Quân đoàn số 3 của Ukraine thực hiện, đã bước sang giai đoạn thứ 3 trong tổng số bốn "mùa" – Quân đoàn 3 đặt tên dựa theo bản nhạc Bốn Mùa của nhà soạn nhạc Vivaldi. Kiev đã giải phóng thêm 51 km2, đưa tổng diện tích lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine sau 3 giai đoạn của chiến dịch hiện là 176 km2. Giai đoạn 3 của chiến dịch cũng khiến Nga có hơn 250 binh sĩ bị bắt làm tù binh, theo United24 Media.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô lãnh thổ, mà còn ở việc lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát những địa điểm quan trọng. Một trong số đó là khu định cư Nove, nơi được Quân đoàn số 3 mô tả là trung tâm trọng yếu của Nga tại khu vực này.

Lực lượng Ukraine đã giải phóng các khu định cư Nove, Ridkodub và Katerynivka, đồng thời khôi phục quyền kiểm soát đối với Karpivka và Novomykhailivka. Trước đó, các khu định cư như Shandryholove, Derylove, Drobysheve, Novoselivka, Oleksandrivka, Yarova, khu vực ngoại ô Korovii Yar cùng với Serednie cũng đã được giải phóng và đưa trở lại dưới quyền kiểm soát của Ukraine.

Chiến dịch vẫn đang tiếp diễn và sẽ bao gồm giai đoạn thứ 4.

Theo Politico, Bộ Quốc phòng Nga gọi kết quả mà Ukraine công bố gần Lyman là một chiêu trò đánh lạc hướng, đồng thời tuyên bố rằng thực tế chỉ diễn ra các vụ xâm nhập bất thành của "những nhóm tấn công nhỏ của đối phương" ở phía bắc vùng Donetsk.

Ukraine tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 176 km vuông. Ảnh: UNITED24 Media Ukraine tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 176 km vuông. Ảnh: UNITED24 Media

Cách Ukraine che giấu đòn tấn công thực sự

"Đối phương tin chắc rằng trục tấn công chính là hướng Shandryholove – Zelena Dolyna", Tư lệnh Quân đoàn 3 Biletskyi cho biết. "Điều này buộc họ phải lãng phí lực lượng dự bị một cách vô ích vào các đợt phản công ngay trên trục đó. Nga đã bỏ lỡ đòn tấn công thực sự, vốn tập trung vào việc chiếm giữ Nove".

Điều này cũng minh họa một trong những sáng kiến của Quân đoàn số 3 và cách họ tiếp cận công tác chuẩn bị cho chiến dịch.

Một đơn vị đặc biệt đã được thành lập trong Quân đoàn với nhiệm vụ tạo ra hình ảnh công khai về các hoạt động tác chiến khác xa với thực tế diễn ra trên chiến trường. Nói cách khác, đó là một chiêu trò đánh lạc hướng.

Nhóm chuyên trách của đơn vị này thu thập dữ liệu. Nhiệm vụ của họ là tạo ra một bức tranh chiến trường không phản ánh đúng thực tế. Đây chính là chiến tranh thông tin trong thực tiễn: thay vì che giấu kế hoạch tác chiến dưới "màn sương mù chiến tranh", kế hoạch được giấu sau những thông tin sai lệch được cố tình tung ra, bao gồm cả những thông tin được truyền đạt ở cấp chỉ huy cao nhất của Quân đoàn. Ý tưởng này đã phát huy hiệu quả và mang lại kết quả tốt.

Binh lính Ukraine vận hành pháo tự hành 2S22 Bohdana 155 mm tại vùng Donetsk. Ảnh: UNITED24 Media

Một cách tiếp cận mới khác là sử dụng các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) được trang bị súng phóng lựu. Các robot mặt đất gắn hai ống phóng lựu Bullspike đã tấn công quân Nga tại vị trí của họ trước khi kích nổ ngay bên trong hầm trú ẩn của đối phương.

"Đối phương tưởng rằng họ đang bị tấn công bởi cả một nhóm xung kích", Quân đoàn cho biết. "Trên thực tế, họ đang bị tiêu diệt bởi các robot của Lữ đoàn Xung kích số 3."

Theo cách này, các UGV thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ: tấn công đối phương, gây áp lực tâm lý và dọn sạch các vị trí đối thủ - tất cả đều không đặt bộ binh vào thế nguy hiểm. Và đây mới chỉ là một phần của sự đổi mới. Để tấn công vào phía sau phòng tuyến Nga, chính những robot mặt đất này đã được các máy bay không người lái (UAV) ném bom hạng nặng vận chuyển đến vị trí tác chiến. Thực chất, đây là các hoạt động tấn công đường không do UAV và robot thực hiện, một điều chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh.

Chiến dịch Vivaldi chứng kiến sự phối hợp tác chiến giữa máy bay không người lái (UAV), xe bọc thép, pháo binh và bộ binh nhằm chống lại lực lượng Nga đang cố gắng thực hiện đòn tấn công gọng kìm để chiếm Lyman – một mắt xích quan trọng trong chuỗi các thành phố thuộc "vành đai pháo đài" vốn đã ngăn chặn đà tiến của Nga suốt nhiều năm qua.

"Lực lượng Nga đã tiến sát đến sông Siverskyi Donets; nếu họ tiến xa hơn nữa, việc giữ Lyman làm trung tâm phòng thủ chính cho khu vực phía bắc Donetsk sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều," ông Mykola Bielieskov, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine kiêm chuyên gia phân tích cấp cao tại tổ chức phi chính phủ Come Back Alive Initiatives Center, nhận định.